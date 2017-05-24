Эти убийцы оставили фотографии жертв в качестве трофеев Рейтинг 9.3 Убийцы, особенно серийные, любят оставлять "на память" своеобразные трофеи: это может быть часть тела пострадавшего, предмет одежды или личная вещь. Некоторые документируют процесс убийства с помощью фотографий: в прошлом веке это были снимки на полароид, в наше время – фото и видео на телефон и даже селфи. Вот некоторая часть ужасающих трофеев, которые предпочли сохранить преступники в память о своих злодеяниях. Снимок на полароид при неизвестных обстоятельствах

20 сентября 1988 года молодая жительница Нью-Мехико Тара Калико ушла из своего дома, данные о ее местонахождении неизвестны до сих пор. Эта фотография была найдена на парковке годом позже, и изображает Тару и маленького мальчика. Несмотря на широкую огласку события, судьба Тары Калико по-прежнему остается неразгаданной тайной. 1 псих, 1 ледоруб

Лука Маньотта, урожденный Эрик Ньюман – канадский актер гей-порно. Еще в подростковом возрасте у Маньотты проявлялись жестокие наклонности – он выкладывал в интернет видео, на которых он мучает животных или делает себе пластические операции. В мае 2012 он выложил в сеть видео “1 псих, 1 ледоруб”, где на протяжении 11 минут он убивает и издевается над телом своего любовника - китайского студента по обмену Линь Цзунь (на фото). Маньотта был приговорен к пожизненному заключению. Убийство, опубликованное на Facebook

Пожилой мужчина в синей рубашке – жертва Стива Стивенса. 26 апреля 2017 года Стивенс застрелил мужчину без видимых на то причин из окна своего автомобиля, и снял происходящее на камеру. На следующий день после публикации видео в Facebook, Стивенс совершил самоубийство, выстрелив себе в голову. Селфи с места преступления

16-летний Максвелл Мортон, подросток из Пенсильвании, опубликовал селфи на фоне убитого им одноклассника Райана Мангана. Потерпевший находился в черном кресле позади убийцы. В феврале 2017 года Мортона признали виновным, однако наказание было легким – по данным свидетелей, из-за его утверждений о том, что это был якобы несчастный случай. Днепропетровские маньяки

В 2007 году новость о появлении маньяков повергла в ужас жителей всей Украины. Двое 19-летних мужчин, Виктор Саенко и Игорь Супрунюк, были арестованы и обвинены в череде убийств. Процесс убийства маньяки снимали на камеру мобильного телефона, в качестве орудия они использовали молоток. Позже убийцы были приговорены к пожизненному лишению свободы. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...