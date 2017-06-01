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«Стерпится – слюбится»: звезды, которые простили измену

31.05.2017 22:03
Рейтинг 9.7

Неважно насколько ты красив, успешен и знаменит - никто не застрахован от односторонней любви, внезапной смерти и предательства. Вот и неверность одного из супругов - одна из самых распространенных причин развода звездных семей. Впрочем, как и обычные люди, не мелькающие под вспышками камер, знаменитости часто решаются простить измену и дают своим половинкам второй шанс. И что из этого выходит?

Леонид Агутин и Анжелика Варум
Казалось, на российской сцене нет более счастливой и крепкой пары. Но пока музыканты делились с журналистами секретом счастья, в интернете обсуждали видео, на котором состоявшийся «босоногий мальчик» страстно обнимался с другой... После такого Анжелика Варум собрала чемодан и ушла из дома, но не прошло и двух дней, как пара воссоединилась.

Леонид Агутин и Анжелика ВарумКазалось, на российской сцене нет более счастливой и крепкой пары. Но пока музыканты делились с журналистами секретом счастья, в интернете обсуждали видео, на котором состоявшийся «босоногий мальчик» страстно обнимался с другой... После такого Анжелика Варум собрала чемодан и ушла из дома, но не прошло и двух дней, как пара воссоединилась.

Анжелика Варум об измене мужа: «Плакать и стенать - это не мой стиль. Я очень люблю мою семью и надеюсь, что она не разобьется ни о кризис среднего возраста, ни о темперамент моего мужа, ни о мое самолюбие».

Анжелика Варум об измене мужа: «Плакать и стенать - это не мой стиль. Я очень люблю мою семью и надеюсь, что она не разобьется ни о кризис среднего возраста, ни о темперамент моего мужа, ни о мое самолюбие».

Виктория и Дэвид Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм не первый год вместе, несмотря на то, что пресса не раз вскрывала подробности измен известного футболиста. Впервые о супружеской неверности Бекхэма заговорили в 2004-м, тогда его бывшая помощница призналась, что делила с футболистом постель. После, в течение нескольких лет, по всему миру то и дело всплывали «бывшие девушки Бекхэма». В 2007 году Ирма Ничи – одна из его любовниц, даже подала в суд на капитана английской сборной, параллельно на Дэвида было заведено еще одно дело: некий миллионер пытался отсудить у Бекхэма приличную сумму, он обвинял его в интрижке со своей женой, что стало причиной развода. Виктория Бекхэм терпит и каждый раз встает на защиту своего неверного супруга.

Виктория и Дэвид БекхэмДэвид и Виктория Бекхэм не первый год вместе, несмотря на то, что пресса не раз вскрывала подробности измен известного футболиста. Впервые о супружеской неверности Бекхэма заговорили в 2004-м, тогда его бывшая помощница призналась, что делила с футболистом постель. После, в течение нескольких лет, по всему миру то и дело всплывали «бывшие девушки Бекхэма». В 2007 году Ирма Ничи – одна из его любовниц, даже подала в суд на капитана английской сборной, параллельно на Дэвида было заведено еще одно дело: некий миллионер пытался отсудить у Бекхэма приличную сумму, он обвинял его в интрижке со своей женой, что стало причиной развода. Виктория Бекхэм терпит и каждый раз встает на защиту своего неверного супруга.

Виктория Бекхэм об измене мужа: «Никто не говорил, что в браке будет легко».

Виктория Бекхэм об измене мужа: «Никто не говорил, что в браке будет легко».

Вера Новикова и Сергей Жигунов
Вера Новикова не только простила измену загулявшемуся с Заворотнюк Жигунову, но и снова вышла за него замуж. Сергей Жигунов ушел из семьи к коллеге по съемочной площадке Анастасии Заворотнюк, но когда «Прекрасная няня» ушла к фигуристу, актер вернуться домой и пошел на сделку, женившись еще раз.

Вера Новикова и Сергей Жигунов Вера Новикова не только простила измену загулявшемуся с Заворотнюк Жигунову, но и снова вышла за него замуж. Сергей Жигунов ушел из семьи к коллеге по съемочной площадке Анастасии Заворотнюк, но когда «Прекрасная няня» ушла к фигуристу, актер вернуться домой и пошел на сделку, женившись еще раз.
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