Аль Капоне: жизнь и смерть самого знаменитого мафиози в истории

Отец будущего короля мафиози, Габриэле Капоне, и мать Тереза Райоля были итальянскими эмигрантами, которые приехали в США в 1894 году и обосновались в Уиллиамсбурге, предместье Бруклина, Нью-Йорк.
Альфонсо, старший из девяти детей, с ранних лет подавал признаки явного возбудимого психопата. В конечном итоге шестиклассником напал на своего школьного учителя, после чего бросил школу и присоединился к банде James Street, возглавляемой Джонни Торрио.
Габаритного подростка Альфонсо устроили вышибалой в бильярдный клуб, служивший прикрытием нелегальному игорному бизнесу и вымогательствам..
Пристрастившись к игре в бильярд, он в течение года выигрывал абсолютно все турниры, проводившиеся в Бруклине. Благодаря физической силе и размерам, Капоне с удовольствием выполнял грчзную работу в убогом и злачном заведении своего босса Йеля "Harvard Inn".
Именно тогда Капоне устроил поножовщину с уголовником Фрэнком Галлучио, в ходе которой и получил знаменитый шрам на левой щеке, из-за которого в хрониках и поп-культуре Капоне получит прозвище "Лицо со шрамом" (Scarface).