История любви ирландского бойца UFC Конора МакГрегора Рейтинг 9.6 «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина» – и история успеха ирландского бойца «UFC» Конора МакГрегора подтверждает это правило. Он стал чемпионом сразу в двух весовых категориях, и сейчас его состояние измеряется миллионами. Однако после исторической победы Конор сказал в интервью, что всего этого успеха никогда бы не было, если бы не поддержка его любимой. Тогда, в ноябре 2016 года, когда Конор МакГрегор (Conor McGregor) провел бой против чемпиона в легком весе Эдди Альвареса и победил его во втором раунде, Конор стал первым одновременно двукратным чемпионом в истории UFC. Это был настоящий триумф. Но в первом же своем интервью чемпион сказал, что эта победа принадлежит не только ему, но и его девушке – Ди Девлин (Dee Devlin), которая была его любовью и опорой долгие годы, и которая верила в него тогда, когда даже он сам терял веру. «Моя девушка поддерживала меня и была рядом со мной, когда у меня буквально не было вообще ничего,» – рассказывает боец. – «И то, что теперь я могу освободить ее от тяжелого труда, то, что я могу дать ей все, что она пожелает, что я могу путешествовать с ней по всему миру – это все наполняет меня гордостью и радостью.» Ди познакомилась с Конором в самом начале его карьеры, в 2008 году, когда они оба были в одном из ночных клубов Дублина. Как признается Ди, она влюбилась в Конора с первого взгляда. «Он умеет смешить, – говорит 28-летняя брюнетка, – он знает, как заставить меня засмеяться и как поднять мне настроение. Тогда, когда мы познакомились, он уже тренировался, и мне очень понравилась его самоотверженность в спорте.» «Я просто подошел и мы начали общаться. Она показалась мне хорошей девушкой, и я подумал, что она вполне может мне понравиться,» – вспоминает Конор день его знакомства с Ди. Кто бы знал, что эта случайная встреча обернется любовной историей на почти 10 лет, и что именно эта девушка станет его лучшим другом, лучшим защитником и лучшей поддержкой. «Каждый день, каждый божий день, что я шел к своей цели, она меня поддерживала,» – говорит Конор. – «Она отвозила меня на машине в тренажерный зал, она выслушивала мои мечты, она была всегда рядом со мной. Она моя спасительница. Если бы не она, ничего бы этого не было. И все, что я делаю сейчас, я на самом деле делаю для нее.» 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров