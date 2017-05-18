Зарубежные звезды "Дискотек 80-х": что с ними стало

Сандра. Певица стала знаменитой на весь мир после того, как в марте 1985 года появился ее первый хит "Maria Magdalena". Он стал хитом №1, Сандру стали называть "европейской Мадонной".
Вместе со славой она нашла и личное счастье: вышла замуж за своего продюсера Мишеля Крету, они поселились на Ибице и родили двоих детей. В 1990-м году Мишель начинает новый проект - "Enigma", где в качестве сопровождающего голоса был использован вокал Сандры.
После развода с мужем певица бросила музыкальную карьеру и только время от времени выступает на фестивалях со своими старыми хитами.
Саманта Фокс. Саманта сделала скандальную и одновременно головокружительную карьеру, навшуюся с фото для желтой британской газеты на третьей странице которой публиковались снимки британских красоток. Потом обнаженную Саманту снимали для рекламы, она появлялась на телевидении и стала моделью международного уровня.
Долгое время встречалась австралийцем Питером Форстером, они усыновили мальчика Саймона, но тот умер, по ошибке выпив бутылку спиртного. Саманта и Питер так и не поженились. Сейчас появились слухи о ее нетрадиционной сексуальной ориентации.