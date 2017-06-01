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Сгоревшие заживо и другие тайны космической программы СССР

31.05.2017 21:30
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В советские времена, когда покорением космоса грезили все жители союза, власти регулярно сообщали о достижениях советской космонавтики. Однако так происходило лишь с успехами, а неудачи оставались за семью печатями, как для соперников, так и для собственных граждан. Сгоревшие дотла космонавты, спившиеся герои, собаки-смертники и секреты фашистских ракет… Представляем вашему вниманию неизвестные факты о советской космической программе и космонавтах.

К началу Второй мировой, ракетные технологии в СССР были, мягко говоря, не на высшем уровне, тогда как немецкие ученые вели сразу несколько программ разработки боевых ракет.

К началу Второй мировой, ракетные технологии в СССР были, мягко говоря, не на высшем уровне, тогда как немецкие ученые вели сразу несколько программ разработки боевых ракет.

После победы в качестве трофея советские ученые получили этот научный материал. Ученые фактически адаптировали немецкую ФАУ-2 под космические нужды, благодаря чему в 1957 году состоялся первый запуск спутника на орбиту Земли.

После победы в качестве трофея советские ученые получили этот научный материал. Ученые фактически адаптировали немецкую ФАУ-2 под космические нужды, благодаря чему в 1957 году состоялся первый запуск спутника на орбиту Земли.

Мало кто знает, что один из отцов советской космонавтики, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР Сергей Королев в 1938 году был арестован по обвинению во вредительстве.

Мало кто знает, что один из отцов советской космонавтики, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР Сергей Королев в 1938 году был арестован по обвинению во вредительстве.

Во время допроса он был подвергнут пыткам: ему сломали обе челюсти. 27 сентября 1938 года Королев был приговорен к 10 годам в трудовых лагерях и к 5 годам поражения в правах, в 1944 году Королева освободили, а полностью реабилитировали лишь в 1957 году.

Во время допроса он был подвергнут пыткам: ему сломали обе челюсти. 27 сентября 1938 года Королев был приговорен к 10 годам в трудовых лагерях и к 5 годам поражения в правах, в 1944 году Королева освободили, а полностью реабилитировали лишь в 1957 году.

Многие знают, что Белка и Стрелка стали первыми собаками-космонавтами СССР, совершившими 25-часовой орбитальный космический полет на корабле "Спутник-5" и вернувшимися на Землю невредимыми.

Многие знают, что Белка и Стрелка стали первыми собаками-космонавтами СССР, совершившими 25-часовой орбитальный космический полет на корабле "Спутник-5" и вернувшимися на Землю невредимыми.
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