Сгоревшие заживо и другие тайны космической программы СССР

К началу Второй мировой, ракетные технологии в СССР были, мягко говоря, не на высшем уровне, тогда как немецкие ученые вели сразу несколько программ разработки боевых ракет.
После победы в качестве трофея советские ученые получили этот научный материал. Ученые фактически адаптировали немецкую ФАУ-2 под космические нужды, благодаря чему в 1957 году состоялся первый запуск спутника на орбиту Земли.
Мало кто знает, что один из отцов советской космонавтики, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР Сергей Королев в 1938 году был арестован по обвинению во вредительстве.
Во время допроса он был подвергнут пыткам: ему сломали обе челюсти. 27 сентября 1938 года Королев был приговорен к 10 годам в трудовых лагерях и к 5 годам поражения в правах, в 1944 году Королева освободили, а полностью реабилитировали лишь в 1957 году.
Многие знают, что Белка и Стрелка стали первыми собаками-космонавтами СССР, совершившими 25-часовой орбитальный космический полет на корабле "Спутник-5" и вернувшимися на Землю невредимыми.