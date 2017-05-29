Летающие автомобили, которые существовали на самом деле Рейтинг 9.3 Научно-фантастические рассказы были бы неполными без главных атрибутов жанра – лазерного оружия, роботов и, конечно же, летающих автомобилей. Главное отличие этих чудо-машин в том, что на земле они чувствуют себя так же комфортно, как и в воздухе. Такие автомобили ничем не отличаются от обыкновенных, кроме способности полететь, если нажать верную кнопку. 20 век принёс нам множество инноваций, и неудивительно, что были и попытки создать летающий автомобиль. Некоторые из них, действительно, были гениальными изобретениями, другие – лишь смешным фантазёрством. Ниже вы найдёте десять великолепных примеров летающих автомобилей, созданных с начала 20 века. Автоплан Кёртиса

Автоплан Кёртиса — первый в мире летающий автомобиль, не считая тех, что существовали на страницах фантастических произведений. В 1917 году инженер авиации Глен Кёртис создал его из самолета собственного дизайна и Форда модели Т. Самолёт, на котором была основана конструкция, назывался Тестовая модель L, триплан (три ряда крыльев) с двигателем в сто лошадиных сил (как приличный трактор). Два передних колеса, как и в автомобиле, поворачивались при помощи руля в кабине. Передвигаться автомобиль по земле и по воздуху должен был с помощью пропеллера, установленного сзади. К сожалению, этот «воздушный лимузин» так никогда и не летал, по всем подсчётам самое большее, что ему удалось – несколько коротких прыжков. В начале Первой мировой войны эту машину и вовсе забросили. Летающий автомобиль Джесса Диксона

Этот летающий автомобиль – практически легенда и помимо этой фотографии и краткого упоминания о транспортном средстве в газете Андалусии, штат Алабама, нет никаких свидетельств о его существовании. В заметке говорится, что на фото запечатлён Джесс Диксон, оно было сделано где-то около 1940-го года. И хотя любители истории авиации считают эту машину летающим автомобилем, но она всё же ближе к «ездящему вертолёту», из-за двух верхних лопастей, вращающихся в противоположных направлениях. Автомобиль приводился в движение небольшим двигателем в 40 лошадиных сил, а ножные педали управляли хвостовой лопастью, чтобы можно было поворачивать в воздухе. Предположительно, автомобиль развивал скорость до 100 миль в час (160 км/ч) и мог лететь вперёд, назад, поворачивать и парить. Неплохо для летающего автомобиля, о котором, в последствие, никто ничего больше не услышит. ConvAirCar или «Крылатые колёса»

Модель 116 «Крылатые колёса» взлетела впервые в 1946 году, и выглядела как небольшой самолёт, приваренный к автомобилю. По существу, это так и было. Крылья, хвост и пропеллер могли отсоединяться от автомобиля, превращая его в обычное наземное транспортное средство. Детали самолёта существовали на случай бездорожья. У 116 модели был только один опытный образец, который выполнил 66 полётов. Несколькими годами позже, дизайнер Тэд Холл воссоздал этот автомобиль как модель 118, заменив двигатель в 130 лошадиных сил на более мощный – в 190, это давало транспортному средству больше возможностей в воздухе. Компания Convair планировала запустить массовое производство и для начала изготовить 160 000 таких автомобилей, но это так никогда и не сбылось из-за катастрофы с опытным образцом в Калифорнии. Когда пилот поднимал машину в воздух, он думал, что топливный бак полон. Но у этой машины было два прибора, показывающих уровень топлива – один для автомобиля, другой – для самолёта, и в то время, как бак для автомобиля действительно был полон, горючее для самолёта закончилось прямо в воздухе. Это и есть опасность многозадачности. VZ- 7 Кёртиса Райта

VZ -7 Кёртиса Райта – это одна из первых попыток военных сил США заняться производством летающих автомобилей. В идеале, VZ-7 должен был быть чем-то вроде летающего джипа. Как внедорожник, он должен был позволять водителю преодолевать трудный ландшафт на земле, но с небольшим бонусом – умением летать. Он был разработан компанией «Кёртис-Райт», которая образовалась после слияния компании «Райт» (братья Райт) и «Кёртис Аэроплан» (Глен Кёртис). На заре авиации Кёртис и братья Райт были яростными конкурентами. VZ- 7 был сконструирован как аппарат с вертикальным взлётом и посадкой. Он летал при помощи четырёх вертикальных пропеллеров, размещённых за кабиной пилота, которая, в общем-то, представляла собой абсолютно открытое пространство. Для совершения манёвров пилот мог менять скорость отдельных пропеллеров, наклонять их вперед, назад или в сторону. Однако, вся эта машина по сути была смертельной ловушкой, поскольку пропеллеры ничем не были защищены. Всего через два года после запуска, в 1960 году, армия запретила этот проект. Эйрджип Пясецкого (Piasecki AirGeep)

Когда VZ-7 приземлился навсегда, армия обратилась к совершенно другому опытному образцу: Piasecki VZ-8 AirGeep. Следует принять во внимание, что к этому времени вертолёты уже стали популярны, но военные силы были заинтересованы в чём-то более простом, чем вертолёт, чтобы можно было уменьшить период обучения. AirGeep прошёл через семь различных версий, прежде чем окончательно был признан негодным для военного использования, но все они сохраняли базовый дизайн: два больших вертикальных пропеллера спереди и сзади, посередине — сидение пилота и три или четыре колеса для наземного передвижения. Самая первая модель была плоской, более поздние модели были выгнуты вверх спереди и сзади, напоминая формой букву V. Флот даже пытался оснастить одну из моделей поплавками, чтобы использовать его на воде, но, в конечном счёте, эта идея была оставлена, да и вся программа тоже. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...