Самые низкие поступки пассажиров "Титаника" Рейтинг 9.5 Крушение «Титаника» – событие, которое потрясло весь мир. Катастрофа унесла тысячи жизней, а выжившим оставила лишь груз воспоминаний. Некоторые пассажиры остались на корабле, помогая спастись другим, а некоторые – шли на подлость, спасая себя. В ту чудовищную ночь ледяные волны Атлантического океана были свидетелями страстей человеческих – смелости и героизма, а также трусости и подлости. Брюс Исмей, бизнесмен, глава «Уайт Стар Лайн», пароходной компании‑владельца «Титаника» (справа – Джонатан Хайд в роли Исмея, фильм «Титаник»)

Исмея обвиняли в том, что он сел в спасательную шлюпку в обход женщин и детей. Пресса также подозревала, что именно он дал капитану указание увеличить скорость судна в ночь трагедии. По инструкции Исмея было уменьшено количество шлюпок – на «Титанике» расположились бы 48 шлюпок вместо 20 предложенных. Когда выживших после крушения переместили из шлюпок на спасательное судно, он потребовал отдельную каюту и большую часть времени находился под воздействием опиума. Исмея назвали «главным трусом Титаника». Дэниел Бакли притворился женщиной

Вместе с несколькими мужчинами Бакли прыгнул в отправляющуюся спасательную шлюпку. Вовремя подоспевшие офицеры потребовали покинуть лодку и пропустить женщин и детей. На что Дэниел, плача, забился в гущу пассажиров. По его словам, одна пассажирка сжалилась над ним, и накинула ему на голову свою шаль. Большинство прыгнувших с ним мужчин были вытащены на палубу, в нескольких стреляли офицеры, но Бакли остался незамеченным – его приняли за женщину. Тонущих пассажиров, которые цеплялись за шлюпки, били вёслами

Слыша тысячи пронзительных криков тонущих людей, некоторые пассажиры шлюпок только благодарили небеса за свалившееся на них счастье пребывать в целости и сохранности. 20 спасательных шлюпок могли вместить 1178 человек, около трети пассажиров «Титаника», но большинство шлюпок были отправлены полупустыми. Члены экипажа убеждали пассажиров шлюпок вернуться, но большинство было решительно против в страхе перевеса и возможного хаоса. Жертвы крушения цеплялись за ближайшие шлюпки, некоторые пассажиры били их длинными вёслами. Роберт Хиченс

Хиченс был членом экипажа, сопровождавшим группу людей в одной из шлюпок. Пассажиры его шлюпки приняли коллективное решение вернуться к кораблю после его крушения, чтобы спасти пострадавших, но Хиченс категорически отказался, назвав тонущих «готовыми трупами». В этой шлюпке оказалась знаменитая «непотопляемая» Молли Браун (ниже), именно она агитировала Хиченса вернуться. 1-56-1011-1516-16далее Твитнуть Новости наших партнеров