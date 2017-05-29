Самые громкие смертные казни в СССР

Аркадий Нейланд родился в 1949 году в Ленинграде, в семье рабочих. С раннего детства терпел побои от матери и отчима и постоянно недоедал. В 12 лет мать сдала его в интернат, но он быстро оттуда сбежал из-за конфликтов с другими детьми.
На его счету было немало приводов в милицию из-за мелких краж и хулиганства, но до суда дела никогда не доходили. 24 января 1964 года Нейланд был в очередной раз задержан за кражу, однако преступнику удалось бежать.
Как он сам позже признавался, тогда ему захотелось “отомстить”, совершив некое "страшное убийство". Также целью было раздобыть денег на дорогу до Сухуми ,чтобы "начать там новую жизнь".
Задуманное злоумышленнику довелось воплотить в жизнь 27 января 1964 года, предварительно похитив из квартиры родителей топор.
Жертву Нейланд выбрал абсолютно случайно. Он хотел ограбить какую-нибудь богатую квартиру, а критерием отбора послужила обитая кожей входная дверь. В квартире в то время находилась 37-летняя домохозяйка Лариса Михайловна Купреева и ее трехлетний сын.