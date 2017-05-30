Удивительные разновидности грибов

Ежовик гребенчатый
У ежовика множество народных названий, таких, как «грибная лапша», «дедова борода», «львиная грива». Растёт в северной Америке, Европе, Азии на стволах деревьев. Несмотря на странную внешность, вполне съедобен, и вкусом напоминает креветки.
Гипомицес млечниковый или гриб-лобстер
Вопреки своему названию, гриб-лобстер на самом деле не гриб, а плесневый грибок, паразитирующий на определённых видах грибов и придающий им красно-оранжевый цвет, как у приготовленного лобстера. Под воздействием гипомицеса тело гриба-носителя постепенно скручивается, приобретая причудливые формы.
Мухомор красный
Возможно, именно этот один из самых узнаваемых на планете галюциногенных грибов в ответе за путешествие Алисы в страну чудес. Мухомор встречается во многих регионах северного полушария. Считается ядовитым, однако его можно съесть, если приготовить определённым способом.
Строчок обыкновенный
Этот широко распространённый в северной Америке и Европе гриб можно найти под хвойными деревьями. Имеются случаи отравления строчком, однако в некоторых странах его употребляют в пищу. Отличительной чертой строчка является красно-коричневая шляпка, формой напоминающая извилины человеческого мозга.
Гиднеллум Пека
Произрастающий в северной Америке и Европе (а недавно также обнаруженный в Иране и Корее), этот гриб несъедобен, т.к. имеет очень горький вкус. Сквозь поры гриба каплями сочится густая красная жидкость, благодаря которой его называют «кровоточащий зуб». Яркий пигмент этого гриба используется для окраски тканей.