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Джим Хаттон: человек, которого винили в смерти Фредди Меркьюри

30.05.2017 21:29
Рейтинг 9.6

Совсем недавно биограф вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри заявила, что песня «Богемная рапсодия» (Bohemian Rhapsody) — признание музыканта в гомосексуальности. История любви, оставившая значительный след в истории - в нашем репортаже

Джим Хаттон и Фредди Меркьюри встретились в 1984 году и с тех пор были вместе. И когда певцу в 1987 год был поставлен страшный диагноз, и когда он умирал - Джим ухаживал за ним и был рядом до последнего вздоха. Умер он в 2010 году, прожив с ВИЧ 20 лет.

Джим Хаттон и Фредди Меркьюри встретились в 1984 году и с тех пор были вместе. И когда певцу в 1987 год был поставлен страшный диагноз, и когда он умирал - Джим ухаживал за ним и был рядом до последнего вздоха. Умер он в 2010 году, прожив с ВИЧ 20 лет.

Как это часто бывает, грязные подробности жизни людей, оказавших влияние на историю, всплывают после смерти. Прошло всего три дня, а у аудитории уже было сформировано мнение, что Джим Хаттон умер от СПИДа, хотя врачи точной болезни не называли, но упоминали, что причиной стало курение.

Как это часто бывает, грязные подробности жизни людей, оказавших влияние на историю, всплывают после смерти. Прошло всего три дня, а у аудитории уже было сформировано мнение, что Джим Хаттон умер от СПИДа, хотя врачи точной болезни не называли, но упоминали, что причиной стало курение.

На удивление мало точной, подтверждённой информации о Джиме. Он был тихим человеком, что бы ни говорили о нём СМИ. Может, именно эта черта отчасти сблизила его с Меркьюри. Тому тоже не нравилось пристальное внимание прессы. Музыкант редко давал интервью и держал в относительной тайне личную жизнь.

На удивление мало точной, подтверждённой информации о Джиме. Он был тихим человеком, что бы ни говорили о нём СМИ. Может, именно эта черта отчасти сблизила его с Меркьюри. Тому тоже не нравилось пристальное внимание прессы. Музыкант редко давал интервью и держал в относительной тайне личную жизнь.

Первая встреча произошла в баре, в 1984 году. Уже известный на то время Меркьюри предложил Хаттону выпивку. Затем завязался разговор. Хаттон сначала музыканта не узнал и потому общался без особого энтузиазма.

Первая встреча произошла в баре, в 1984 году. Уже известный на то время Меркьюри предложил Хаттону выпивку. Затем завязался разговор. Хаттон сначала музыканта не узнал и потому общался без особого энтузиазма.

Дальнейшие два года они прожили вместе, а потом в их жизни наступил чёрный период, пришла настоящая чума гомосексуалистов - СПИД. В 1987 году его обнаружили у Фредди. Он сразу предложил партнёру расстаться, сказав, что поймёт его уход и примет его. Но Хаттон был непреклонен. Он сказал, что любит и никуда не уйдёт. До самой смерти Меркьюри Джим Хаттон ухаживал за ним, проявлял посильную заботу, находился рядом и поддерживал.

Дальнейшие два года они прожили вместе, а потом в их жизни наступил чёрный период, пришла настоящая чума гомосексуалистов - СПИД. В 1987 году его обнаружили у Фредди. Он сразу предложил партнёру расстаться, сказав, что поймёт его уход и примет его. Но Хаттон был непреклонен. Он сказал, что любит и никуда не уйдёт. До самой смерти Меркьюри Джим Хаттон ухаживал за ним, проявлял посильную заботу, находился рядом и поддерживал.
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