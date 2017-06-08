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Изобретения, погубившие своих создателей

07.06.2017 17:56
Рейтинг 9.5

Увы, благосклонность судьбы не зависит о таланта изобретателя. Некоторых изобретателей судьба жестоко наказала за самонадеянность и отсутствие адекватных расчетов.

Парашют, Франц Райхельт
Франц Райхельт мечтал создать устройство, которое бы спасало от смерти сбитых летчиков. Вознамерившись в 1912 году лично испытать свое изобретение, он спрыгнул со своим парашютом с Эйфелевой башни, испросив предварительно разрешение у мэрии Парижа. К сожалению, парашют Райхельта не раскрылся, как и во всех предыдущих попытках, и ученый погиб.

Парашют, Франц Райхельт Франц Райхельт мечтал создать устройство, которое бы спасало от смерти сбитых летчиков. Вознамерившись в 1912 году лично испытать свое изобретение, он спрыгнул со своим парашютом с Эйфелевой башни, испросив предварительно разрешение у мэрии Парижа. К сожалению, парашют Райхельта не раскрылся, как и во всех предыдущих попытках, и ученый погиб.

Печатный станок, Уильям Буллок
Уильям Буллок, который внедрил механизм автоматизации процесса подачи бумаги в печатный станок спустя 4 года после нововведения решил самостоятельно починить вышедший из строя механизм ротационного станка. Когда он пнул ногой одну из деталей конструкции, чтобы вправить ее, печатная машина раздробила кости, зажав его ногу в тисках механического блока. Изобретатель скончался в результате гангрены, которая развилась после травмы.

Печатный станок, Уильям Буллок Уильям Буллок, который внедрил механизм автоматизации процесса подачи бумаги в печатный станок спустя 4 года после нововведения решил самостоятельно починить вышедший из строя механизм ротационного станка. Когда он пнул ногой одну из деталей конструкции, чтобы вправить ее, печатная машина раздробила кости, зажав его ногу в тисках механического блока. Изобретатель скончался в результате гангрены, которая развилась после травмы.

Субмарина, Гораций Ханли
Гораций Ханли, который в 1861 году первым построил рабочую модель подлодки, после двух неудачных попыток спуска на воду субмарин, решил лично стать за штурвал третьей и добился успеха. Но ненадолго. После того как под его командованием в 1863 году был затоплен вражеский корабль, ответным выстрелом была уничтожена и субмарина, которой командовал Ханли.

Субмарина, Гораций Ханли Гораций Ханли, который в 1861 году первым построил рабочую модель подлодки, после двух неудачных попыток спуска на воду субмарин, решил лично стать за штурвал третьей и добился успеха. Но ненадолго. После того как под его командованием в 1863 году был затоплен вражеский корабль, ответным выстрелом была уничтожена и субмарина, которой командовал Ханли.

Глайдер, Отто Лилиенталь
Изобретатель Отто Лилиенталь, который был известен тем, что создавал летательные аппараты, разбился на своем изобретении в 1896 году, когда у того заглох двигатель во время испытания.

Глайдер, Отто Лилиенталь Изобретатель Отто Лилиенталь, который был известен тем, что создавал летательные аппараты, разбился на своем изобретении в 1896 году, когда у того заглох двигатель во время испытания.

Мотоцикл, Сильвестр Ропер
Жажда скорости подвела механика Сильвестра Ропера. У него остановилось сердце, когда он, приделав к своему велосипеду созданный самим же паровой двигатель, набрал на своем импровизированном мотоцикле скорость 60 км/ час.

Мотоцикл, Сильвестр Ропер Жажда скорости подвела механика Сильвестра Ропера. У него остановилось сердце, когда он, приделав к своему велосипеду созданный самим же паровой двигатель, набрал на своем импровизированном мотоцикле скорость 60 км/ час.
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