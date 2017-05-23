Исторические памятники и находки, подлинность которых вызывает сомнение Рейтинг 9.2 Как правило, осматривая достопримечательности, туристы верят всему, о чем рассказывает гид. Однако часто случается так, что исторические памятники или архитектурные находки являются ничем иным, как хорошо «раскрученной» фальшивкой. В этом обзоре собраны известные достопримечательности, подлинность которых вызывает много вопросов. Стоунхендж

Стоунхендж считается одним из важнейших памятников древней архитектуры. Одни его считают астрологическим календарем, другие – святилищем друидом, третьи – просто местом силы. Десяткам тысяч туристов гиды рассказывают, сколько веков этим камням, но почему-то умалчивают о том, что в 1958 году Стоунхендж подвергли основательной реконструкции. Реконструкция Стоунхенджа в 1958 году. Полвека назад проводилась масштабная работа по восстановлению древнего памятника. Однако вернее будет сказать, что Стоунхендж практически построили заново. Упавшие глыбы археологи расставляли, как считали нужным. Использовали современную технику и бетон. Учитывая эти факты, сложно говорить о Стоунхендже как о постройке древних людей. Реконструкция Стоунхенджа. Кардиффский великан

16 октября 1869 года в Кардиффе (штат Нью-Йорк, США) двое рабочих, рывших колодец, обнаружили 3-метровые окаменелости древнего человека. Находка была объявлена сенсацией. Желающие хлынули в то место, чтобы воочию увидеть гиганта. Предприимчивый хозяин земельного участка Уильям Ньюэлл начал взимать плату за вход на территорию. 1-56-8далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...