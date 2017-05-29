Медсестру уволили за откровенные наряды Рейтинг 9.4 Порочную медсестру - частого персонажа фильмов "для взрослых" - мечтает увидеть вживую, наверное, каждый юноша, начиная с подросткового возраста. Но только не в Таиланде! Там медсестре частного госпиталя, любительнице обтягивающих коротких халатиков и откровенных фото, пришлось уйти с работы после массовых обвинений в неуважении к священной профессии медика. Медсестра Паричат "Панг" Чатсри утверждает, что ей пришлось уволиться из-за претензий к ее чересчур откровенным нарядам. 26-летняя медсестра, работавшая в частном госпитале в регионе Исан на северо-востоке Таиланда любила носить короткие облегающие халатики и делать весьма откровенные снимки на рабочем месте. Однако когда ее снимки попали в социальные сети, это вызвало мощный всплеск недовольства среди тайцев. Благодаря сексапильным фотографиям, которые Паричат публиковала в сети, она обзавелась целой толпой поклонников. Ее снимки быстро становились вирусными и разлетались по всему миру. Однако многие тайцы посчитали, что подобными фотографиями она демонстрирует неуважение к профессии медика. Скандал начался после того, как фотографии появились в группе под названием "Общество любители тайских медсестер". Консервативные тайцы сочли костюмы девушки слишком провокационными и заявили, что она позорит благородную профессию медсестры. "Общество любителей тайских медсестер" - группа, где публикуются соблазнительные фотографии тайских девушек в медицинской униформе. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...