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Актёры сериала «Спасатели Малибу» тогда и сейчас

05.06.2017 21:04
Рейтинг 9.8

Давайте посмотрим, как спустя 28 лет с момента съемок изменились главные герои сериала и чего нам ждать от полнометражного фильма о спасателях, который выходит в начале этого лета.

Дэвид Хассельхофф
64 года
Умный красавец Митч Бьюконен приковывал к себе взгляды миллионов телезрительниц. Исполнитель этой роли Дэвид Хассельхофф после окончания сериала участвовал в постановках Бродвея. В частности, играл главную роль в мюзикле «Джекил и Хайд» в 2000 году. Правда, театральная карьера не продлилась долго,и в 2006 году Дэвид подался в телешоу «Америка ищет таланты», где был судьей вплоть до 2010 года. После он был замечен в «Танцах со звездами», а также вместе с дочерьми появился в коротком реалити-шоу «Семья Хассельхофф» (The Hasselhoffs).

Дэвид Хассельхофф 64 годаУмный красавец Митч Бьюконен приковывал к себе взгляды миллионов телезрительниц. Исполнитель этой роли Дэвид Хассельхофф после окончания сериала участвовал в постановках Бродвея. В частности, играл главную роль в мюзикле «Джекил и Хайд» в 2000 году. Правда, театральная карьера не продлилась долго,и в 2006 году Дэвид подался в телешоу «Америка ищет таланты», где был судьей вплоть до 2010 года. После он был замечен в «Танцах со звездами», а также вместе с дочерьми появился в коротком реалити-шоу «Семья Хассельхофф» (The Hasselhoffs).

Памела Андерсон
49 лет
Роль отважной спасательницы Си Джей Паркер принесла актрисе славу секс-символа Америки 90-х годов, а позже она стала широко известна и за пределами США. Несмотря на бешеную популярность, Памела так и не смогла стать звездой большого кино. В 2008 году актриса снялась вместе с Дениз Ричардс в фильме «Блондинка и блондинка», но фильм провалился в прокате. Памела и сейчас продолжает сниматься в различных некрупных проектах. Звезда «Спасателей Малибу» также занимается благотворительностью. Актриса в течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных организаций.

Памела Андерсон 49 лет Роль отважной спасательницы Си Джей Паркер принесла актрисе славу секс-символа Америки 90-х годов, а позже она стала широко известна и за пределами США. Несмотря на бешеную популярность, Памела так и не смогла стать звездой большого кино. В 2008 году актриса снялась вместе с Дениз Ричардс в фильме «Блондинка и блондинка», но фильм провалился в прокате. Памела и сейчас продолжает сниматься в различных некрупных проектах. Звезда «Спасателей Малибу» также занимается благотворительностью. Актриса в течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных организаций.

Джереми Джексон
36 лет
В 2015 году вышел фильм с его участием Altered Reality, но наибольшую популярность актеру принесло ceкc-видeo с пopнoзвeздoй Sky Lopez в 2008 году. В 2000 году, после ареста за хранение метаамфетамина, актер лечился от наркотической зависимости.

Джереми Джексон 36 летВ 2015 году вышел фильм с его участием Altered Reality, но наибольшую популярность актеру принесло ceкc-видeo с пopнoзвeздoй Sky Lopez в 2008 году. В 2000 году, после ареста за хранение метаамфетамина, актер лечился от наркотической зависимости.

Кармен Электра
45 лет
Кармен Электра, заменившая в 1997 году Памелу Андерсон, остается востребованной и сейчас. Электра снялась в фильмах «Очень страшное кино» (2000), «Убойная парочка: Старски и Хатч» (2004) и «Оптом дешевле 2», «Шоколадный город» (2015), а в 2009 году появилась в качестве приглашенной звезды в легендарном шоу Crazy Horse Paris в Лас-Вегасе. Актриса активно занимается благотворительностью: она организовала сбор средств для организации Head to Hollywood, которая оказывает поддержку пережившим опухоль мозга. Также Электра оказывает содействие благотворительной организации Elevate Hope,которая поддерживает брошенных и столкнувшихся с насилием детей, и Hollyrod Foundation,организации, оказывающей медицинскую, физическую и моральную поддержку людям,страдающим болезнью Паркинсона.

Кармен Электра 45 лет Кармен Электра, заменившая в 1997 году Памелу Андерсон, остается востребованной и сейчас. Электра снялась в фильмах «Очень страшное кино» (2000), «Убойная парочка: Старски и Хатч» (2004) и «Оптом дешевле 2», «Шоколадный город» (2015), а в 2009 году появилась в качестве приглашенной звезды в легендарном шоу Crazy Horse Paris в Лас-Вегасе. Актриса активно занимается благотворительностью: она организовала сбор средств для организации Head to Hollywood, которая оказывает поддержку пережившим опухоль мозга. Также Электра оказывает содействие благотворительной организации Elevate Hope,которая поддерживает брошенных и столкнувшихся с насилием детей, и Hollyrod Foundation,организации, оказывающей медицинскую, физическую и моральную поддержку людям,страдающим болезнью Паркинсона.

Майкл Ньюман
60 лет
Будучи профессиональным спасателем, Майкл был приглашен в сериал «Спасатели Малибу» в качестве технического эксперта, но вскоре ему предложили одну из главных ролей, и простой спасатель обрел всемирную известность. Интересный факт: многие сцены спасения, которые мы все видели в сериале, были основаны на реальном опыте Майкла. После сериала актерская карьера Ньюмана закончилась. Сейчас он живет в Калифорнии и занимается недвижимостью. В 2011 году у Майкла диагностировали болезнь Паркинсона.

Майкл Ньюман 60 лет Будучи профессиональным спасателем, Майкл был приглашен в сериал «Спасатели Малибу» в качестве технического эксперта, но вскоре ему предложили одну из главных ролей, и простой спасатель обрел всемирную известность. Интересный факт: многие сцены спасения, которые мы все видели в сериале, были основаны на реальном опыте Майкла. После сериала актерская карьера Ньюмана закончилась. Сейчас он живет в Калифорнии и занимается недвижимостью. В 2011 году у Майкла диагностировали болезнь Паркинсона.
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