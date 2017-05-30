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Удивительные разновидности грибов

29.05.2017 20:09
Рейтинг 9.2

Грибы – большая группа живых организмов, от микроскопических дрожжей и плесени до шампиньонов и трюфелей. Они растут практически во всех уголках нашей планеты, их насчитывается почти 5 миллионов видов. Некоторые выглядят весьма экстравагантно. Смотрите сами.

Ежовик гребенчатый
У ежовика множество народных названий, таких, как «грибная лапша», «дедова борода», «львиная грива». Растёт в северной Америке, Европе, Азии на стволах деревьев. Несмотря на странную внешность, вполне съедобен, и вкусом напоминает креветки.

Ежовик гребенчатый У ежовика множество народных названий, таких, как «грибная лапша», «дедова борода», «львиная грива». Растёт в северной Америке, Европе, Азии на стволах деревьев. Несмотря на странную внешность, вполне съедобен, и вкусом напоминает креветки.

Гипомицес млечниковый или гриб-лобстер
Вопреки своему названию, гриб-лобстер на самом деле не гриб, а плесневый грибок, паразитирующий на определённых видах грибов и придающий им красно-оранжевый цвет, как у приготовленного лобстера. Под воздействием гипомицеса тело гриба-носителя постепенно скручивается, приобретая причудливые формы.

Гипомицес млечниковый или гриб-лобстер Вопреки своему названию, гриб-лобстер на самом деле не гриб, а плесневый грибок, паразитирующий на определённых видах грибов и придающий им красно-оранжевый цвет, как у приготовленного лобстера. Под воздействием гипомицеса тело гриба-носителя постепенно скручивается, приобретая причудливые формы.

Мухомор красный
Возможно, именно этот один из самых узнаваемых на планете галюциногенных грибов в ответе за путешествие Алисы в страну чудес. Мухомор встречается во многих регионах северного полушария. Считается ядовитым, однако его можно съесть, если приготовить определённым способом.

Мухомор красный Возможно, именно этот один из самых узнаваемых на планете галюциногенных грибов в ответе за путешествие Алисы в страну чудес. Мухомор встречается во многих регионах северного полушария. Считается ядовитым, однако его можно съесть, если приготовить определённым способом.

Строчок обыкновенный
Этот широко распространённый в северной Америке и Европе гриб можно найти под хвойными деревьями. Имеются случаи отравления строчком, однако в некоторых странах его употребляют в пищу. Отличительной чертой строчка является красно-коричневая шляпка, формой напоминающая извилины человеческого мозга.

Строчок обыкновенный Этот широко распространённый в северной Америке и Европе гриб можно найти под хвойными деревьями. Имеются случаи отравления строчком, однако в некоторых странах его употребляют в пищу. Отличительной чертой строчка является красно-коричневая шляпка, формой напоминающая извилины человеческого мозга.

Гиднеллум Пека
Произрастающий в северной Америке и Европе (а недавно также обнаруженный в Иране и Корее), этот гриб несъедобен, т.к. имеет очень горький вкус. Сквозь поры гриба каплями сочится густая красная жидкость, благодаря которой его называют «кровоточащий зуб». Яркий пигмент этого гриба используется для окраски тканей.

Гиднеллум Пека Произрастающий в северной Америке и Европе (а недавно также обнаруженный в Иране и Корее), этот гриб несъедобен, т.к. имеет очень горький вкус. Сквозь поры гриба каплями сочится густая красная жидкость, благодаря которой его называют «кровоточащий зуб». Яркий пигмент этого гриба используется для окраски тканей.
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