Самые прозрачные существа в мире

Сальпа Маджоре
Чудесную рыбку, больше похожую на пришельца из глубокого космоса, ученые долгое время считали всего лишь мистификацией. Однако, в 2014 году это редкое создание попалось на удочку — встретить прозрачную рыбу можно только у берегов Новой Зеландии.
Ледяная рыба
Эндемики антарктических вод обладают полностью бесцветной кровью, которая, помимо прочего, имеет странные функции, напоминающие антифриз.
Рыба-хирург
Помните мультик «В поисках Немо»? Дори — рыба-хирург, мальки которой совершенно прозрачны. Только с возрастом малыши приобретают характерную окраску и вырастают до 30 сантиметров.
Прозрачная лягушка
Вид Hyperolius Leucotaenius относится к прыгучему семейству гиперолиидов. Это эндемик республики Конго, который считался полностью вымершим до недавнего времени.
Жук-черепаха
Панцырь этого необычного жучка практически невидим. Таким образом насекомое обманывает хищника — через панцырь просвечивают специальные отметины, характерные для ядовитых собратьев жука.