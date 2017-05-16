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Самые богатые владельцы спортивных клубов: рейтинг Forbes

15.05.2017 23:02
Рейтинг 9.4

Миллиардеры из США, России, Австрии, Германии и Индии, которые очень щедро любят спорт 128 участников мирового рейтинга миллиардеров Forbes за 2017 год владеют – полностью или частично – спортивными командами. 62 из них являются мажоритарными владельцами или управляющими партнерами в различных клубах, представляющих самые значимые лиги мира – от НБА и НХЛ до чемпионата Англии по футболу и индийской премьер-лиги по крикету. 78 команд, принадлежащих миллиардерам (без учета семейной собственности Глейзеров, Штайнбреннеров и других), оцениваются суммарно в $322 млрд.

Стив Балмер, США
Место в рейтинге миллиардеров Forbes в 2017 году: 21
Состояние: $30 млрд
Бизнес: Microsoft
Команда: «Лос-Анджелес Клипперс» (баскетбол, НБА)
Стив Балмер заплатил за «Клипперс» 2 млрд в августе 2014-го. Прежнего владельца команды Дональда Стерлинга НБА пожизненно дисквалифицировала за расистские высказывания, вынудив продать клуб. Стоимость сделки в 3,5 раза превысила рекордную на тот момент сумму покупки баскетбольной франшизы. Однако осенью 2014-го лига подписала новый телеконтракт на 9 лет и 24 млрд, и средняя цена команды НБА выросла с тех пор на 114%.

Стив Балмер, США Место в рейтинге миллиардеров Forbes в 2017 году: 21 Состояние: $30 млрд Бизнес: Microsoft Команда: «Лос-Анджелес Клипперс» (баскетбол, НБА) Стив Балмер заплатил за «Клипперс» 2 млрд в августе 2014-го. Прежнего владельца команды Дональда Стерлинга НБА пожизненно дисквалифицировала за расистские высказывания, вынудив продать клуб. Стоимость сделки в 3,5 раза превысила рекордную на тот момент сумму покупки баскетбольной франшизы. Однако осенью 2014-го лига подписала новый телеконтракт на 9 лет и 24 млрд, и средняя цена команды НБА выросла с тех пор на 114%.

Мукеш Амбани, Индия
Место в рейтинге миллиардеров Forbes в 2017 году: 33
Состояние: $23,2 млрд
Бизнес нефтехимия, газ и нефть
Команда «Мумбаи Индианс» (крикет)
Нефтегазовый магнат Мукеш Амбани владеет одной из самых успешных и популярных (14 млн подписчиков в соцсетях) команд индийской крикет-лиги через свою компанию Reliance Industries (годовой доход – $44,7 млрд), основанную в 1966-м его отцом.

Мукеш Амбани, Индия Место в рейтинге миллиардеров Forbes в 2017 году: 33 Состояние: $23,2 млрд Бизнес нефтехимия, газ и нефть Команда «Мумбаи Индианс» (крикет) Нефтегазовый магнат Мукеш Амбани владеет одной из самых успешных и популярных (14 млн подписчиков в соцсетях) команд индийской крикет-лиги через свою компанию Reliance Industries (годовой доход – $44,7 млрд), основанную в 1966-м его отцом.

Пол Аллен, США
Место в рейтинге миллиардеров Forbes в 2017 году: 42
Состояние: $19,9 млрд
Бизнес: Microsoft, инвестиции
Команды: «Сиэттл Сихоукс» (американский футбол, НФЛ), «Портленд Трейл Блейзерз» (баскетбол, НБА)
В 1983-м соучредитель «Майкрософт» продал большую часть своих акций, а уже в 1988-м приобрел баскетбольный клуб «Портленд Трейл Блейзерз» за $70 млн. В 1997 году политики родного для Аллена Сиэтла уговории его выкупить местную футбольную команду, чтобы спасти ее от переезда в Анахайм и банкротства. Сделка уложилась в $288 млн и оказалась отличной инвестицией. По оценке Forbes, сейчас клуб, выигравший Супербоул в 2013-м, стоит $2,2 млрд. Кроме того, компания Аллена Vulcan Sports & Entertainment является совладельцем соккер-команды «Сиэтл Саундерс», самой ценной франшизы в MLS (Major soccer league) – Forbes оценивает ее в $285 млн.

Пол Аллен, США Место в рейтинге миллиардеров Forbes в 2017 году: 42 Состояние: $19,9 млрд Бизнес: Microsoft, инвестиции Команды: «Сиэттл Сихоукс» (американский футбол, НФЛ), «Портленд Трейл Блейзерз» (баскетбол, НБА) В 1983-м соучредитель «Майкрософт» продал большую часть своих акций, а уже в 1988-м приобрел баскетбольный клуб «Портленд Трейл Блейзерз» за $70 млн. В 1997 году политики родного для Аллена Сиэтла уговории его выкупить местную футбольную команду, чтобы спасти ее от переезда в Анахайм и банкротства. Сделка уложилась в $288 млн и оказалась отличной инвестицией. По оценке Forbes, сейчас клуб, выигравший Супербоул в 2013-м, стоит $2,2 млрд. Кроме того, компания Аллена Vulcan Sports & Entertainment является совладельцем соккер-команды «Сиэтл Саундерс», самой ценной франшизы в MLS (Major soccer league) – Forbes оценивает ее в $285 млн.

Дитрих Матешиц, Австрия
Место в рейтинге миллиардеров Forbes в 2017 году: 86
Состояние: $13,4 млрд
Бизнес: «Ред Булл»
Команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» (футбол, МЛС – главная футбольная лига США и Канады), «РБ Лейпциг» (футбол, бундеслига), «Ред Булл» (футбол, автрийская бундеслига), «Ред Булл Рэйсинг» и «Торо Россо» («Формула-1») В спортивную империю «Ред Булл» входят пять футбольных клубов (в США, Германии, Австрии, Гане и Бразилии), два хоккейных, две команды «Формулы-1» и множество экстремальных проектов. Такой пространный спортивный маркетинг стимулирует спрос на энергетик: в 2016-м продажи выросли на 1,8% до $6,43 млрд. Самый молодой футбольный проект «Ред Булл» – «РБ Лейпциг» – оказался особенно успешным. За 8 лет абсолютно новая команда прошла путь из пятой немецкой лиги до Лиги чемпионов. Заняв второе место в чемпионате Германии 2016/17, «РБ Лейпциг» получил право сыграть в главном клубном турнире Европы. Если, конечно, найдет способ обойти запрет УЕФА на участие в Лиге чемпионов двух клубов, принадлежащих одному владельцу, а по итогам сезона 2016/17 туда попал еще и «Ред Булл» из Зальцбурга.

Дитрих Матешиц, Австрия Место в рейтинге миллиардеров Forbes в 2017 году: 86 Состояние: $13,4 млрд Бизнес: «Ред Булл» Команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» (футбол, МЛС – главная футбольная лига США и Канады), «РБ Лейпциг» (футбол, бундеслига), «Ред Булл» (футбол, автрийская бундеслига), «Ред Булл Рэйсинг» и «Торо Россо» («Формула-1») В спортивную империю «Ред Булл» входят пять футбольных клубов (в США, Германии, Австрии, Гане и Бразилии), два хоккейных, две команды «Формулы-1» и множество экстремальных проектов. Такой пространный спортивный маркетинг стимулирует спрос на энергетик: в 2016-м продажи выросли на 1,8% до $6,43 млрд. Самый молодой футбольный проект «Ред Булл» – «РБ Лейпциг» – оказался особенно успешным. За 8 лет абсолютно новая команда прошла путь из пятой немецкой лиги до Лиги чемпионов. Заняв второе место в чемпионате Германии 2016/17, «РБ Лейпциг» получил право сыграть в главном клубном турнире Европы. Если, конечно, найдет способ обойти запрет УЕФА на участие в Лиге чемпионов двух клубов, принадлежащих одному владельцу, а по итогам сезона 2016/17 туда попал еще и «Ред Булл» из Зальцбурга.

Филип Аншутц, США
Место в рейтинге миллиардеров Forbes в 2017 году: 96
Состояние: $12,5 млрд
Бизнес: инвестиции
Команды «Лос-Анджелес Кингс» (хоккей, НХЛ), «Лос-Анджелес Гэлэкси» (футбол, Главная футбольная лига США и Канады) Филип Аншутц был одним из основателей MLS – главной соккер-лиги в США и Канаде. В трудные для лиги времена он содержал шесть команд и предложил несколько важных в коммерческом плане реформ (например, строительство стадионов специально для европейского футбола). Теперь Аншутц в MLS владеет только «Лос-Анджелес Гэлэкси». Кроме того, ему принадлежит хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингс» (оценочная стоимость, по подсчетам Forbes, – $600 млн) и треть в баскетбольных «Лэйкерс» ($3 млрд). А в целом компания Anschutz Entertainment Group – крупнейший в мире владелец спортивных активов (клубов, стадионов, мероприятий и т.д.).

Филип Аншутц, США Место в рейтинге миллиардеров Forbes в 2017 году: 96 Состояние: $12,5 млрд Бизнес: инвестиции Команды «Лос-Анджелес Кингс» (хоккей, НХЛ), «Лос-Анджелес Гэлэкси» (футбол, Главная футбольная лига США и Канады) Филип Аншутц был одним из основателей MLS – главной соккер-лиги в США и Канаде. В трудные для лиги времена он содержал шесть команд и предложил несколько важных в коммерческом плане реформ (например, строительство стадионов специально для европейского футбола). Теперь Аншутц в MLS владеет только «Лос-Анджелес Гэлэкси». Кроме того, ему принадлежит хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингс» (оценочная стоимость, по подсчетам Forbes, – $600 млн) и треть в баскетбольных «Лэйкерс» ($3 млрд). А в целом компания Anschutz Entertainment Group – крупнейший в мире владелец спортивных активов (клубов, стадионов, мероприятий и т.д.).
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