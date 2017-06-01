Сгоревшие заживо и другие тайны космической программы СССР Рейтинг 9.9 В советские времена, когда покорением космоса грезили все жители союза, власти регулярно сообщали о достижениях советской космонавтики. Однако так происходило лишь с успехами, а неудачи оставались за семью печатями, как для соперников, так и для собственных граждан. Сгоревшие дотла космонавты, спившиеся герои, собаки-смертники и секреты фашистских ракет… Представляем вашему вниманию неизвестные факты о советской космической программе и космонавтах. К началу Второй мировой, ракетные технологии в СССР были, мягко говоря, не на высшем уровне, тогда как немецкие ученые вели сразу несколько программ разработки боевых ракет. После победы в качестве трофея советские ученые получили этот научный материал. Ученые фактически адаптировали немецкую ФАУ-2 под космические нужды, благодаря чему в 1957 году состоялся первый запуск спутника на орбиту Земли. Мало кто знает, что один из отцов советской космонавтики, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР Сергей Королев в 1938 году был арестован по обвинению во вредительстве. Во время допроса он был подвергнут пыткам: ему сломали обе челюсти. 27 сентября 1938 года Королев был приговорен к 10 годам в трудовых лагерях и к 5 годам поражения в правах, в 1944 году Королева освободили, а полностью реабилитировали лишь в 1957 году. Многие знают, что Белка и Стрелка стали первыми собаками-космонавтами СССР, совершившими 25-часовой орбитальный космический полет на корабле "Спутник-5" и вернувшимися на Землю невредимыми. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...