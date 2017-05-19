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13 знаменитостей-наркоманов, о пристрастиях которых многие не догадывались

18.05.2017 21:59
Рейтинг 9.6

Многие тщательно скрывают свои вредные привычки, другие под давлением славы начинают искать утешение в наркотическом бреду. Кто бы мог подумать, но эти знаменитости хранят много скелетов в шкафу, а ведь должны подавать хороший пример поклонникам!

1. Скай Феррейра - 25-летняя американская певица, автор песен, модель и актриса
Ее вместе с парнем задержали на угнанной машине. При проверке документов в авто нашли таблетки экстази и пакет с 42 дозами героина. При аресте Скай пыталась оказать сопротивление. Им предъявили обвинение по нескольким статьям.

1. Скай Феррейра - 25-летняя американская певица, автор песен, модель и актриса Ее вместе с парнем задержали на угнанной машине. При проверке документов в авто нашли таблетки экстази и пакет с 42 дозами героина. При аресте Скай пыталась оказать сопротивление. Им предъявили обвинение по нескольким статьям.

2. Зак Эфрон - актер с безупречной репутацией, сам признался, что несколько лет употреблял запрещенные препараты, а после решил пройти курс реабилитации: только в 2014 году он прошел несколько таких курсов

2. Зак Эфрон - актер с безупречной репутацией, сам признался, что несколько лет употреблял запрещенные препараты, а после решил пройти курс реабилитации: только в 2014 году он прошел несколько таких курсов

3. Бен Аффлек уже не раз завязывал с алкоголем, проходил курсы лечения, но вот он стремительно угасает на глазах: волосы редеют, уставший взгляд, - возможно, снова взялся за бутылку?

3. Бен Аффлек уже не раз завязывал с алкоголем, проходил курсы лечения, но вот он стремительно угасает на глазах: волосы редеют, уставший взгляд, - возможно, снова взялся за бутылку?

4. Представители кумира подростков Селены Гомес отрицают проблемы звезды с наркотиками
Однако в начале в 2014 юная звезда прошла курс реабилитации в клинике Dawn at The Meadows в Аризоне, где нередко можно встретить знаменитых персон, пытающихся избавиться от алкогольной или наркотической зависимости. По данным журнала Star, девушка прошла двухнедельный курс лечения, рассчитанный именно на молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет, страдающих от эмоциональных травм или разного рода зависимостей. Поговаривают, звезда увлеклась наркотиком под названием молли (вариация экстази) и сильнодействующими депрессантами вроде ксанакса.

4. Представители кумира подростков Селены Гомес отрицают проблемы звезды с наркотиками Однако в начале в 2014 юная звезда прошла курс реабилитации в клинике Dawn at The Meadows в Аризоне, где нередко можно встретить знаменитых персон, пытающихся избавиться от алкогольной или наркотической зависимости. По данным журнала Star, девушка прошла двухнедельный курс лечения, рассчитанный именно на молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет, страдающих от эмоциональных травм или разного рода зависимостей. Поговаривают, звезда увлеклась наркотиком под названием молли (вариация экстази) и сильнодействующими депрессантами вроде ксанакса.

5. Звезда сериала "Безумцы" Джон Хэмм оказался алкоголиком
Джон Хэмм прошел полный 30-дневный курс терапии в клинике Silver Hill в штате Коннектикут в 2015 году.

5. Звезда сериала "Безумцы" Джон Хэмм оказался алкоголикомДжон Хэмм прошел полный 30-дневный курс терапии в клинике Silver Hill в штате Коннектикут в 2015 году.
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