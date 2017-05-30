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Самые роскошные мексиканские пляжи

29.05.2017 20:18
Рейтинг 9.4

Белый песок, теплая вода, идиллические пейзажи — вот причины, по которым Мексика пользуется большой популярностью у любителей пляжного отдыха. Какие же именно из мексиканских пляжей считаются самыми лучшими?

1. Тулум
Пляж Тулума расположен примерно в часе езды от курорта Канкун. Это одно из наиболее любимых туристами мест, что неудивительно, учитывая, что помимо превосходного пляжа, эти места известны еще и как родина одной из лучших мексиканских кухонь в мире.

1. Тулум Пляж Тулума расположен примерно в часе езды от курорта Канкун. Это одно из наиболее любимых туристами мест, что неудивительно, учитывая, что помимо превосходного пляжа, эти места известны еще и как родина одной из лучших мексиканских кухонь в мире.

2. Playa Mazunte, Оахака.
Тихий песчаный пляж, окруженный скалистыми мысами. Он весьма популярен у серферов благодаря своим крутым волнам и богемной атмосфере. Также поблизости находится местный центр спасения морских черепах Centro Mexicano de la Tortuga.

2. Playa Mazunte, Оахака. Тихий песчаный пляж, окруженный скалистыми мысами. Он весьма популярен у серферов благодаря своим крутым волнам и богемной атмосфере. Также поблизости находится местный центр спасения морских черепах Centro Mexicano de la Tortuga.

3. Тронконес, Герреро
Когда-то здесь была лишь рыбацкая деревня, а сейчас это любимое место у искателей приключений со всего мира. Больше всего пляж привлекает серферов и любителей экотуризма. Последние предпочитают верховую езду по живописному берегу и походы в близлежащие горы Сьерра-Мадре.

3. Тронконес, Герреро Когда-то здесь была лишь рыбацкая деревня, а сейчас это любимое место у искателей приключений со всего мира. Больше всего пляж привлекает серферов и любителей экотуризма. Последние предпочитают верховую езду по живописному берегу и походы в близлежащие горы Сьерра-Мадре.

4. Пляж любви, острова Мариета
Несмотря на свой фантастический вид, Пляж любви, который известен также как Тайный пляж, вполне реален. Он находится к западу от Пуэрто-Валярта, внутри пещеры с огромной дырой посредине. Говорят, что этот уникальный пляж появился благодаря испытаниям мексиканским правительством бомб в 1900-х годах. Так или иначе Пляж любви — волшебное место, которое непременно стоит посетить.

4. Пляж любви, острова Мариета Несмотря на свой фантастический вид, Пляж любви, который известен также как Тайный пляж, вполне реален. Он находится к западу от Пуэрто-Валярта, внутри пещеры с огромной дырой посредине. Говорят, что этот уникальный пляж появился благодаря испытаниям мексиканским правительством бомб в 1900-х годах. Так или иначе Пляж любви — волшебное место, которое непременно стоит посетить.

5. Playa Norte, Исла-Мухерес, полуостров Юкатан
Главные особенности пляжа Playa Norte на Острове Женщин (Исла-Мухерес) — это песок из измельченного коралла и теплое, спокойное мелководье. Кроме того, вблизи острова наблюдается множество китовых акул, грозных с виду, но не опасных для человека.

5. Playa Norte, Исла-Мухерес, полуостров Юкатан Главные особенности пляжа Playa Norte на Острове Женщин (Исла-Мухерес) — это песок из измельченного коралла и теплое, спокойное мелководье. Кроме того, вблизи острова наблюдается множество китовых акул, грозных с виду, но не опасных для человека.
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