Самые прозрачные существа в мире Рейтинг 9.2 В процессе эволюции все живые существа вырабатывали свой собственный способ защиты от жестокой реальности. Хищники вооружились клыками и прекрасной реакцией, их потенциальная добыча взяла на вооружение кто что — от скорости до брони. А самые хитрые выбрали невидимость — как поймать того, кого никак не заметить? Сальпа Маджоре

Чудесную рыбку, больше похожую на пришельца из глубокого космоса, ученые долгое время считали всего лишь мистификацией. Однако, в 2014 году это редкое создание попалось на удочку — встретить прозрачную рыбу можно только у берегов Новой Зеландии. Ледяная рыба

Эндемики антарктических вод обладают полностью бесцветной кровью, которая, помимо прочего, имеет странные функции, напоминающие антифриз. Рыба-хирург

Помните мультик «В поисках Немо»? Дори — рыба-хирург, мальки которой совершенно прозрачны. Только с возрастом малыши приобретают характерную окраску и вырастают до 30 сантиметров. Прозрачная лягушка

Вид Hyperolius Leucotaenius относится к прыгучему семейству гиперолиидов. Это эндемик республики Конго, который считался полностью вымершим до недавнего времени. Жук-черепаха

Панцырь этого необычного жучка практически невидим. Таким образом насекомое обманывает хищника — через панцырь просвечивают специальные отметины, характерные для ядовитых собратьев жука. 1-56-1011-11далее Твитнуть Новости наших партнеров