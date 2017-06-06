 
TOP 10

1 "Я видела, как он добивал": опубликовано ВИДЕО с выжившей в бойне под Тверью

2 Опубликовано ФОТО «Бука», сбившего Boeing 777 на Донбассе. Он из России, утверждают эксперты

3 Сборная России разгромила Венгрию в товарищеском матче (ВИДЕО)

4 СМИ: в Москве экстренно прооперировали Аллу Пугачеву

5 ФОТО стандарта отделки квартир по программе реновации в Москве опубликованы в Сети

6 Крупнейший в Европе круизный лайнер за $1 млрд поразил своим интерьером (ВИДЕО)

7 "Вас тогда нужно арестовать": Путин назвал близкими свои отношения с журналисткой из США (ВИДЕО)

8 50-летняя Холли Берри ошарашила фанатов третьей беременностью (ФОТО)

9 47-летняя Джей Ло выложила домашнее ВИДЕО без макияжа в Instagram

10 ФОТО Глюкозы с разбитым лицом в Instagram взбудоражило фанатов

Новости наших партнеров

Как выглядели известные супермодели в детстве и юности

05.06.2017 19:56
Рейтинг 9.9

Одна из самых известных моделей в мире- Хайди Клум родилась в семье, имеющей прямое отношение к миру моды, и к карьере модели готовилась с детства. Но порой в детстве сложно предугадать, кто кем станет в будущем. А предугадать, как именно изменится внешность еще труднее. История знает кучу примеров, когда красивые дети с годами утрачивали свое обаяние, а самые невзрачные, напротив, начинали блистать. Для моделей это тем более актуально . И на этот раз предлагаем взглянуть на детские снимки самых красивых, известных и просто потрясающих женщин планеты - топ-моделей.

Хайди Клум. Немецкая супермодель, актриса и телеведущая с конца 1990-х годов считается одной из самых известных моделей в мире. Ее карьера началась в 1992 году, когда 18-летняя школьница победила в соревновании с 25 тысячами конкуренток, и в качестве приза подписала контракт с модельным агентством на $300 000.

Хайди Клум. Немецкая супермодель, актриса и телеведущая с конца 1990-х годов считается одной из самых известных моделей в мире. Ее карьера началась в 1992 году, когда 18-летняя школьница победила в соревновании с 25 тысячами конкуренток, и в качестве приза подписала контракт с модельным агентством на $300 000.

Клум участвует в рекламных кампаниях Katjes, рекламирует обувные марки Stiefelkönig, Birkenstock, средства для укладки волос Taft, сеть супермаркетов SPAR, участвует в рекламной кампании Douglas...

Клум участвует в рекламных кампаниях Katjes, рекламирует обувные марки Stiefelk&#246;nig, Birkenstock, средства для укладки волос Taft, сеть супермаркетов SPAR, участвует в рекламной кампании Douglas...

Свою популярность Клум использует для успешной продажи продуктов, выпускаемых под именем Хайди Клум. Это, например, сладости, украшения, коллекция одежды и парфюмерия.

Свою популярность Клум использует для успешной продажи продуктов, выпускаемых под именем Хайди Клум. Это, например, сладости, украшения, коллекция одежды и парфюмерия.

Свою популярность Клум использует для успешной продажи продуктов, выпускаемых под именем Хайди Клум. Это, например, сладости, украшения, коллекция одежды и парфюмерия.

Свою популярность Клум использует для успешной продажи продуктов, выпускаемых под именем Хайди Клум. Это, например, сладости, украшения, коллекция одежды и парфюмерия.

На протяжении 11 лет Синди являлась лицом компании Revlon. Она также стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Кроуфорд засветилась на обложках свыше 600 журналов по всему миру, включая такие издания, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure...

На протяжении 11 лет Синди являлась лицом компании Revlon. Она также стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Кроуфорд засветилась на обложках свыше 600 журналов по всему миру, включая такие издания, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure...
1-56-1011-1516-2021-25далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга