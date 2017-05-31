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Страны, где вам платят только за то, что вы там живёте

30.05.2017 21:15
Рейтинг 9

Хотели бы вы жить в другой стране, да ещё и за деньги? Не многие знают, что существуют страны, которые нуждаются в постоянных жильцах, и готовы ради них на многое. Если вы давно мечтали уехать в другую страну, то этот пост для вас!

Город Детройт, штат Мичиган, США
«Париж Запада», «Автомобильная столица США»… Практически опустевший город потерял эти славные титулы во второй половине XX века. И в настоящее время изо всех сил пытается восстановить былую славу. Местные власти представили новую программу Challenge Detroit, которая предлагает 2500 долларов специалистам в разных сферах индустрии, которые будут жить и работать в городе.

Город Детройт, штат Мичиган, США«Париж Запада», «Автомобильная столица США»… Практически опустевший город потерял эти славные титулы во второй половине XX века. И в настоящее время изо всех сил пытается восстановить былую славу. Местные власти представили новую программу Challenge Detroit, которая предлагает 2500 долларов специалистам в разных сферах индустрии, которые будут жить и работать в городе.

Аляска, США
Если вы любите зиму, снежные пейзажи и неторопливый темп жизни и вас не пугают низкие температуры, тогда жизнь на Аляске может оказаться для вас идеальной. Специальный правительственный фонд платит специалистам, которые согласятся работать в регионах, где численность населения неуклонно падает. Единственное условие — нужно жить на Аляске минимум один год.

Аляска, США Если вы любите зиму, снежные пейзажи и неторопливый темп жизни и вас не пугают низкие температуры, тогда жизнь на Аляске может оказаться для вас идеальной. Специальный правительственный фонд платит специалистам, которые согласятся работать в регионах, где численность населения неуклонно падает. Единственное условие — нужно жить на Аляске минимум один год.

Провинция Саскачеван, Канада
Канадская провинция предлагает недавно окончившим вузы специалистам, которые еще не решили, что им дальше делать в жизни, потрясающую возможность. Молодым энтузиастам заплатят 20 тысяч канадских долларов за работу и проживание в провинции в течение семи лет.

Провинция Саскачеван, КанадаКанадская провинция предлагает недавно окончившим вузы специалистам, которые еще не решили, что им дальше делать в жизни, потрясающую возможность. Молодым энтузиастам заплатят 20 тысяч канадских долларов за работу и проживание в провинции в течение семи лет.

Ниагарский водопад, США
Еще одна фантастическая возможность, которая кажется слишком невероятной, чтобы быть правдой, — жить в одном из самых красивых мест на планете и получать за это еще и деньги. Власти предлагают 7 тысяч долларов выпускникам университетов в качестве стимулирующего фактора для работы на местных предприятиях в течение двух лет.

Ниагарский водопад, США Еще одна фантастическая возможность, которая кажется слишком невероятной, чтобы быть правдой, — жить в одном из самых красивых мест на планете и получать за это еще и деньги. Власти предлагают 7 тысяч долларов выпускникам университетов в качестве стимулирующего фактора для работы на местных предприятиях в течение двух лет.

Понга, Астурия, Испания
Эта восхитительная маленькая деревушка на заповедных территориях северо-востока Испании является одной из старейших в стране. Для привлечения молодых жителей и усиления экономики местные власти предлагают 3 тысячи евро каждой молодой паре, которая переедет туда жить. Плюс к этому за каждого рожденного ребенка в деревне также выплачивают 3 тысячи евро. Это отличная возможность жить в невероятно красивом месте с чистой экологией.

Понга, Астурия, Испания Эта восхитительная маленькая деревушка на заповедных территориях северо-востока Испании является одной из старейших в стране. Для привлечения молодых жителей и усиления экономики местные власти предлагают 3 тысячи евро каждой молодой паре, которая переедет туда жить. Плюс к этому за каждого рожденного ребенка в деревне также выплачивают 3 тысячи евро. Это отличная возможность жить в невероятно красивом месте с чистой экологией.
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