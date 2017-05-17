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Аль Капоне: жизнь и смерть самого знаменитого мафиози в истории

16.05.2017 21:23
Рейтинг 9.9

17 мая 1929 года после долгих розысков в Филадельфии схвачен глава торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне, которому было предъявлено обвинение в незаконном хранении пистолета. Самый известный американский гангстер прожил не самую длинную, но очень насыщенную жизнь. Бутлегерство, игорный бизнес, сутенерство, торговля оружием… За 14 лет правления Аль Капоне в Чикаго произошло 700 убийств, совершенных мафией; из них 400 - по приказу самого Капоне. "Великий Аль" сумел подняться с низов криминального мира США, став самым влиятельным мафиози своего времени. О том, как сложилась судьба Аль Капоне - в нашем фоторепортаже.

Отец будущего короля мафиози, Габриэле Капоне, и мать Тереза Райоля были итальянскими эмигрантами, которые приехали в США в 1894 году и обосновались в Уиллиамсбурге, предместье Бруклина, Нью-Йорк.

Отец будущего короля мафиози, Габриэле Капоне, и мать Тереза Райоля были итальянскими эмигрантами, которые приехали в США в 1894 году и обосновались в Уиллиамсбурге, предместье Бруклина, Нью-Йорк.

Альфонсо, старший из девяти детей, с ранних лет подавал признаки явного возбудимого психопата. В конечном итоге шестиклассником напал на своего школьного учителя, после чего бросил школу и присоединился к банде James Street, возглавляемой Джонни Торрио.

Альфонсо, старший из девяти детей, с ранних лет подавал признаки явного возбудимого психопата. В конечном итоге шестиклассником напал на своего школьного учителя, после чего бросил школу и присоединился к банде James Street, возглавляемой Джонни Торрио.

Габаритного подростка Альфонсо устроили вышибалой в бильярдный клуб, служивший прикрытием нелегальному игорному бизнесу и вымогательствам..

Габаритного подростка Альфонсо устроили вышибалой в бильярдный клуб, служивший прикрытием нелегальному игорному бизнесу и вымогательствам..

Пристрастившись к игре в бильярд, он в течение года выигрывал абсолютно все турниры, проводившиеся в Бруклине. Благодаря физической силе и размерам, Капоне с удовольствием выполнял грчзную работу в убогом и злачном заведении своего босса Йеля "Harvard Inn".

Пристрастившись к игре в бильярд, он в течение года выигрывал абсолютно все турниры, проводившиеся в Бруклине. Благодаря физической силе и размерам, Капоне с удовольствием выполнял грчзную работу в убогом и злачном заведении своего босса Йеля "Harvard Inn".

Именно тогда Капоне устроил поножовщину с уголовником Фрэнком Галлучио, в ходе которой и получил знаменитый шрам на левой щеке, из-за которого в хрониках и поп-культуре Капоне получит прозвище "Лицо со шрамом" (Scarface).

Именно тогда Капоне устроил поножовщину с уголовником Фрэнком Галлучио, в ходе которой и получил знаменитый шрам на левой щеке, из-за которого в хрониках и поп-культуре Капоне получит прозвище "Лицо со шрамом" (Scarface).
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