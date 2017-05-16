Райские места, где можно экономно начать новую жизнь

Аваруа, острова Кука
Формально эти острова — часть Новой Зеландии, но от этого архипелага они находятся в 2008 км к северо-востоку. Местные тропические пляжи не уступают мальдивским или сейшельским, вот только жилье здесь можно снимать за $130 в месяц.
Местные жители — полинезийские аборигены, и они совсем не избалованы туристами. В год сюда приезжает не больше 100 тысяч иностранцев. Для сравнения: Гавайи привлекают в год 8 млн туристов.
Что тут можно делать? Наблюдать за китами, ходить в походы, наслаждаться невероятными пейзажами.
Так в чем подвох? Иностранцы не могут купить недвижимость на острове. Но могут взять ее в аренду на 60 лет. Чтобы стать полноценным гражданином этой планеты, придется прожить здесь несколько лет и получить специальное разрешение от властей.
Чески-Крумлов, Чешская Республика
Этот сказочный городок находится в чешской провинции Богемия. Весь город — как один огромный средневековый замок. Все улицы в нем мощеные. Здесь регулярно проходят ярмарки в стиле эпохи Ренессанса, а также бесподобный Фестиваль роз. Обед из трех блюд на двоих здесь круглый год стоит $20, а квартиру можно снять за $400 в месяц. А еще тут есть река Влтава — идеальная площадка для любителей рафтинга.
Загвоздка только в том, что для нормальной жизни здесь придется хотя бы немного подучить чешский.