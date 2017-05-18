Первая леди: за спиной президента: от невидимых затворниц до влиятельных моделей Рейтинг 9.5 Говорят, за спиной великого мужчины стоят не менее великие женщины. Президентские жены не всегда скрываются за спиной, да и роль первой леди обязывает. Но кто они: вторые половины первого лица государства? Жены президентов, как и все девушки – разные: красивые и не очень, великие скромницы и модели. Судите сами. Франция: Бриджит Макрон

Бриджит Макрон - новоиспеченная первая леди Франции. Жена недавно избранного президента Эммануэля Макрона старше его почти на 25 лет. Можно сказать, что она вырастила президента, ведь была его школьной учительницей. Бриджит Макрон не сходит с обложек мировых изданий, уж слишком она выделяется на фоне других президентских жен: воспитывает троих маленьких внуков, носит кожаные леггинсы и изъясняется с прессой цитатами философов. СМИ подробно разбирают ее гардероб, историю отношений с молодым влиятельным мужем, а также говорят о ее предполагаемом влиянии на его политические решения. Президент Франции о своей первой леди говорит так: «Если бы это я был старше жены на 20 лет, а не наоборот, ни у кого бы ни на секунду не возникло мысли, что наш брак неискренен. Но так как это она меня старше на 20 лет, люди говорят, что эти отношения ненормальные». США: Меланья Трамп

До избрания Эммануэля Макрона в президенты Франции, самой скандальной первой леди называли супругу Дональда Трампа. Она, конечно, намного младше своего избранника, но тут дело в другом… Для начала - первой леди США никогда не была женщина, родившаяся в стране с коммунистическим режимом (Югославия). И до сих пор жены президентов Америки никогда не снимались обнаженными.Для начала - первой леди США никогда не была женщина, родившаяся в стране с коммунистическим режимом (Югославия). И до сих пор жены президентов Америки никогда не снимались обнаженными. 1-56-1011-1516-16далее Твитнуть Новости наших партнеров