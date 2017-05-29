Медсестру уволили за откровенные наряды

Медсестра Паричат "Панг" Чатсри утверждает, что ей пришлось уволиться из-за претензий к ее чересчур откровенным нарядам. 26-летняя медсестра, работавшая в частном госпитале в регионе Исан на северо-востоке Таиланда любила носить короткие облегающие халатики и делать весьма откровенные снимки на рабочем месте. Однако когда ее снимки попали в социальные сети, это вызвало мощный всплеск недовольства среди тайцев.
Благодаря сексапильным фотографиям, которые Паричат публиковала в сети, она обзавелась целой толпой поклонников. Ее снимки быстро становились вирусными и разлетались по всему миру.
Однако многие тайцы посчитали, что подобными фотографиями она демонстрирует неуважение к профессии медика.
Скандал начался после того, как фотографии появились в группе под названием "Общество любители тайских медсестер". Консервативные тайцы сочли костюмы девушки слишком провокационными и заявили, что она позорит благородную профессию медсестры.
"Общество любителей тайских медсестер" - группа, где публикуются соблазнительные фотографии тайских девушек в медицинской униформе.