Страны, где вам платят только за то, что вы там живёте Рейтинг 9 Хотели бы вы жить в другой стране, да ещё и за деньги? Не многие знают, что существуют страны, которые нуждаются в постоянных жильцах, и готовы ради них на многое. Если вы давно мечтали уехать в другую страну, то этот пост для вас! Город Детройт, штат Мичиган, США

«Париж Запада», «Автомобильная столица США»… Практически опустевший город потерял эти славные титулы во второй половине XX века. И в настоящее время изо всех сил пытается восстановить былую славу. Местные власти представили новую программу Challenge Detroit, которая предлагает 2500 долларов специалистам в разных сферах индустрии, которые будут жить и работать в городе. Аляска, США

Если вы любите зиму, снежные пейзажи и неторопливый темп жизни и вас не пугают низкие температуры, тогда жизнь на Аляске может оказаться для вас идеальной. Специальный правительственный фонд платит специалистам, которые согласятся работать в регионах, где численность населения неуклонно падает. Единственное условие — нужно жить на Аляске минимум один год. Провинция Саскачеван, Канада

Канадская провинция предлагает недавно окончившим вузы специалистам, которые еще не решили, что им дальше делать в жизни, потрясающую возможность. Молодым энтузиастам заплатят 20 тысяч канадских долларов за работу и проживание в провинции в течение семи лет. Ниагарский водопад, США

Еще одна фантастическая возможность, которая кажется слишком невероятной, чтобы быть правдой, — жить в одном из самых красивых мест на планете и получать за это еще и деньги. Власти предлагают 7 тысяч долларов выпускникам университетов в качестве стимулирующего фактора для работы на местных предприятиях в течение двух лет. Понга, Астурия, Испания

Эта восхитительная маленькая деревушка на заповедных территориях северо-востока Испании является одной из старейших в стране. Для привлечения молодых жителей и усиления экономики местные власти предлагают 3 тысячи евро каждой молодой паре, которая переедет туда жить. Плюс к этому за каждого рожденного ребенка в деревне также выплачивают 3 тысячи евро. Это отличная возможность жить в невероятно красивом месте с чистой экологией. 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров