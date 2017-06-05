Модели с аппетитными формами без ретуши

Ким Кардашьян
Пару недель назад в Сети разгорелся настоящий скандал. Причиной стали пляжные снимки Ким Кардашьян.
Фотографиями звезды в купальнике сегодня никого не удивишь, а вот снимки тела Ким без ретуши — совсем другое дело. Оказалось, что аппетитные формы красавицы далеко не так хороши, как она нам «затирает»!
Анастасия Квитко
Анастасия Квитко стала известной благодаря своим аппетитным формам и довольно откровенным фотографиям. Девушка довольно быстро получила звание «Русской Ким Кардашьян», а вместе с ним армию поклонников и контракты с модными американскими брендами.
В своем Instagram Настя регулярно радует подписчиков идеальными фото (как мы уже писали, досконально обработанными в графических редакторах). А недавно папарацци удалось «поймать» Квитко на пляже в Майами. Теперь мы знаем, как выглядит тело Насти на самом деле. Обманывать нехорошо!
Эшли Грэм
Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм весит 91 кг. По словам девушки, она нежно любит каждый сантиметр своего тела, каждую складочку и растяжечку.