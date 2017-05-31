Джим Хаттон: человек, которого винили в смерти Фредди Меркьюри Рейтинг 9.6 Совсем недавно биограф вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри заявила, что песня «Богемная рапсодия» (Bohemian Rhapsody) — признание музыканта в гомосексуальности. История любви, оставившая значительный след в истории - в нашем репортаже Джим Хаттон и Фредди Меркьюри встретились в 1984 году и с тех пор были вместе. И когда певцу в 1987 год был поставлен страшный диагноз, и когда он умирал - Джим ухаживал за ним и был рядом до последнего вздоха. Умер он в 2010 году, прожив с ВИЧ 20 лет. Как это часто бывает, грязные подробности жизни людей, оказавших влияние на историю, всплывают после смерти. Прошло всего три дня, а у аудитории уже было сформировано мнение, что Джим Хаттон умер от СПИДа, хотя врачи точной болезни не называли, но упоминали, что причиной стало курение. На удивление мало точной, подтверждённой информации о Джиме. Он был тихим человеком, что бы ни говорили о нём СМИ. Может, именно эта черта отчасти сблизила его с Меркьюри. Тому тоже не нравилось пристальное внимание прессы. Музыкант редко давал интервью и держал в относительной тайне личную жизнь. Первая встреча произошла в баре, в 1984 году. Уже известный на то время Меркьюри предложил Хаттону выпивку. Затем завязался разговор. Хаттон сначала музыканта не узнал и потому общался без особого энтузиазма. Дальнейшие два года они прожили вместе, а потом в их жизни наступил чёрный период, пришла настоящая чума гомосексуалистов - СПИД. В 1987 году его обнаружили у Фредди. Он сразу предложил партнёру расстаться, сказав, что поймёт его уход и примет его. Но Хаттон был непреклонен. Он сказал, что любит и никуда не уйдёт. До самой смерти Меркьюри Джим Хаттон ухаживал за ним, проявлял посильную заботу, находился рядом и поддерживал. 1-56-1011-1516-17далее Твитнуть Новости наших партнеров