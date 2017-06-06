Как выглядели известные супермодели в детстве и юности Рейтинг 9.9 Одна из самых известных моделей в мире- Хайди Клум родилась в семье, имеющей прямое отношение к миру моды, и к карьере модели готовилась с детства. Но порой в детстве сложно предугадать, кто кем станет в будущем. А предугадать, как именно изменится внешность еще труднее. История знает кучу примеров, когда красивые дети с годами утрачивали свое обаяние, а самые невзрачные, напротив, начинали блистать. Для моделей это тем более актуально . И на этот раз предлагаем взглянуть на детские снимки самых красивых, известных и просто потрясающих женщин планеты - топ-моделей. Хайди Клум. Немецкая супермодель, актриса и телеведущая с конца 1990-х годов считается одной из самых известных моделей в мире. Ее карьера началась в 1992 году, когда 18-летняя школьница победила в соревновании с 25 тысячами конкуренток, и в качестве приза подписала контракт с модельным агентством на $300 000. Клум участвует в рекламных кампаниях Katjes, рекламирует обувные марки Stiefelkönig, Birkenstock, средства для укладки волос Taft, сеть супермаркетов SPAR, участвует в рекламной кампании Douglas... Свою популярность Клум использует для успешной продажи продуктов, выпускаемых под именем Хайди Клум. Это, например, сладости, украшения, коллекция одежды и парфюмерия. Свою популярность Клум использует для успешной продажи продуктов, выпускаемых под именем Хайди Клум. Это, например, сладости, украшения, коллекция одежды и парфюмерия. На протяжении 11 лет Синди являлась лицом компании Revlon. Она также стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Кроуфорд засветилась на обложках свыше 600 журналов по всему миру, включая такие издания, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure... 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров