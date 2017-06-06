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Самые ядовитые растения в мире

05.06.2017 21:15
Рейтинг 9.2

На природе всегда есть вероятность наткнуться на ядовитое растение. И если взрослые, скорее всего, просто пройдут мимо, то любопытные дети, которые стремятся все попробовать на вкус, могут пострадать. Напоминаем: многие очень опасные виды растений выращивают как декоративные и их можно увидеть не только в лесу, но и на подоконниках и клумбах. Поэтому в городе тоже стоит быть бдительным.

Лютик
Ranunculus
Где встречается: В умеренной зоне Северного полушария; предпочитает сырые места, болота.
Существует несколько видов лютиков, многие из них ядовиты.
Чем опасен: Содержит едкий сок, который может оставлять на коже ожоги. При попадании на слизистые он провоцирует кашель и спазмы гортани. Если сок попадет в глаз, он может вызвать временную слепоту.

Лютик Ranunculus Где встречается: В умеренной зоне Северного полушария; предпочитает сырые места, болота. Существует несколько видов лютиков, многие из них ядовиты. Чем опасен: Содержит едкий сок, который может оставлять на коже ожоги. При попадании на слизистые он провоцирует кашель и спазмы гортани. Если сок попадет в глаз, он может вызвать временную слепоту.

Вех ядовитый
Cicuta virosa
Где встречается: В Европе, Азии и Северной Америке. Растет в очень сырых местах, на болотах и берегах рек.
Обманчиво пахнет морковью, но это одно из самых ядовитых растений на Земле. Отличить его от десятков других видов зонтичных может только спец по ботанике. Лучше просто не рвите растения, похожие на вех и растущие в сырых местах.
Чем опасен: При отравлении возникают рвота, судороги, угнетение сердечной деятельности, может наступить смерть. Всего 100–200 г корневища веха запросто убьют корову.

Вех ядовитый Cicuta virosaГде встречается: В Европе, Азии и Северной Америке. Растет в очень сырых местах, на болотах и берегах рек. Обманчиво пахнет морковью, но это одно из самых ядовитых растений на Земле. Отличить его от десятков других видов зонтичных может только спец по ботанике. Лучше просто не рвите растения, похожие на вех и растущие в сырых местах. Чем опасен: При отравлении возникают рвота, судороги, угнетение сердечной деятельности, может наступить смерть. Всего 100–200 г корневища веха запросто убьют корову.

Бузина
Sambucus
Где встречается: Умеренная зона Северного полушария, Австралия.
Самые распространенные представители — бузина красная и черная. Все части растения ядовиты, и, если вы просто потрогали бузину, лучше вымыть руки. Интересно, что ягоды черной полностью безопасны в созревшем виде, из них делают напитки и пироги.
Чем опасна: Провоцирует головную боль, слабость, боли в животе, иногда судороги. Возможна сердечная недостаточность и остановка дыхания.

Бузина SambucusГде встречается: Умеренная зона Северного полушария, Австралия. Самые распространенные представители — бузина красная и черная. Все части растения ядовиты, и, если вы просто потрогали бузину, лучше вымыть руки. Интересно, что ягоды черной полностью безопасны в созревшем виде, из них делают напитки и пироги. Чем опасна: Провоцирует головную боль, слабость, боли в животе, иногда судороги. Возможна сердечная недостаточность и остановка дыхания.

Олеандр
Nerium
Где встречается: В тропических и субтропических регионах. Используется в ландшафтном дизайне, по всему миру его выращивают как комнатный цветок.
Воистину коварное растение, которое привлекает своим приятным ароматом и красивыми розовыми или белыми цветами.
Чем опасен: Содержит сердечные гликозиды, которые могут изменить сердечный ритм, вызвать рвоту, головную боль, слабость и даже смерть. Есть легенда, что солдаты Наполеона по незнанию развели костер из веток олеандра и пожарили на нем мясо. Наутро часть солдат не проснулась.

Олеандр NeriumГде встречается: В тропических и субтропических регионах. Используется в ландшафтном дизайне, по всему миру его выращивают как комнатный цветок. Воистину коварное растение, которое привлекает своим приятным ароматом и красивыми розовыми или белыми цветами. Чем опасен: Содержит сердечные гликозиды, которые могут изменить сердечный ритм, вызвать рвоту, головную боль, слабость и даже смерть. Есть легенда, что солдаты Наполеона по незнанию развели костер из веток олеандра и пожарили на нем мясо. Наутро часть солдат не проснулась.

Аконит, или Борец
Aconitum
Где встречается: В Европе, Азии и Северной Америке. Из-за красивых фиолетовых, синих и желтоватых цветов его выращивают на клумбах. Это высокое и заметное растение.
В древнем мире его использовали для отравления стрел. Даже пчелы могут отравиться, если наберут мед с аконита. Кстати, дельфиниум — его близкий родственник, и он тоже ядовит.
Чем опасен: ОЧЕНЬ ядовитое растение. Вызывает нарушение сердечного ритма, онемение кожи лица, рук и ног, потемнение в глазах и смерть. Сок проникает даже через кожу.

Аконит, или Борец AconitumГде встречается: В Европе, Азии и Северной Америке. Из-за красивых фиолетовых, синих и желтоватых цветов его выращивают на клумбах. Это высокое и заметное растение. В древнем мире его использовали для отравления стрел. Даже пчелы могут отравиться, если наберут мед с аконита. Кстати, дельфиниум — его близкий родственник, и он тоже ядовит. Чем опасен: ОЧЕНЬ ядовитое растение. Вызывает нарушение сердечного ритма, онемение кожи лица, рук и ног, потемнение в глазах и смерть. Сок проникает даже через кожу.
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