На эти деньги остров купить можно: сколько тратят на свой день рождения знаменитости Рейтинг 9.4 Шумно и с размахом отметить день рождения - еще один повод засветиться в прессе. Жизнь знаменитостей - сплошная показуха, но все чаще в последнее время они устраивают семейные праздники, но нам удалось собрать 10 мероприятий, которые дорого обошлись именинникам. 1. Дочь Дмитрия Маликова Стефания Маликова отметила свой 15-й день рождения (в 2015 году), который обошелся в 1 млн рублей. Девушка устроила праздник в одном из дорогих караоке-клубов Москвы. На ней дизайнерское платье и туфли, а рядом - сын Орбакайте. На 15-летие родители подарили дочери трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Дочка обходится очень дорого! Ее обучение встает в 100 000 рублей, дополнительные занятия и наряды, за которые придется выложить от 60 тыс. 2. Бизнесмена Муса Бажаев потратил 250 млн рублей на свое 50-летие (с микрофоном)

Глава "Группы Альянс" отметил праздник в кругу 400 родственников и друзей в спорткомплексе "Олимпийский". Во время банкета покой и безопасность компании охранял отряд ОМОНа. Стоимость аренды зала на стадионе в среднем составляет 15 миллионов рублей. О шикарном фуршете можно не говорить: столы ломились от блюд и различных деликатесов от шеф-повара ресторана La Maree. Развлекательная программа состояла из именитых певцом, различных оркестров, спели Андреа Бочелли, Лара Фабиан и Игорь Крутой. Вечер вели Николай Басков с Максим Галкин. 3. 50-летие Михаила Прохорова — 142,7 млн рублей

Михаил Прохоров в 2015 отметил юбилей на собственном острове Норт. Развлекали гостей группы Quest Pistols и "Машина времени". Хлопоты по случаю юбилея обошлись Прохорову в 2,5 млн евро. 4. Пугачева всегда славилась пышными празднованиями, аренда одного лишь зала обходилась в полмиллиона, но свое 68-летие она провела в скромном кругу близких

Однако кроме пышного убранства в доме, дорого платья, гостей удивил золотой торт. И если он инкрустирован дорогим металлом, то его цена начинает от 1000 долларов. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров