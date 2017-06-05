Смерть на аттракционе: жуткие происшествия в парках развлечений Рейтинг 9.5 Парк развлечений - это смех и веселье, шарики и мороженое, карусели и американские горки... Впрочем, последние могут стать не только источником радости, но и причиной настоящей трагедии. Ведь аттракционы, как и любая техника, время от времени ломаются, и это может быть чревато тяжелой травмой и даже гибелью человека - как в этих случаях. Смерть двух человек в Австралии

В октябре 2016 года четверо взрослых погибли на глазах своих детей на аттракционе "Быстрая река грома" в парке Dreamworld в Австралии. Свободное круглое сиденье-вертушка на водной горке сломалось и затормозило в зоне высадки. Следовавшее за ним сиденье с шестью пассажирами перевернулось и упало в шахту двигателя. Спастись чудом сумели лишь 10-летний мальчик и 12-летняя девочка. Родители детей, сидевшие рядом с ними, погибли на их глазах. Смерть на водной горке

Эта трагедия произошла на водных горках в парке водных развлечений "Шлиттербан" в Канзас-сити. 10-летний Калеб Швабб оказался на одном сиденье с двумя весьма тучными женщинами. Мальчика посадили первым, дам - за ним. От несоразмерного распределения веса на самом быстром участке горки нос тележки оторвался от поверхности, и она врезалась в металлическую конструкцию. Женщины отделались переломами, а вот Калебу на глазах обезумевших родителей отрезало голову железным прутом. Впоследствии оказалось, что аттракцион бы исправен, просто легкого мальчика следовало посадить в середину. Тем не менее, после происшествия аттракцион был закрыт навсегда. Телефон смерти

Пассажиры американских горок часто теряют вещи из карманов во время катания. После закрытия аттракциона их подбирают служители и возвращают хозяевам. Но 45-летний Джеймс Янг, потерявший сотовый телефон на аттракционе "Раптор" в Сидер Поинт парке в Огайо, ждать не стал. Он перелез через два двухметровых забора с предупреждающими табличками и уже начал искать телефон, когда бы сбит катящейся тележкой аттракциона. Родные Янга пытались судиться с владельцами парка, утверждая, что заборы, ограждающие опасную зону, должны быть выше, чтобы исключитьб доступ к аттракциону во время движения, однако суд они, разумеется, проиграли. Трагедия в парка Чжаоху

В феврале 2017 года произошла трагедия в парке развлечений Чжаоху в городе Чонкин на юго-западе Китая. Во время катания на американских горках "Космическое путешествие" у 14-летней пассажирки внезапно порвался ремень безопасности, и она упала вниз с огромной высоты. Ударившись о металлическое ограждение, девочка погибла на месте. Как оказалось, техническое состояние аттракциона не проверялось с 2013 года. Родители девочки получили от владельцев парка компенсацию в $100 000. Смерть в запретной зоне

17-летний Эйша Лишон Фергюсон из Южной Каролины погиб на аттракционе "Бэтмен" в парке развлечений "Шесть флагов над Джорджией" после того, как, вопреки запрещающим табличкам, забрался в запретную зону вокруг аттракциона. Подросток хотел подобрать кепку, слетевшую во время катания, и был насмерть сбит подъехавшей на скорости 75 км/ч тележкой. Сила удара была такова, что Эйше оторвало голову. Подросток, перелезший два забора и игнорировавший таблички, извещающие об опасности, был признан виновником происшествия - и собственной гибели. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров