Стоимость коллекции картин в доме Иванки Трамп оценили благодаря ее Instagram Рейтинг 9.5 У дочери президента США Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера есть хобби: они коллекционируют картины известных современных художников. Однако коллекцию свою не афишируют, а указать ее состав в финансовых документах так вообще отказались. Инстаграм помог слегка пролить свет на эту тайну - и мы покажем вам, что за картины стоимостью по 500 000 долларов украшают стены в доме Иванки Трамп. Иванка Трамп часто позирует на фоне произведений искусства, украшающих стены кондоминиума (стоимостью 4 млн долларов) на Парк-авеню в Нью-Йорке. Стоимость некоторых из этих картин составляет 500 000 долларов и больше, но когда Джаред Кушнер стал советником президента и федеральным служащим, супружеская пара не включила информацию о своей коллекции в финансовые отчеты для налоговой инспекции. Иванка с двумя детьми - Арабеллой и Джозефом

Здесь на заднем плане вы видите: слева - работу Нэйта Лоумана с изображением дыры от пули из серии Bullet Holes (две аналогичные работы были проданы на аукционе Sothebys за 177 000 долларов в 2016 году и 665 000 долларов в 2013 году), справа - работу Дэна Колена (аналогичная работа Колена, выполненная из разноцветной жевательной резинки, была в 2012 году продана на акционе Phillips за 578 000 долларов). На видео в инстаграме Иванки также появляются картины на заднем плане. На снимке для журнала Harpers Bazaar Иванка Трамп позирует за столом на фоне картины Алекса Исраэля, известного художника из Лос-Анджелеса В 2014 году две похожие работы этого художника были проданы за 581 000 и 341 000 долларов. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров