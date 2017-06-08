Изобретения, погубившие своих создателей Рейтинг 9.5 Увы, благосклонность судьбы не зависит о таланта изобретателя. Некоторых изобретателей судьба жестоко наказала за самонадеянность и отсутствие адекватных расчетов. Парашют, Франц Райхельт

Франц Райхельт мечтал создать устройство, которое бы спасало от смерти сбитых летчиков. Вознамерившись в 1912 году лично испытать свое изобретение, он спрыгнул со своим парашютом с Эйфелевой башни, испросив предварительно разрешение у мэрии Парижа. К сожалению, парашют Райхельта не раскрылся, как и во всех предыдущих попытках, и ученый погиб. Печатный станок, Уильям Буллок

Уильям Буллок, который внедрил механизм автоматизации процесса подачи бумаги в печатный станок спустя 4 года после нововведения решил самостоятельно починить вышедший из строя механизм ротационного станка. Когда он пнул ногой одну из деталей конструкции, чтобы вправить ее, печатная машина раздробила кости, зажав его ногу в тисках механического блока. Изобретатель скончался в результате гангрены, которая развилась после травмы. Субмарина, Гораций Ханли

Гораций Ханли, который в 1861 году первым построил рабочую модель подлодки, после двух неудачных попыток спуска на воду субмарин, решил лично стать за штурвал третьей и добился успеха. Но ненадолго. После того как под его командованием в 1863 году был затоплен вражеский корабль, ответным выстрелом была уничтожена и субмарина, которой командовал Ханли. Глайдер, Отто Лилиенталь

Изобретатель Отто Лилиенталь, который был известен тем, что создавал летательные аппараты, разбился на своем изобретении в 1896 году, когда у того заглох двигатель во время испытания. Мотоцикл, Сильвестр Ропер

Жажда скорости подвела механика Сильвестра Ропера. У него остановилось сердце, когда он, приделав к своему велосипеду созданный самим же паровой двигатель, набрал на своем импровизированном мотоцикле скорость 60 км/ час. 1-56-9далее Твитнуть Новости наших партнеров