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Зарубежные звезды "Дискотек 80-х": что с ними стало

17.05.2017 16:21
Рейтинг 9.9

18 мая 1957 года родился Мишель Крету, немецкий музыкант румыно-австрийского происхождения, основатель и лидер некогда чрезвычайно популярного проекта "Enigma", а в этот же день, но пять лет спустя на свет появилась Сандра, немецкая поп-певица и будущая супруга Крету. Саманта Фокс, Модерн Токинг, Доктор Албан, Бони М… В свое время эти и другие исполнители собирали стадионы, а их хиты звучали из кассетников буквально отовсюду. Но мало кто знает, что стало с когда-то невероятно популярными артистами.. О том, как сейчас выглядят и живут короли и королевы “Дискотек 80-х” - в нашем фоторепортаже.

Сандра. Певица стала знаменитой на весь мир после того, как в марте 1985 года появился ее первый хит "Maria Magdalena". Он стал хитом №1, Сандру стали называть "европейской Мадонной".

Сандра. Певица стала знаменитой на весь мир после того, как в марте 1985 года появился ее первый хит "Maria Magdalena". Он стал хитом №1, Сандру стали называть "европейской Мадонной".

Вместе со славой она нашла и личное счастье: вышла замуж за своего продюсера Мишеля Крету, они поселились на Ибице и родили двоих детей. В 1990-м году Мишель начинает новый проект - "Enigma", где в качестве сопровождающего голоса был использован вокал Сандры.

Вместе со славой она нашла и личное счастье: вышла замуж за своего продюсера Мишеля Крету, они поселились на Ибице и родили двоих детей. В 1990-м году Мишель начинает новый проект - "Enigma", где в качестве сопровождающего голоса был использован вокал Сандры.

После развода с мужем певица бросила музыкальную карьеру и только время от времени выступает на фестивалях со своими старыми хитами.

После развода с мужем певица бросила музыкальную карьеру и только время от времени выступает на фестивалях со своими старыми хитами.

Саманта Фокс. Саманта сделала скандальную и одновременно головокружительную карьеру, навшуюся с фото для желтой британской газеты на третьей странице которой публиковались снимки британских красоток. Потом обнаженную Саманту снимали для рекламы, она появлялась на телевидении и стала моделью международного уровня.

Саманта Фокс. Саманта сделала скандальную и одновременно головокружительную карьеру, навшуюся с фото для желтой британской газеты на третьей странице которой публиковались снимки британских красоток. Потом обнаженную Саманту снимали для рекламы, она появлялась на телевидении и стала моделью международного уровня.

Долгое время встречалась австралийцем Питером Форстером, они усыновили мальчика Саймона, но тот умер, по ошибке выпив бутылку спиртного. Саманта и Питер так и не поженились. Сейчас появились слухи о ее нетрадиционной сексуальной ориентации.

Долгое время встречалась австралийцем Питером Форстером, они усыновили мальчика Саймона, но тот умер, по ошибке выпив бутылку спиртного. Саманта и Питер так и не поженились. Сейчас появились слухи о ее нетрадиционной сексуальной ориентации.
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