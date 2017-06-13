Роскошь на колесах: самые-самые лимузины Рейтинг 9.3 В любом из этих шикарных авто вы почувствуете себя султаном и Джеймсом Бондом одновременно! От инкрустированного золотом изящного «роллс-ройса» до 26-колесного монстра с вертолетной площадкой – эти машины словно сошли с киноэкранов. Но каждая из них существует на самом деле! Бэт-мобиль – $4,2 миллиона

Эту машину сконструировал инженер-энтузиаст, любитель кино и шикарных автомобилей. Он в точности повторяет дизайн автомобиля Бэтмена, каким он предстает в фильмах Тима Бертона 1989-92 годов. Построенный в 2012 году, автомобиль содержит все технические примочки, которые использовал человек-летучая мышь, включая ракетную установку и выбрасываемые нажатием кнопки колеса. «Американская мечта» – $4 миллиона

«Американская мечта» (белый лимузин на заднем плане) – детище автодизайнера Джей Орберга. Он считается самым длинным лимузином в мире: больше 30 метров в длину, он передвигается на 26 колесах. Лимузин оборудован ванной-джакузи, площадкой для принятия солнечных ванн, бассейном, огромными кроватями и даже вертолетной площадкой. Мини-лимузин – $1,35 миллиона

По слухам, этот подрощенный «мини-купер» был изготовлен по заказу гражданина Казахстана. Машина снабжена телевизорами и щедро украшена драгоценностями: одна из композиций на бортах сделана из миллиона маленьких кристаллов Сваровски. «Полуночный ездок» – $2,5 миллиона

«Полуночный ездок» – самый тяжелый лимузин в мире, внесенный в 2011 году в Книгу рекордов Гиннеса. Его длина – 21 метр, а вес в 22,7 тонны поддерживают 22 колеса. Высота потолков – около 4 метров, что делает его самым просторным лимузином, который можно взять в аренду. Она обойдется не так уж дорого, если разделить на компанию: ведь в его салон вмещается около 40 человек, у которых будет достаточно места, чтобы потанцевать. Джет-лимузин – $1 миллион

Это не автобус и не самолет, это настоящий лимузин! Правда, с чертами автобуса и самолета. Один энтузиаст авиации сконструировал это чудо, «скрестив» автобус-»мерседес» и часть корпуса от Боинга-727. Длина машины – около 16 метров, а вот ширина впечатляет! В итоге, в авто вмещаются около 50 человек, которые запросто могут устроить в машине дискотеку. Тем более, все необходимое для этого есть, включая бар, дым-машину и даже стробоскоп. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров