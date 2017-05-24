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Илон Маск: как живет и на что тратит деньги миллиардер-гений

23.05.2017 21:27
Рейтинг 9.4

Самозваный мессия, талантливый инженер и программист, гений предпринимательства, миллиардер или ребенок, перечитавший комиксов - на эти вопросы пытается ответить Эшли Вэнсом - автор книги об Илоне Маске. Попробуем выяснить это и мы: узнаем, как на самом деле заработал и как тратит свои миллиарды Илон Маск.

Детство: книги, развод, избиения
Илон Маск боготворил своего деда по линии матери: его прабабушка была первым мануальным терапевтом в Канаде, а ее сын и дед Маска много путешествовал, занимался политикой и увлекся летным делом. Перебравшись из Америки в Африку начал заниматься мануальной практикой. Мать Маска воспитывалась в семье, где детей никогда не наказывали, поскольку дед считал, что они должны найти путь к правильному поведению сами.

Детство: книги, развод, избиения Илон Маск боготворил своего деда по линии матери: его прабабушка была первым мануальным терапевтом в Канаде, а ее сын и дед Маска много путешествовал, занимался политикой и увлекся летным делом. Перебравшись из Америки в Африку начал заниматься мануальной практикой. Мать Маска воспитывалась в семье, где детей никогда не наказывали, поскольку дед считал, что они должны найти путь к правильному поведению сами.

Иначе обстояло дело в семье родителей Маска. Брак Мэй и Эррола был нелегким с самого начала. Илон - старший ребенок, через год после его рождения появился брат Кимбал, а вскоре и сестра Тоска.

Иначе обстояло дело в семье родителей Маска. Брак Мэй и Эррола был нелегким с самого начала. Илон - старший ребенок, через год после его рождения появился брат Кимбал, а вскоре и сестра Тоска.

Вскоре после того, как был сделан верхний снимок, семья распалась, и Илон решил жить с отцом: ему казалось несправедливым то, что у матери трое детей, а у отца - никого. Позже к нему переехал брат Кимбал. Об отце сыновья практически не говорят, известно, что он был тяжелым человеком. Он усаживал Илона и Кимбала перед собой и воспитывал их по три-четыре часа кряду, так что ребята и слова вставить не могли. Он, казалось, испытывал восторг от того, что держал мальчиков в строгости, лишая их обычных детских забав. Позже он женился еще раз: у Илона есть две младшие сводные сестры, которым он покровительствует.

Вскоре после того, как был сделан верхний снимок, семья распалась, и Илон решил жить с отцом: ему казалось несправедливым то, что у матери трое детей, а у отца - никого. Позже к нему переехал брат Кимбал. Об отце сыновья практически не говорят, известно, что он был тяжелым человеком. Он усаживал Илона и Кимбала перед собой и воспитывал их по три-четыре часа кряду, так что ребята и слова вставить не могли. Он, казалось, испытывал восторг от того, что держал мальчиков в строгости, лишая их обычных детских забав. Позже он женился еще раз: у Илона есть две младшие сводные сестры, которым он покровительствует.

Маск читал по две книги в день и часто впадал в транс, как-то его потеряли и смогли найти только в книжном магазине, где он сидел на полу и читал. Мальчик имел фотографическую память и был классическим всезнайкой. Как-то Илон Маск играл с детьми и один из них пожаловался, что боится темноты. Илон ответил, что «темнота – это просто отсутствие света». Таких детей в школе не любят, его часто избивали и ему приходилось менять школу по этой причине. Били и его друзей, до тех пор, пока они не переставали общаться с Маском. Позже Илон Маск сделает ринопластику из-за долгосрочных последствий избиений.

Маск читал по две книги в день и часто впадал в транс, как-то его потеряли и смогли найти только в книжном магазине, где он сидел на полу и читал. Мальчик имел фотографическую память и был классическим всезнайкой. Как-то Илон Маск играл с детьми и один из них пожаловался, что боится темноты. Илон ответил, что «темнота – это просто отсутствие света». Таких детей в школе не любят, его часто избивали и ему приходилось менять школу по этой причине. Били и его друзей, до тех пор, пока они не переставали общаться с Маском. Позже Илон Маск сделает ринопластику из-за долгосрочных последствий избиений.

Первые доходы: от 500 долларов до миллионов
Первая работа Илона Рива Маска - исходный код компьютерной игры Blastar. Южноафриканский журнал «Персональный компьютер и офисные технологии» написал о ней, принеся тем самым первый доход – 500 долларов. В 1984 году игра Маска не была шедевром программирования, но бесспорно превосходила то, на что обычно способны 12-летние подростки. В краткой аннотации говорится: «В этой игре вы должны уничтожить инопланетный космический корабль с водородными бомбами и боевыми лучевыми аппаратами на борту. В игре широко используются спрайтовая графика и анимация, вот почему вам стоит ознакомиться с текстом программы».

Первые доходы: от 500 долларов до миллионовПервая работа Илона Рива Маска - исходный код компьютерной игры Blastar. Южноафриканский журнал «Персональный компьютер и офисные технологии» написал о ней, принеся тем самым первый доход – 500 долларов. В 1984 году игра Маска не была шедевром программирования, но бесспорно превосходила то, на что обычно способны 12-летние подростки. В краткой аннотации говорится: «В этой игре вы должны уничтожить инопланетный космический корабль с водородными бомбами и боевыми лучевыми аппаратами на борту. В игре широко используются спрайтовая графика и анимация, вот почему вам стоит ознакомиться с текстом программы».
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