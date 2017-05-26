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Неизвестные таланты известных людей

25.05.2017 22:45
Рейтинг 8.9

Многих знаменитостей мы знаем исключительно, как, например, актеров, политиков, певцов. Но, талантливый человек талантлив во всем и этот пост тому подтверждение.

Знаменитый Энтони Хопкинс стал заниматься живописью по совету жены, заметившей его наброски на полях сценариев. Актер предпочитает яркие цвета и образы, он выставляет свои картины и они пользуются неизменной популярностью у ценителей

Знаменитый Энтони Хопкинс стал заниматься живописью по совету жены, заметившей его наброски на полях сценариев. Актер предпочитает яркие цвета и образы, он выставляет свои картины и они пользуются неизменной популярностью у ценителей

Сильвестр Сталлоне, помимо живописи увлекается еще и скульптурой. Картины Сильвестра высоко оценены критиками и поклонниками.

Сильвестр Сталлоне, помимо живописи увлекается еще и скульптурой. Картины Сильвестра высоко оценены критиками и поклонниками.

Пирс Броснан - актер увлекается живописью, создавая как графические работы, так и живописные картины. Цены на картины знаменитости варьируются от одной до двух тысяч долларов; несколько работ Пирса были проданы на благотворительных аукционах

Пирс Броснан - актер увлекается живописью, создавая как графические работы, так и живописные картины. Цены на картины знаменитости варьируются от одной до двух тысяч долларов; несколько работ Пирса были проданы на благотворительных аукционах

Пол Маккартни увлекается живописью давно, но стеснялся выставлять свои работы широкой публике. Лишь после 40-ка лет он показал эту сторону своего разностороннего таланта. Первая британская выставка художественных работ Пола Маккартни была открыта в Бристоле в галерее Арнольфини (Arnolfini Gallery) в октябре 2000-го. Маккартни не претендует на звание великого художника. В одном из своих ранних интервью он сказал: "Я не хочу демонстрировать всему миру, что я могу делать. И я также не пытаюсь кого-либо поразить, кроме самого себя. Я думаю, что уже и так достаточно представлен миру".

Пол Маккартни увлекается живописью давно, но стеснялся выставлять свои работы широкой публике. Лишь после 40-ка лет он показал эту сторону своего разностороннего таланта. Первая британская выставка художественных работ Пола Маккартни была открыта в Бристоле в галерее Арнольфини (Arnolfini Gallery) в октябре 2000-го. Маккартни не претендует на звание великого художника. В одном из своих ранних интервью он сказал: "Я не хочу демонстрировать всему миру, что я могу делать. И я также не пытаюсь кого-либо поразить, кроме самого себя. Я думаю, что уже и так достаточно представлен миру".
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