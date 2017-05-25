Принцессы и королевы прошлого - грезы и восхищение миллионов Рейтинг 9.7 Женщины, которые творили историю, вели за собой народы, выходили замуж за государей и рожали будущих правителей. Женщины, красотой которых восхищались тысячи и боготворили миллионы - королевы и принцессы конца XIX начала XX века в исторических фото. Королева Норвегии Мод. Младшая дочь короля Великобритании Эдуарда VII и Александры Датской; первая за 600 лет королева Норвегии как самостоятельного государства, супруга норвежского короля Хокона VII и мать Улафа V; двоюродная сестра Николая II. Принцесса Алиса Баттенберг, позже, после замужества — принцесса Греческая и Датская, (также известна под английским вариантом фамилии — Алиса Маунтбаттен) (25 февраля 1885 — 5 декабря 1969) — мать принца Филиппа и свекровь английской королевы Елизаветы. Теща Королевы. Принцесса Алиса из Баттенберга (1885-1969) была матерью принца Филиппа. Она родилась глухой, но читала губы на нескольких языках. Она вышла замуж за принца Эндрю из Греции и Дании в 1903 году и родила пятерых детей. Ее семья была изгнана из Греции в 1917 году. Ее более поздние годы были посвящены благотворительности, и она основала монашеский орден, известный как христианское сестричество Марфы и Марии. Принцесса Елена Фридерика Августа Вальдек-Пирмонтская, жена принца Леопольда, герцога Олбани. В честь Елены Вальдек-Пирмонтской назван сорт клематиса — "Duchess of Albany". Александра Каролина Мария Шарлотта Луиза Юлия Датская (Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julia, 1844-1925) — датская принцесса, супруга Эдуарда VII, королева Великобритании и Ирландии, императрица Индии. Александра Каролина Мария Шарлотта Луиза Юлия Датская сестра принцессы Дагмар, будущей Марии Федоровны Романовой, жены Александра III Мария Фёдоровна (Феодоровна) (при рождении Мария София Фредерика Дагмар (Дагмара), дат. Marie Sophie Frederikke Dagmar; 14 (26) ноября 1847 — 13 октября 1928, — российская императрица, супруга Александра III, мать императора Николая II. 1-56-1011-1516-17далее Твитнуть Новости наших партнеров