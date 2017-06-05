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Модели с аппетитными формами без ретуши

04.06.2017 22:58
Рейтинг 9.6

Моделями plus-size сегодня никого не удивить. Эти красотки с аппетитными формами прочно поселились на модных подиумах и не сходят с обложек глянцевых журналов. Они выступают против жестких диет, воюют с гламурными стандартами красоты и рассказывают, как важно любить себя и свое тело. И ведь мы им верим! Но, как оказалось, зря! Ведь большинство своих снимков фигуристые красавицы редактируют в фотошопе. В нашей подборке фотографии знаменитых plus-size красавиц — до и после ретуши.

Ким Кардашьян
Пару недель назад в Сети разгорелся настоящий скандал. Причиной стали пляжные снимки Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян Пару недель назад в Сети разгорелся настоящий скандал. Причиной стали пляжные снимки Ким Кардашьян.

Фотографиями звезды в купальнике сегодня никого не удивишь, а вот снимки тела Ким без ретуши — совсем другое дело. Оказалось, что аппетитные формы красавицы далеко не так хороши, как она нам «затирает»!

Фотографиями звезды в купальнике сегодня никого не удивишь, а вот снимки тела Ким без ретуши — совсем другое дело. Оказалось, что аппетитные формы красавицы далеко не так хороши, как она нам «затирает»!

Анастасия Квитко
Анастасия Квитко стала известной благодаря своим аппетитным формам и довольно откровенным фотографиям. Девушка довольно быстро получила звание «Русской Ким Кардашьян», а вместе с ним армию поклонников и контракты с модными американскими брендами.

Анастасия Квитко Анастасия Квитко стала известной благодаря своим аппетитным формам и довольно откровенным фотографиям. Девушка довольно быстро получила звание «Русской Ким Кардашьян», а вместе с ним армию поклонников и контракты с модными американскими брендами.

В своем Instagram Настя регулярно радует подписчиков идеальными фото (как мы уже писали, досконально обработанными в графических редакторах). А недавно папарацци удалось «поймать» Квитко на пляже в Майами. Теперь мы знаем, как выглядит тело Насти на самом деле. Обманывать нехорошо!

В своем Instagram Настя регулярно радует подписчиков идеальными фото (как мы уже писали, досконально обработанными в графических редакторах). А недавно папарацци удалось «поймать» Квитко на пляже в Майами. Теперь мы знаем, как выглядит тело Насти на самом деле. Обманывать нехорошо!

Эшли Грэм
Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм весит 91 кг. По словам девушки, она нежно любит каждый сантиметр своего тела, каждую складочку и растяжечку.

Эшли Грэм Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм весит 91 кг. По словам девушки, она нежно любит каждый сантиметр своего тела, каждую складочку и растяжечку.
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