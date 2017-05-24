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«Чужой» (Alien): история создания киношедевра

23.05.2017 20:41
Рейтинг 9.9

«Чужой» (англ. Alien, 1979) — классический научно-фантастический фильм ужасов, малоизвестного на тот момент, режиссёра Ридли Скотта. Название отсылает к главному антагонисту фильма — Чужому, чрезвычайно агрессивному инопланетному существу, которое выслеживает и убивает экипаж космического корабля.

1. Премьера фильма в США состоялась 25 мая 1979 года.

1. Премьера фильма в США состоялась 25 мая 1979 года.

2. Гарри Дин Стэнтон, Иэн Холм, Джон Херт, Вероника Картрайт, Том Скерритт, Сигурни Уивер и Яфет Котто в фильме "Чужой", Режиссер Ридли Скотт, 1979
Для режиссера Ридли Скотта (Ridley Scott) «Чужой» был первым большим фильмом, поэтому он подошел к делу особенно ответственно. Сегодня этот режиссер известен тем, что уделяет особое внимание визуальному представлению идей в своих картинах. Не мудрено – по основному образованию Ридли Скотт – художник и дизайнер, окончивший Королевский колледж искусств в Лондоне (а после – Лондонскую школу киноискусств со степенью бакалавра, и Лондонскую Международную киношколу со степенью магистра). Завораживающий визуал – основная черта его творчества, что бы ни снимал Ридли: рекламные ролики или кино. Сам Скотт считает, что полное руководство созданием картины – это работа именно режиссера.

2. Гарри Дин Стэнтон, Иэн Холм, Джон Херт, Вероника Картрайт, Том Скерритт, Сигурни Уивер и Яфет Котто в фильме "Чужой", Режиссер Ридли Скотт, 1979 Для режиссера Ридли Скотта (Ridley Scott) «Чужой» был первым большим фильмом, поэтому он подошел к делу особенно ответственно. Сегодня этот режиссер известен тем, что уделяет особое внимание визуальному представлению идей в своих картинах. Не мудрено – по основному образованию Ридли Скотт – художник и дизайнер, окончивший Королевский колледж искусств в Лондоне (а после – Лондонскую школу киноискусств со степенью бакалавра, и Лондонскую Международную киношколу со степенью магистра). Завораживающий визуал – основная черта его творчества, что бы ни снимал Ридли: рекламные ролики или кино. Сам Скотт считает, что полное руководство созданием картины – это работа именно режиссера.

3. Сигурни Уивер для фильма "Чужой", Режиссер Ридли Скотт, 1979
Режиссер, который оставляет дизайн, бутафорию и другие детали работы над картиной полностью на усмотрение ответственных за нее людей, теряет нити управления и зависит от работы других специалистов. «Многие режиссеры работают только со сценарием и актерами, - говорит Ридли. – Но это только половина работы». Согласно собственным убеждениям Ридли Скотт занимается на своих лентах всем – от сценария до финального монтажа. Но, естественно, всего сам он делать не может, поэтому выбирает лучших дизайнеров для работы над своими фильмами. В связи с тем, что Скотт занимался нереализованной «Дюной», он уже был знаком с Крисом Фоссом (Chris Foss) и Мебиусо

3. Сигурни Уивер для фильма "Чужой", Режиссер Ридли Скотт, 1979 Режиссер, который оставляет дизайн, бутафорию и другие детали работы над картиной полностью на усмотрение ответственных за нее людей, теряет нити управления и зависит от работы других специалистов. «Многие режиссеры работают только со сценарием и актерами, - говорит Ридли. – Но это только половина работы». Согласно собственным убеждениям Ридли Скотт занимается на своих лентах всем – от сценария до финального монтажа. Но, естественно, всего сам он делать не может, поэтому выбирает лучших дизайнеров для работы над своими фильмами. В связи с тем, что Скотт занимался нереализованной «Дюной», он уже был знаком с Крисом Фоссом (Chris Foss) и Мебиусо

Планировалось, что Фосс будет создавать экстерьер «Ностромо», но для интерьерных съемок нужен был кто-то, кто мог сделать более практичные дизайны, более научные. Поэтому Скотт выбрал Рона Кобба (Ron Cobb), который делал более правдоподобные концепты.

Планировалось, что Фосс будет создавать экстерьер «Ностромо», но для интерьерных съемок нужен был кто-то, кто мог сделать более практичные дизайны, более научные. Поэтому Скотт выбрал Рона Кобба (Ron Cobb), который делал более правдоподобные концепты.

4. Ганс Рудольф Гигер в Shepperton Studios работал для "Чужого" режиссера Ридли Скотта, 1979
Ридли Скотт понял, что было бы замечательно отдать работу по дизайну всей инопланетной стороны фильма кому-то другому, чтобы зритель сразу почувствовал разницу на визуальном уровне. Долго выбирать не пришлось: Дэн О`Баннон (Dan O`Bannon), сценарист «Чужого» (который изначально хотел сам снимать свой фильм) еще на первой встрече с новым режиссером показал ему альбом «Некрономикон» с работами Ганса Рудольфа Гигера (Hans Rudolph Giger). Скотт был поражен всей этой сумасшедшей биомеханикой, изображенной на полотнах художника. Конечно, никто не мог бы сделать такой безумный и совершенно инопланетный дизайн лучше, чем Гигер.

4. Ганс Рудольф Гигер в Shepperton Studios работал для "Чужого" режиссера Ридли Скотта, 1979Ридли Скотт понял, что было бы замечательно отдать работу по дизайну всей инопланетной стороны фильма кому-то другому, чтобы зритель сразу почувствовал разницу на визуальном уровне. Долго выбирать не пришлось: Дэн О`Баннон (Dan O`Bannon), сценарист «Чужого» (который изначально хотел сам снимать свой фильм) еще на первой встрече с новым режиссером показал ему альбом «Некрономикон» с работами Ганса Рудольфа Гигера (Hans Rudolph Giger). Скотт был поражен всей этой сумасшедшей биомеханикой, изображенной на полотнах художника. Конечно, никто не мог бы сделать такой безумный и совершенно инопланетный дизайн лучше, чем Гигер.
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