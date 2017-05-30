Удивительные разновидности грибов Рейтинг 9.2 Грибы – большая группа живых организмов, от микроскопических дрожжей и плесени до шампиньонов и трюфелей. Они растут практически во всех уголках нашей планеты, их насчитывается почти 5 миллионов видов. Некоторые выглядят весьма экстравагантно. Смотрите сами. Ежовик гребенчатый

У ежовика множество народных названий, таких, как «грибная лапша», «дедова борода», «львиная грива». Растёт в северной Америке, Европе, Азии на стволах деревьев. Несмотря на странную внешность, вполне съедобен, и вкусом напоминает креветки. Гипомицес млечниковый или гриб-лобстер

Вопреки своему названию, гриб-лобстер на самом деле не гриб, а плесневый грибок, паразитирующий на определённых видах грибов и придающий им красно-оранжевый цвет, как у приготовленного лобстера. Под воздействием гипомицеса тело гриба-носителя постепенно скручивается, приобретая причудливые формы. Мухомор красный

Возможно, именно этот один из самых узнаваемых на планете галюциногенных грибов в ответе за путешествие Алисы в страну чудес. Мухомор встречается во многих регионах северного полушария. Считается ядовитым, однако его можно съесть, если приготовить определённым способом. Строчок обыкновенный

Этот широко распространённый в северной Америке и Европе гриб можно найти под хвойными деревьями. Имеются случаи отравления строчком, однако в некоторых странах его употребляют в пищу. Отличительной чертой строчка является красно-коричневая шляпка, формой напоминающая извилины человеческого мозга. Гиднеллум Пека

Произрастающий в северной Америке и Европе (а недавно также обнаруженный в Иране и Корее), этот гриб несъедобен, т.к. имеет очень горький вкус. Сквозь поры гриба каплями сочится густая красная жидкость, благодаря которой его называют «кровоточащий зуб». Яркий пигмент этого гриба используется для окраски тканей. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров