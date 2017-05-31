Страны, где вам платят только за то, что вы там живёте

Город Детройт, штат Мичиган, США
«Париж Запада», «Автомобильная столица США»… Практически опустевший город потерял эти славные титулы во второй половине XX века. И в настоящее время изо всех сил пытается восстановить былую славу. Местные власти представили новую программу Challenge Detroit, которая предлагает 2500 долларов специалистам в разных сферах индустрии, которые будут жить и работать в городе.
Аляска, США
Если вы любите зиму, снежные пейзажи и неторопливый темп жизни и вас не пугают низкие температуры, тогда жизнь на Аляске может оказаться для вас идеальной. Специальный правительственный фонд платит специалистам, которые согласятся работать в регионах, где численность населения неуклонно падает. Единственное условие — нужно жить на Аляске минимум один год.
Провинция Саскачеван, Канада
Канадская провинция предлагает недавно окончившим вузы специалистам, которые еще не решили, что им дальше делать в жизни, потрясающую возможность. Молодым энтузиастам заплатят 20 тысяч канадских долларов за работу и проживание в провинции в течение семи лет.
Ниагарский водопад, США
Еще одна фантастическая возможность, которая кажется слишком невероятной, чтобы быть правдой, — жить в одном из самых красивых мест на планете и получать за это еще и деньги. Власти предлагают 7 тысяч долларов выпускникам университетов в качестве стимулирующего фактора для работы на местных предприятиях в течение двух лет.
Понга, Астурия, Испания
Эта восхитительная маленькая деревушка на заповедных территориях северо-востока Испании является одной из старейших в стране. Для привлечения молодых жителей и усиления экономики местные власти предлагают 3 тысячи евро каждой молодой паре, которая переедет туда жить. Плюс к этому за каждого рожденного ребенка в деревне также выплачивают 3 тысячи евро. Это отличная возможность жить в невероятно красивом месте с чистой экологией.