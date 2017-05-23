Исторические памятники и находки, подлинность которых вызывает сомнение

Стоунхендж
Стоунхендж считается одним из важнейших памятников древней архитектуры. Одни его считают астрологическим календарем, другие – святилищем друидом, третьи – просто местом силы. Десяткам тысяч туристов гиды рассказывают, сколько веков этим камням, но почему-то умалчивают о том, что в 1958 году Стоунхендж подвергли основательной реконструкции.
Реконструкция Стоунхенджа в 1958 году.
Полвека назад проводилась масштабная работа по восстановлению древнего памятника. Однако вернее будет сказать, что Стоунхендж практически построили заново. Упавшие глыбы археологи расставляли, как считали нужным. Использовали современную технику и бетон. Учитывая эти факты, сложно говорить о Стоунхендже как о постройке древних людей.
Реконструкция Стоунхенджа.
Кардиффский великан
16 октября 1869 года в Кардиффе (штат Нью-Йорк, США) двое рабочих, рывших колодец, обнаружили 3-метровые окаменелости древнего человека. Находка была объявлена сенсацией. Желающие хлынули в то место, чтобы воочию увидеть гиганта. Предприимчивый хозяин земельного участка Уильям Ньюэлл начал взимать плату за вход на территорию.