Самые ужасные модные новинки Рейтинг 9.4 Последние "шедевральные" коллекции ведущих дизайнеров и модельеров и вещи, вошедшие в моду с новой силой. 1. Прозрачные джинсы (Topshop)

Прямые мотоджинсы полностью сшиты из пластика. По данным продавца, прозрачные джинсы, которые стоят примерно 100 долларов, станут «идеальным дополнением» образа для вечеринки или карнавала. Если вы захотите использовать их для повседневной носки, Topshop предлагает одеть под низ что-нибудь такое, что прикроет ваш зад; это необязательно должны быть шорты. Пользователи социальных сетей быстро раскритиковали продавца. «Topshop смехотворен», – написал один пользователь Twitter. «Давайте объединимся и помолимся о будущем @ topshop», – предложил другой. Третий пользователь вообще заявил, что эти прозрачные джинсы вызывают у него отвращение. 2. Джинсы, покрытые ненастоящей грязью (PRPS)

Nordstrom продаёт мужские джинсы, которые покрыты поддельной грязью и обойдутся вам в 425 долларов. Разработанные PRPS, джинсы, как утверждается, «являются воплощением бурной жизни трудолюбивых американцев» и гордо говорят о том, «что вы не боитесь испачкаться». У одного пользователя Twitter, однако, есть лучшее решение: «Если вы хотите приобрести грязные джинсы @ Nordstrom за $425, купите более дешёвые джинсы, после чего я окуну вас в грязь совершенно бесплатно». (@ JadedByPolitics; 25 апреля 2017 года) 3. Сумка «Арена» (Balenciaga) Balenciaga шокирует новой сумкой «Арена», которая практически идентична дешёвому полиэтиленовому пакету из Ikea.

Обе сумки окрашены в ярко-синий цвет, имеют прямоугольную форму и огромные размеры. В чём самое большое различие? В цене. Более роскошная сумка «Арена» стоит примерно $2145, в то время как в Ikea она обойдётся всего лишь в $0,99. Несколько человек выразили тревогу по поводу стоимости и неоригинального вида сумки Balenciaga, но Ikea покорила всех своим высказыванием: «Нам очень льстит, что дорогая сумка Balenciaga напоминает сумку Ikea за 99 центов. Ничто не побьёт универсальность большой синей сумки». 4. Босоножки с носками Ilse (Gucci)

Эти открытые босоножки из кожи и латекса Gucci описывают, как «оптимизированное сочетание» модной тенденции носить босоножки с носками, которое обойдётся вам в $1190. «Носок» съёмный, что позволяет владельцу экспериментировать с обувью. Пользователи Twitter заполонили социальную сеть взволнованными мнениями о том, что это самая ужасная обувь, когда-либо созданная: «Босоножки с носками Gucci: для женщины, жидкое тело из протоплазмы которой нужно вылить в подобие человеческой плоти». (@ AlexanderMFreed; 17 марта 2017 года) 5. «Убитые» кроссовки (Maison Margiela)

Драные кроссовки Maison Margiela выглядят так, будто их потрепал щенок и бросил на улице под дождём, и стоят невероятных денег – $1425 в Neiman Marcus. «Убитые» жёлто-белые высокие кроссовки итальянского производства сочетают в себе разодранную кожу, дыры и царапины. Какое совершенство! 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров