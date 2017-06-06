Актёры сериала «Спасатели Малибу» тогда и сейчас Рейтинг 9.8 Давайте посмотрим, как спустя 28 лет с момента съемок изменились главные герои сериала и чего нам ждать от полнометражного фильма о спасателях, который выходит в начале этого лета. Дэвид Хассельхофф

64 года

Умный красавец Митч Бьюконен приковывал к себе взгляды миллионов телезрительниц. Исполнитель этой роли Дэвид Хассельхофф после окончания сериала участвовал в постановках Бродвея. В частности, играл главную роль в мюзикле «Джекил и Хайд» в 2000 году. Правда, театральная карьера не продлилась долго,и в 2006 году Дэвид подался в телешоу «Америка ищет таланты», где был судьей вплоть до 2010 года. После он был замечен в «Танцах со звездами», а также вместе с дочерьми появился в коротком реалити-шоу «Семья Хассельхофф» (The Hasselhoffs). Памела Андерсон

49 лет

Роль отважной спасательницы Си Джей Паркер принесла актрисе славу секс-символа Америки 90-х годов, а позже она стала широко известна и за пределами США. Несмотря на бешеную популярность, Памела так и не смогла стать звездой большого кино. В 2008 году актриса снялась вместе с Дениз Ричардс в фильме «Блондинка и блондинка», но фильм провалился в прокате. Памела и сейчас продолжает сниматься в различных некрупных проектах. Звезда «Спасателей Малибу» также занимается благотворительностью. Актриса в течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных организаций. Джереми Джексон

36 лет

В 2015 году вышел фильм с его участием Altered Reality, но наибольшую популярность актеру принесло ceкc-видeo с пopнoзвeздoй Sky Lopez в 2008 году. В 2000 году, после ареста за хранение метаамфетамина, актер лечился от наркотической зависимости. Кармен Электра

45 лет

Кармен Электра, заменившая в 1997 году Памелу Андерсон, остается востребованной и сейчас. Электра снялась в фильмах «Очень страшное кино» (2000), «Убойная парочка: Старски и Хатч» (2004) и «Оптом дешевле 2», «Шоколадный город» (2015), а в 2009 году появилась в качестве приглашенной звезды в легендарном шоу Crazy Horse Paris в Лас-Вегасе. Актриса активно занимается благотворительностью: она организовала сбор средств для организации Head to Hollywood, которая оказывает поддержку пережившим опухоль мозга. Также Электра оказывает содействие благотворительной организации Elevate Hope,которая поддерживает брошенных и столкнувшихся с насилием детей, и Hollyrod Foundation,организации, оказывающей медицинскую, физическую и моральную поддержку людям,страдающим болезнью Паркинсона. Майкл Ньюман

60 лет

Будучи профессиональным спасателем, Майкл был приглашен в сериал «Спасатели Малибу» в качестве технического эксперта, но вскоре ему предложили одну из главных ролей, и простой спасатель обрел всемирную известность. Интересный факт: многие сцены спасения, которые мы все видели в сериале, были основаны на реальном опыте Майкла. После сериала актерская карьера Ньюмана закончилась. Сейчас он живет в Калифорнии и занимается недвижимостью. В 2011 году у Майкла диагностировали болезнь Паркинсона. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров