«Чужой» (Alien): история создания киношедевра Рейтинг 9.9 «Чужой» (англ. Alien, 1979) — классический научно-фантастический фильм ужасов, малоизвестного на тот момент, режиссёра Ридли Скотта. Название отсылает к главному антагонисту фильма — Чужому, чрезвычайно агрессивному инопланетному существу, которое выслеживает и убивает экипаж космического корабля. 1. Премьера фильма в США состоялась 25 мая 1979 года. 2. Гарри Дин Стэнтон, Иэн Холм, Джон Херт, Вероника Картрайт, Том Скерритт, Сигурни Уивер и Яфет Котто в фильме "Чужой", Режиссер Ридли Скотт, 1979

Для режиссера Ридли Скотта (Ridley Scott) «Чужой» был первым большим фильмом, поэтому он подошел к делу особенно ответственно. Сегодня этот режиссер известен тем, что уделяет особое внимание визуальному представлению идей в своих картинах. Не мудрено – по основному образованию Ридли Скотт – художник и дизайнер, окончивший Королевский колледж искусств в Лондоне (а после – Лондонскую школу киноискусств со степенью бакалавра, и Лондонскую Международную киношколу со степенью магистра). Завораживающий визуал – основная черта его творчества, что бы ни снимал Ридли: рекламные ролики или кино. Сам Скотт считает, что полное руководство созданием картины – это работа именно режиссера. 3. Сигурни Уивер для фильма "Чужой", Режиссер Ридли Скотт, 1979

Режиссер, который оставляет дизайн, бутафорию и другие детали работы над картиной полностью на усмотрение ответственных за нее людей, теряет нити управления и зависит от работы других специалистов. «Многие режиссеры работают только со сценарием и актерами, - говорит Ридли. – Но это только половина работы». Согласно собственным убеждениям Ридли Скотт занимается на своих лентах всем – от сценария до финального монтажа. Но, естественно, всего сам он делать не может, поэтому выбирает лучших дизайнеров для работы над своими фильмами. В связи с тем, что Скотт занимался нереализованной «Дюной», он уже был знаком с Крисом Фоссом (Chris Foss) и Мебиусо Планировалось, что Фосс будет создавать экстерьер «Ностромо», но для интерьерных съемок нужен был кто-то, кто мог сделать более практичные дизайны, более научные. Поэтому Скотт выбрал Рона Кобба (Ron Cobb), который делал более правдоподобные концепты. 4. Ганс Рудольф Гигер в Shepperton Studios работал для "Чужого" режиссера Ридли Скотта, 1979

Ридли Скотт понял, что было бы замечательно отдать работу по дизайну всей инопланетной стороны фильма кому-то другому, чтобы зритель сразу почувствовал разницу на визуальном уровне. Долго выбирать не пришлось: Дэн О`Баннон (Dan O`Bannon), сценарист «Чужого» (который изначально хотел сам снимать свой фильм) еще на первой встрече с новым режиссером показал ему альбом «Некрономикон» с работами Ганса Рудольфа Гигера (Hans Rudolph Giger). Скотт был поражен всей этой сумасшедшей биомеханикой, изображенной на полотнах художника. Конечно, никто не мог бы сделать такой безумный и совершенно инопланетный дизайн лучше, чем Гигер. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...