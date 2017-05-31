 
TOP 10

1 Опубликован список погибших при урагане в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

2 "Так это же супермен": на ВИДЕО с МКС блогеры разглядели человека без скафандра в космосе

3 "Бог не фраер": губернатор Орловской области поддержал священника на Land Cruiser

4 "Нищебродов не пускать": Собчак предложила ввести налог, чтобы бедные не мешали отдыхать богачам (ФОТО)

5 Авторы трансляции со связанной девушкой объяснили свою выходку (ФОТО)

6 Мария Максакова рассказала о своей жизни с криминальным авторитетом

7 Американская штангистка восхитила Сеть невероятным трюком (ВИДЕО)

8 "Органы лживой пропаганды": Макрон резко высказался об RT и Sputnik при Путине (ВИДЕО)

9 ФОТО охотника с гигантской лягушкой взбудоражило Сеть

10 Бывший муж Виктории Бони показал новую возлюбленную из России (ФОТО)

Новости наших партнеров

Самые прозрачные существа в мире

30.05.2017 22:01
Рейтинг 9.2

В процессе эволюции все живые существа вырабатывали свой собственный способ защиты от жестокой реальности. Хищники вооружились клыками и прекрасной реакцией, их потенциальная добыча взяла на вооружение кто что — от скорости до брони. А самые хитрые выбрали невидимость — как поймать того, кого никак не заметить?

Сальпа Маджоре
Чудесную рыбку, больше похожую на пришельца из глубокого космоса, ученые долгое время считали всего лишь мистификацией. Однако, в 2014 году это редкое создание попалось на удочку — встретить прозрачную рыбу можно только у берегов Новой Зеландии.

Сальпа Маджоре Чудесную рыбку, больше похожую на пришельца из глубокого космоса, ученые долгое время считали всего лишь мистификацией. Однако, в 2014 году это редкое создание попалось на удочку — встретить прозрачную рыбу можно только у берегов Новой Зеландии.

Ледяная рыба
Эндемики антарктических вод обладают полностью бесцветной кровью, которая, помимо прочего, имеет странные функции, напоминающие антифриз.

Ледяная рыба Эндемики антарктических вод обладают полностью бесцветной кровью, которая, помимо прочего, имеет странные функции, напоминающие антифриз.

Рыба-хирург
Помните мультик «В поисках Немо»? Дори — рыба-хирург, мальки которой совершенно прозрачны. Только с возрастом малыши приобретают характерную окраску и вырастают до 30 сантиметров.

Рыба-хирург Помните мультик «В поисках Немо»? Дори — рыба-хирург, мальки которой совершенно прозрачны. Только с возрастом малыши приобретают характерную окраску и вырастают до 30 сантиметров.

Прозрачная лягушка
Вид Hyperolius Leucotaenius относится к прыгучему семейству гиперолиидов. Это эндемик республики Конго, который считался полностью вымершим до недавнего времени.

Прозрачная лягушка Вид Hyperolius Leucotaenius относится к прыгучему семейству гиперолиидов. Это эндемик республики Конго, который считался полностью вымершим до недавнего времени.

Жук-черепаха
Панцырь этого необычного жучка практически невидим. Таким образом насекомое обманывает хищника — через панцырь просвечивают специальные отметины, характерные для ядовитых собратьев жука.

Жук-черепаха Панцырь этого необычного жучка практически невидим. Таким образом насекомое обманывает хищника — через панцырь просвечивают специальные отметины, характерные для ядовитых собратьев жука.
1-56-1011-11далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга