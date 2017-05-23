 
TOP 10

1 "Мой народ проживет без соцсетей": слова Порошенко возмутили украинцев

2 Меланья Трамп отшвырнула руку Трампа во время официального визита в Израиль (ВИДЕО)

3 Умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин (ФОТО)

4 Чайная ложечка за 14 000, салфетница за 32 000: Навальный узнал о закупках для вертолета "Роснефти"

5 Тысячи верующих стоят в 1,5-километровой очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве (ВИДЕО)

6 Ученые доказали факт сговора стран-участниц "Евровидения"

7 Якубович впервые рассказал об аварии с летальным исходом (ВИДЕО)

8 Евгений Киселев назвал имя возможного преемника Путина

9 Маккейн в прямом эфире оскорбил Лаврова и Путина

10 Странное ФОТО Трампа со светящимся шаром стало мемом в Сети

Новости наших партнеров

Самые низкие поступки пассажиров "Титаника"

22.05.2017 22:11
Рейтинг 9.5

Крушение «Титаника» – событие, которое потрясло весь мир. Катастрофа унесла тысячи жизней, а выжившим оставила лишь груз воспоминаний. Некоторые пассажиры остались на корабле, помогая спастись другим, а некоторые – шли на подлость, спасая себя. В ту чудовищную ночь ледяные волны Атлантического океана были свидетелями страстей человеческих – смелости и героизма, а также трусости и подлости.

Брюс Исмей, бизнесмен, глава «Уайт Стар Лайн», пароходной компании‑владельца «Титаника» (справа – Джонатан Хайд в роли Исмея, фильм «Титаник»)
Исмея обвиняли в том, что он сел в спасательную шлюпку в обход женщин и детей. Пресса также подозревала, что именно он дал капитану указание увеличить скорость судна в ночь трагедии. По инструкции Исмея было уменьшено количество шлюпок – на «Титанике» расположились бы 48 шлюпок вместо 20 предложенных. Когда выживших после крушения переместили из шлюпок на спасательное судно, он потребовал отдельную каюту и большую часть времени находился под воздействием опиума. Исмея назвали «главным трусом Титаника».

Брюс Исмей, бизнесмен, глава «Уайт Стар Лайн», пароходной компании&#8209;владельца «Титаника» (справа – Джонатан Хайд в роли Исмея, фильм «Титаник») Исмея обвиняли в том, что он сел в спасательную шлюпку в обход женщин и детей. Пресса также подозревала, что именно он дал капитану указание увеличить скорость судна в ночь трагедии. По инструкции Исмея было уменьшено количество шлюпок – на «Титанике» расположились бы 48 шлюпок вместо 20 предложенных. Когда выживших после крушения переместили из шлюпок на спасательное судно, он потребовал отдельную каюту и большую часть времени находился под воздействием опиума. Исмея назвали «главным трусом Титаника».

Дэниел Бакли притворился женщиной
Вместе с несколькими мужчинами Бакли прыгнул в отправляющуюся спасательную шлюпку. Вовремя подоспевшие офицеры потребовали покинуть лодку и пропустить женщин и детей. На что Дэниел, плача, забился в гущу пассажиров. По его словам, одна пассажирка сжалилась над ним, и накинула ему на голову свою шаль. Большинство прыгнувших с ним мужчин были вытащены на палубу, в нескольких стреляли офицеры, но Бакли остался незамеченным – его приняли за женщину.

Дэниел Бакли притворился женщиной Вместе с несколькими мужчинами Бакли прыгнул в отправляющуюся спасательную шлюпку. Вовремя подоспевшие офицеры потребовали покинуть лодку и пропустить женщин и детей. На что Дэниел, плача, забился в гущу пассажиров. По его словам, одна пассажирка сжалилась над ним, и накинула ему на голову свою шаль. Большинство прыгнувших с ним мужчин были вытащены на палубу, в нескольких стреляли офицеры, но Бакли остался незамеченным – его приняли за женщину.

Тонущих пассажиров, которые цеплялись за шлюпки, били вёслами
Слыша тысячи пронзительных криков тонущих людей, некоторые пассажиры шлюпок только благодарили небеса за свалившееся на них счастье пребывать в целости и сохранности. 20 спасательных шлюпок могли вместить 1178 человек, около трети пассажиров «Титаника», но большинство шлюпок были отправлены полупустыми. Члены экипажа убеждали пассажиров шлюпок вернуться, но большинство было решительно против в страхе перевеса и возможного хаоса. Жертвы крушения цеплялись за ближайшие шлюпки, некоторые пассажиры били их длинными вёслами.

Тонущих пассажиров, которые цеплялись за шлюпки, били вёслами Слыша тысячи пронзительных криков тонущих людей, некоторые пассажиры шлюпок только благодарили небеса за свалившееся на них счастье пребывать в целости и сохранности. 20 спасательных шлюпок могли вместить 1178 человек, около трети пассажиров «Титаника», но большинство шлюпок были отправлены полупустыми. Члены экипажа убеждали пассажиров шлюпок вернуться, но большинство было решительно против в страхе перевеса и возможного хаоса. Жертвы крушения цеплялись за ближайшие шлюпки, некоторые пассажиры били их длинными вёслами.

Роберт Хиченс
Хиченс был членом экипажа, сопровождавшим группу людей в одной из шлюпок. Пассажиры его шлюпки приняли коллективное решение вернуться к кораблю после его крушения, чтобы спасти пострадавших, но Хиченс категорически отказался, назвав тонущих «готовыми трупами».

Роберт Хиченс Хиченс был членом экипажа, сопровождавшим группу людей в одной из шлюпок. Пассажиры его шлюпки приняли коллективное решение вернуться к кораблю после его крушения, чтобы спасти пострадавших, но Хиченс категорически отказался, назвав тонущих «готовыми трупами».

В этой шлюпке оказалась знаменитая «непотопляемая» Молли Браун (ниже), именно она агитировала Хиченса вернуться.

В этой шлюпке оказалась знаменитая «непотопляемая» Молли Браун (ниже), именно она агитировала Хиченса вернуться.
1-56-1011-1516-16далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга