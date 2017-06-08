Самые редкие в мире виды животных Рейтинг 9.1 40 % видов из многомиллионного многообразия видов животных, существующих на Земле и известных до 2006 года, Международный союз охраны природы относит к вымирающим. К великому сожалению, численность некоторых видов измеряется десятками. Предлагаем вам небольшой экскурс в мир самых редких животных, живущих на планете Земля. Жираф Ротшильда

Выше жирафа Ротшильда в мире нет ни одного млекопитающего. Рост самца достигает пяти с половиной метров, самки – 4,5 метров. При этом самец весит две тонны, а самка – чуть больше тонны. Отличительная особенность этих необыкновенных животных – редкой красоты окрас и нестандартное число рожек – у них их пять вместо двух. Ареал обитания этих жирафов ограничен Кенией и Угандой. Экологи считают, что в мире их осталось не более семисот особей. Северный гладкий кит

Вес северного кита достигает ста тонн при длине до 21 метра (самцы). Большую часть массы этого млекопитающего составляет жир. Обитает северный кит в Атлантическом океане, в основном на северо-западе, в то время как на востоке полностью истреблен. Встретить северного кита можно в водах Новой Англии и в Мексиканском заливе. Экологи считают, что сохранилось примерно 300 особей. Белый лев

Численность белых львов составляет порядка трехсот особей, обитающих, естественно, не в дикой природе Африки, а в условиях, необходимых для сохранения вида, которые созданы в специальных заповедниках ЮАР. Длина белого льва от макушки до кончика хвоста составляет более трех метров, вес может достигать 310 килограммов. Тонкинский ринопитек

Это редкое животное из отряда приматов обитает только на севере Вьетнама, рядом с рекой Сонг-Кой. Ринопитеки относятся к семейству мартышковых. Живут на деревьях целыми гаремами, при том, что женские особи способны рожать только по одному детенышу в год, едят листья, бамбук и фрукты. Считается, что в мире их сохранилось меньше 250 особей. Попугай какапо

Это единственный в мире попугай, который в процессе эволюции лишился способности летать. Максимальная высота, с которой птица может планировать, составляет 25-30 метров. Живут какапо в Новой Зеландии. Большую часть дня эти птицы проводят в гнезде, а ночью выходят на охоту. Продолжительность жизни какапо достигает 90 лет. По подсчетам экологов, в мире осталось не более ста особей попугая какапо. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров