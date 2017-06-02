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Самые большие частные владения

01.06.2017 22:07
Рейтинг 9.2

Пожалуй, многих обывателей интересует вопрос, какие дома строят себе богатые и знаменитые, у которых денег куры не клюют. И можно точно сказать, что на собственную недвижимость богатеи, как правило, не скупятся и возводят дома, которые больше походят на дворцы. В этом обзоре самые большие жилые дома в мире.

1. Pensmore
Хайлендвилл, США
Владельцем этого особняка является Стив Хафф. Специально по его заказу был построен настоящий дом-крепость, который отличается не только своими размерами, но и тем, что может противостоять любой катастрофе, которую только можно себе представить.

1. Pensmore Хайлендвилл, США Владельцем этого особняка является Стив Хафф. Специально по его заказу был построен настоящий дом-крепость, который отличается не только своими размерами, но и тем, что может противостоять любой катастрофе, которую только можно себе представить.

2. Xanadu 2,0
Медина, США
В дополнение к тому, что может быть включено во многие из подобных частных особняков (огромные комнаты, роскошные интерьеры, подогреваемые подъездные пути и т.д.), Xanadu 2,0 может похвастаться плавательный бассейн с… подводной музыкальной системой. Но это самое меньшее, что можно было бы ожидать от особняка, ведь это дом Билла Гейтса.

2. Xanadu 2,0 Медина, США В дополнение к тому, что может быть включено во многие из подобных частных особняков (огромные комнаты, роскошные интерьеры, подогреваемые подъездные пути и т.д.), Xanadu 2,0 может похвастаться плавательный бассейн с… подводной музыкальной системой. Но это самое меньшее, что можно было бы ожидать от особняка, ведь это дом Билла Гейтса.

3. Updown Court
Уиндлшем, Великобритания
Эта стильная резиденции в калифорнийском стиле была в свое время самым дорогим частным домом во всем мире. Только одни подъездные дорожки из мрамора с подогревом стоили более $ 3 млн.

3. Updown Court Уиндлшем, Великобритания Эта стильная резиденции в калифорнийском стиле была в свое время самым дорогим частным домом во всем мире. Только одни подъездные дорожки из мрамора с подогревом стоили более $ 3 млн.

4. Hearst Castle
Сан-Симеон, США
Этот замок расположен на легендарном калифорнийском побережье. Он стал национальным парком после того, как его владелец Уильям Херст скончался в 1951 году.

4. Hearst Castle Сан-Симеон, США Этот замок расположен на легендарном калифорнийском побережье. Он стал национальным парком после того, как его владелец Уильям Херст скончался в 1951 году.

5. Biltmore Estate
Ашвилл, США
Дом был построенный в конце 1800-х годов Джорджом Вашингтоном Вандербильтом II (он не имеет никакого отношения к президенту Джорджу Вашингтону). Он по-прежнему является крупнейшей частной резиденцией в США.

5. Biltmore Estate Ашвилл, США Дом был построенный в конце 1800-х годов Джорджом Вашингтоном Вандербильтом II (он не имеет никакого отношения к президенту Джорджу Вашингтону). Он по-прежнему является крупнейшей частной резиденцией в США.
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