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За посещение этих мест вас могут арестовать

15.05.2017 23:23
Рейтинг 9

Независимо от того, насколько вы умны, хитры и предприимчивы, всю планету вам не обойти. Есть места, куда вход закрыт практически всем — за крайне редкими исключениями. Конечно, некоторые из вас вполне могут принять этот список как своего рода вызов. Имейте ввиду, есть очень веские причины, по которым даже пытаться не стоит проникнуть в одно из этих мест.

Богемская роща
Судя по всему, все рассказы о масонах, иллюминатах и тому подобных сообществах имеют под собой основания. Да и мировое правительство вполне может существовать на самом деле. По крайней мере, все богатейшие люди планеты зачем-то каждое лето собираются отдохнуть в огромном парке под названием Богемская роща. А вот без приглашения соваться сюда не стоит: последнего любопытствующего туриста посадили в тюрьму.

Богемская роща Судя по всему, все рассказы о масонах, иллюминатах и тому подобных сообществах имеют под собой основания. Да и мировое правительство вполне может существовать на самом деле. По крайней мере, все богатейшие люди планеты зачем-то каждое лето собираются отдохнуть в огромном парке под названием Богемская роща. А вот без приглашения соваться сюда не стоит: последнего любопытствующего туриста посадили в тюрьму.

Суртсей
В 60-х годах прошлого века остров поднялся из морской глубины в результате вулканической деятельности. Ученое сообщество моментально установило мораторий, чтобы никто не мешал наблюдать за появлением новой жизни.

Суртсей В 60-х годах прошлого века остров поднялся из морской глубины в результате вулканической деятельности. Ученое сообщество моментально установило мораторий, чтобы никто не мешал наблюдать за появлением новой жизни.

Сентинельские острова
Вас арестуют только если успеют. Скорее всего, первыми успеют аборигены, которые не будут терять времени на всякую ерунду, вроде суда, а просто возьмут любопытного туриста на копья.

Сентинельские острова Вас арестуют только если успеют. Скорее всего, первыми успеют аборигены, которые не будут терять времени на всякую ерунду, вроде суда, а просто возьмут любопытного туриста на копья.

Бюро 39
Сотрудники северокорейского Бюро 39 работают над пополнением валютного запаса самого Ким Чен Ына. Им разрешено все, от наркоторговли до продажи органов. Угадайте, что будет с тем, кто решит лично заглянуть в центр управления?

Бюро 39 Сотрудники северокорейского Бюро 39 работают над пополнением валютного запаса самого Ким Чен Ына. Им разрешено все, от наркоторговли до продажи органов. Угадайте, что будет с тем, кто решит лично заглянуть в центр управления?

Клуб Уайта
А вот и еще одно место, где по слухам собираются сильные мира сего вершить дела мира сего. Вступить сюда может лишь тот, кого одобрили все прочие члены клуба. Годовые взносы составляют 500 000 долларов в год. И да, женщинам вход тоже воспрещен — даже богатым и красивым.

Клуб Уайта А вот и еще одно место, где по слухам собираются сильные мира сего вершить дела мира сего. Вступить сюда может лишь тот, кого одобрили все прочие члены клуба. Годовые взносы составляют 500 000 долларов в год. И да, женщинам вход тоже воспрещен — даже богатым и красивым.
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