Неизвестные таланты известных людей Рейтинг 8.9 Многих знаменитостей мы знаем исключительно, как, например, актеров, политиков, певцов. Но, талантливый человек талантлив во всем и этот пост тому подтверждение. Знаменитый Энтони Хопкинс стал заниматься живописью по совету жены, заметившей его наброски на полях сценариев. Актер предпочитает яркие цвета и образы, он выставляет свои картины и они пользуются неизменной популярностью у ценителей Сильвестр Сталлоне, помимо живописи увлекается еще и скульптурой. Картины Сильвестра высоко оценены критиками и поклонниками. Пирс Броснан - актер увлекается живописью, создавая как графические работы, так и живописные картины. Цены на картины знаменитости варьируются от одной до двух тысяч долларов; несколько работ Пирса были проданы на благотворительных аукционах Пол Маккартни увлекается живописью давно, но стеснялся выставлять свои работы широкой публике. Лишь после 40-ка лет он показал эту сторону своего разностороннего таланта. Первая британская выставка художественных работ Пола Маккартни была открыта в Бристоле в галерее Арнольфини (Arnolfini Gallery) в октябре 2000-го. Маккартни не претендует на звание великого художника. В одном из своих ранних интервью он сказал: "Я не хочу демонстрировать всему миру, что я могу делать. И я также не пытаюсь кого-либо поразить, кроме самого себя. Я думаю, что уже и так достаточно представлен миру". 1-56-1011-1516-2021-21далее Твитнуть Новости наших партнеров