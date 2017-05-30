Фильмы, которые продолжили снимать после смерти актёров Рейтинг 9.5 Смерть всегда наступает внезапно. Цифровые копии, монтаж, изменённый сценарий и двойники — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Так что же происходит в фильмами после внезапной смерти актёров? Хит Леджер — «Воображариум доктор Парнаса»

Последней ролью Хита Леджера стал таинственный незнакомец Тони Шепард, присоединяющийся к бродячему цирку, в фильме Терри Гиллиама «Воображариум доктор Парнаса». Леджер умер до окончания съемок, приняв одновременно слишком много болеутоляющих. В связи с этим трагическим событием съемки фильма были приостановлены, чтобы сценаристы внесли изменения в сюжет. Они решили, что внешность героя будет меняться каждый раз, как он пройдет через волшебное зеркало доктора Парнаса. В итоге роль Тони за Леджера доиграли три актера: Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу. Свои гонорары за фильм они отдали Матильде, двухлетней дочери Леджера. Фанаты Хита считают, что в картине есть ряд зловещих предзнаменований. Например, в начале фильма Тони находят повешенным под мостом, а в самом сценарии есть строчка «В мире полно историй — комедий, мелодрам… и историй непредвиденной смерти». Филип Сеймур Хоффман — «Голодные игры: Сойка-пересмешница»

Филип Сеймур Хоффман умер от передозировки наркотиками за неделю до завершения съемок в финальной части «Голодных игр». Поскольку его персонажу было отведено одно из ключевых мест в сюжете, студия Lionsgate не могла его умертвить. В итоге в незавершенных сценах Плутарх Хэвенсби был воссоздан с помощью цифровых технологий и материала, отснятого ранее. Некоторые сцены с его участием были немного изменены. К примеру, сцена, в которой Хеймитч Эбернети читает Китнисс письмо от Плутарха, должна была быть снята с участием Хоффмана, по сценарию это был личный разговор Китнисс с Плутархом. Пол Уокер — «Форсаж 7»

Звезда франшизы «Форсаж» Пол Уокер разбился в ДТП в калифорнийском городе Санта-Кларита, куда он приехал для участия в благотворительном мероприятии. Съемки седьмой части криминального боевика были в самом разгаре, успели отснять лишь половину фильма. Студия Universal тут же прекратила съемки, сценаристам было велено придумать, что делать с персонажем 40-летнего актера. Через четыре месяца было объявлено, что Брайан О’Коннер не умрет на экране, а «уйдёт на пенсию». В итоге Уокера в некоторых эпизодах дорисовали с помощью цифровой графики, в других — его сыграли братья актера Калеб и Коди. Некоторые сцены с участием О’Коннера были взяты из отснятого материала предыдущих серий франшизы. Например, разговор с Мией в Доминикане изначально был снят для «Форсажа 5». Мэрилин Монро — «Что-то должно случиться»

Съемки последнего фильма Мэрилин Монро с роковым названием «Что-то должно случиться» не задались с самого начала: сначала актриса заболела острым синуситом, затем пропускала съемочные дни и ругалась с руководством. Наконец Монро уволили, поскольку из-за ее причуд съемочная группа драматически выбивалась из графика. Однако Дин Мартин категорически отказался продолжать съемки без белокурой дивы. С Монро перезаключили контракт, работа над фильмом должна была продолжиться в октябре, но в августе Мэрилин нашли мертвой с телефонной трубкой в руке. После этого фильм был снят заново с участием Дорис Дэй и Джеймса Гарнера. Его название изменили на «Я вернулась, дорогой». Из фрагментов, отснятых с участием Мэрилин Монро, компания Prometheus Entertainment смонтировала 37-минутный фильм. Впервые его показали зрителям 1 июня 2001 года, на 75-ю годовщину со дня рождения актрисы. Кэрри Фишер — «Звездные войны»

Кэрри Фишер, сыгравшая Лею Органу в четырех эпизодах киносаги «Звездные войны», умерла в декабре 2016 года, вскоре после перезапуска культовой франшизы. Фишер успела сняться в восьмом эпизоде «Звездных войн» и, по словам президента киностудии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, была в нем «просто феноменальна». Сам фильм выйдет на экраны в конце этого года. Что касается девятой части, съемки которой идут как раз сейчас, то буквально на днях было объявлено, что Фишер в ней все же не будет. Несмотря на то что родственники актрисы дали студии права на использование материалов со съемок с участием актрисы, Lucasfilm решила отказаться от компьютерной модели Фишер. В связи с этим в сценарий предстоящей картины был внесен ряд изменений. Быть может, это и к лучшему? 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров