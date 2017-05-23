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Исторические памятники и находки, подлинность которых вызывает сомнение

22.05.2017 22:19
Рейтинг 9.2

Как правило, осматривая достопримечательности, туристы верят всему, о чем рассказывает гид. Однако часто случается так, что исторические памятники или архитектурные находки являются ничем иным, как хорошо «раскрученной» фальшивкой. В этом обзоре собраны известные достопримечательности, подлинность которых вызывает много вопросов.

Стоунхендж
Стоунхендж считается одним из важнейших памятников древней архитектуры. Одни его считают астрологическим календарем, другие – святилищем друидом, третьи – просто местом силы. Десяткам тысяч туристов гиды рассказывают, сколько веков этим камням, но почему-то умалчивают о том, что в 1958 году Стоунхендж подвергли основательной реконструкции.

Стоунхендж Стоунхендж считается одним из важнейших памятников древней архитектуры. Одни его считают астрологическим календарем, другие – святилищем друидом, третьи – просто местом силы. Десяткам тысяч туристов гиды рассказывают, сколько веков этим камням, но почему-то умалчивают о том, что в 1958 году Стоунхендж подвергли основательной реконструкции.

Реконструкция Стоунхенджа в 1958 году.

Реконструкция Стоунхенджа в 1958 году.

Полвека назад проводилась масштабная работа по восстановлению древнего памятника. Однако вернее будет сказать, что Стоунхендж практически построили заново. Упавшие глыбы археологи расставляли, как считали нужным. Использовали современную технику и бетон. Учитывая эти факты, сложно говорить о Стоунхендже как о постройке древних людей.

Полвека назад проводилась масштабная работа по восстановлению древнего памятника. Однако вернее будет сказать, что Стоунхендж практически построили заново. Упавшие глыбы археологи расставляли, как считали нужным. Использовали современную технику и бетон. Учитывая эти факты, сложно говорить о Стоунхендже как о постройке древних людей.

Реконструкция Стоунхенджа.

Реконструкция Стоунхенджа.

Кардиффский великан
16 октября 1869 года в Кардиффе (штат Нью-Йорк, США) двое рабочих, рывших колодец, обнаружили 3-метровые окаменелости древнего человека. Находка была объявлена сенсацией. Желающие хлынули в то место, чтобы воочию увидеть гиганта. Предприимчивый хозяин земельного участка Уильям Ньюэлл начал взимать плату за вход на территорию.

Кардиффский великан 16 октября 1869 года в Кардиффе (штат Нью-Йорк, США) двое рабочих, рывших колодец, обнаружили 3-метровые окаменелости древнего человека. Находка была объявлена сенсацией. Желающие хлынули в то место, чтобы воочию увидеть гиганта. Предприимчивый хозяин земельного участка Уильям Ньюэлл начал взимать плату за вход на территорию.
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