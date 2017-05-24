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Эти убийцы оставили фотографии жертв в качестве трофеев

23.05.2017 21:42
Рейтинг 9.3

Убийцы, особенно серийные, любят оставлять "на память" своеобразные трофеи: это может быть часть тела пострадавшего, предмет одежды или личная вещь. Некоторые документируют процесс убийства с помощью фотографий: в прошлом веке это были снимки на полароид, в наше время – фото и видео на телефон и даже селфи. Вот некоторая часть ужасающих трофеев, которые предпочли сохранить преступники в память о своих злодеяниях.

Снимок на полароид при неизвестных обстоятельствах
20 сентября 1988 года молодая жительница Нью-Мехико Тара Калико ушла из своего дома, данные о ее местонахождении неизвестны до сих пор. Эта фотография была найдена на парковке годом позже, и изображает Тару и маленького мальчика. Несмотря на широкую огласку события, судьба Тары Калико по-прежнему остается неразгаданной тайной.

Снимок на полароид при неизвестных обстоятельствах 20 сентября 1988 года молодая жительница Нью-Мехико Тара Калико ушла из своего дома, данные о ее местонахождении неизвестны до сих пор. Эта фотография была найдена на парковке годом позже, и изображает Тару и маленького мальчика. Несмотря на широкую огласку события, судьба Тары Калико по-прежнему остается неразгаданной тайной.

1 псих, 1 ледоруб
Лука Маньотта, урожденный Эрик Ньюман – канадский актер гей-порно. Еще в подростковом возрасте у Маньотты проявлялись жестокие наклонности – он выкладывал в интернет видео, на которых он мучает животных или делает себе пластические операции. В мае 2012 он выложил в сеть видео “1 псих, 1 ледоруб”, где на протяжении 11 минут он убивает и издевается над телом своего любовника - китайского студента по обмену Линь Цзунь (на фото). Маньотта был приговорен к пожизненному заключению.

1 псих, 1 ледоруб Лука Маньотта, урожденный Эрик Ньюман – канадский актер гей-порно. Еще в подростковом возрасте у Маньотты проявлялись жестокие наклонности – он выкладывал в интернет видео, на которых он мучает животных или делает себе пластические операции. В мае 2012 он выложил в сеть видео “1 псих, 1 ледоруб”, где на протяжении 11 минут он убивает и издевается над телом своего любовника - китайского студента по обмену Линь Цзунь (на фото). Маньотта был приговорен к пожизненному заключению.

Убийство, опубликованное на Facebook
Пожилой мужчина в синей рубашке – жертва Стива Стивенса. 26 апреля 2017 года Стивенс застрелил мужчину без видимых на то причин из окна своего автомобиля, и снял происходящее на камеру. На следующий день после публикации видео в Facebook, Стивенс совершил самоубийство, выстрелив себе в голову.

Убийство, опубликованное на FacebookПожилой мужчина в синей рубашке – жертва Стива Стивенса. 26 апреля 2017 года Стивенс застрелил мужчину без видимых на то причин из окна своего автомобиля, и снял происходящее на камеру. На следующий день после публикации видео в Facebook, Стивенс совершил самоубийство, выстрелив себе в голову.

Селфи с места преступления
16-летний Максвелл Мортон, подросток из Пенсильвании, опубликовал селфи на фоне убитого им одноклассника Райана Мангана. Потерпевший находился в черном кресле позади убийцы. В феврале 2017 года Мортона признали виновным, однако наказание было легким – по данным свидетелей, из-за его утверждений о том, что это был якобы несчастный случай.

Селфи с места преступления16-летний Максвелл Мортон, подросток из Пенсильвании, опубликовал селфи на фоне убитого им одноклассника Райана Мангана. Потерпевший находился в черном кресле позади убийцы. В феврале 2017 года Мортона признали виновным, однако наказание было легким – по данным свидетелей, из-за его утверждений о том, что это был якобы несчастный случай.

Днепропетровские маньяки
В 2007 году новость о появлении маньяков повергла в ужас жителей всей Украины. Двое 19-летних мужчин, Виктор Саенко и Игорь Супрунюк, были арестованы и обвинены в череде убийств. Процесс убийства маньяки снимали на камеру мобильного телефона, в качестве орудия они использовали молоток. Позже убийцы были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Днепропетровские маньяки В 2007 году новость о появлении маньяков повергла в ужас жителей всей Украины. Двое 19-летних мужчин, Виктор Саенко и Игорь Супрунюк, были арестованы и обвинены в череде убийств. Процесс убийства маньяки снимали на камеру мобильного телефона, в качестве орудия они использовали молоток. Позже убийцы были приговорены к пожизненному лишению свободы.
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