Знаменитости, предпочитающие Pole Dance Рейтинг 9.3 Pole dance стал одним из самых популярных видов спорта. Многие звезды уже успели оценить, что танец на пилоне — это не только красиво, эмоционально и соблазнительно, но и полезно. Мы отследили 10 знаменитостей, которые предпочитают этот вид спорта другим. Супермодели Тайре Бэнкс в этом году исполнилось 43 года, однако она и не думает отказываться от занятий на пилоне. Тайра познакомилась с пилоном 8 лет назад, прямо во время собственного шоу The Tyra Show, когда ей показала пару движений чемпионка мира по pole dance Феликс Кейн. Тайра втянулась практически сразу и продолжает совершенствоваться по сей день. Было бы странно, если бы озорная и зажигательная Кэти Перри ни разу не попробовала забраться на шест! И не просто взобраться, а практически взлететь на него, ведь энергия так и бьёт из Кэти ключом! Певица активно занимается с преподавателем, а ее результаты могут оценить все желающие — кадры с танцами у шеста можно увидеть в клипах Кэти. Лора Резникова у пилона смотрится так же органично, как на съёмочной площадке. Актриса выступает под псевдонимом Яна Чаянова, постоянно осваивает новые движения и признаётся, что пилон дарит ей чувство полёта. Навык пригодился актрисе не только в жизни, но и в кадре. В новых сериях детектива «Свидетели» ее героиня внедряется в опасную банду и притворяется танцовщицей. Оценить, как танцует Лора, зрители смогут с 29 мая на НТВ. Мужчины обожают Ким Кардашьян за ее легендарные ягодицы, а женщины ворчат, что попа у Ким никакая не аппетитная, а просто большая. Так или иначе, Ким находится в великолепной форме, и помогает ей в этом пилон. Конечно, худеньким девушкам заниматься на шесте проще — вес имеет значение, но Ким неплохо справляется. Горячая штучка Шакира занимается у шеста в своё удовольствие, а потом показывает достижения в клипах. Шакире отлично удаются элементы, а гибкость певицы помогает ей не просто красиво двигаться у шеста, но и превращать акробатику в искусство. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров