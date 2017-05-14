ТОП-15 райских мест, куда пока не добрались туристы Рейтинг 9.5 В мире существует большое количество поистине райских местечек, которые не очень популярны среди путешественников. Сайт Аdme.ru нашли 15 волшебных мест, в которых можно отдохнуть от суеты и людей и насладиться спокойствием. 1. Хосе-Игнасио, Уругвай

В Хосе-Игнасио проживает всего 300 человек, но зимой (южноамериканским летом) город заполняют популярные латиноамериканские звезды вроде Шакиры. Здесь есть роскошные отели класса люкс и фешенебельные рестораны. Хосе-Игнасио станет идеальным местом для состоятельных людей, которым не хватает уединения. 2. Кох Ронг, Камбоджа

Если хотите отдохнуть от благ цивилизации, то вам обязательно нужно посетить остров Кох Ронг. Никаких высоток, шума и машин. Вокруг вас только тишина, несколько рыбацких деревушек и нетронутая природа. Также Кох Ронг называют "Таиландом 20 лет назад". 3. Бангладеш

Это поразительно красивая земля с разнообразной культурой и богатейшей историей. Туризм в стране не развит, хотя здесь очень много достопримечательностей: особняки махарадж, крупное мангровое побережье и самый длинный пляж. 4. София, Болгария

София является одним из самых дешевых туристических городов, по сравнению с другими европейскими столицами. Главный город Болгарии обладает богатой исторической архитектурой, от которой захватывает дух. По прогнозам экспертов, София недолго будет оставаться в тени — совсем скоро ее улицы заполнит большой поток туристов. 5. Амбергрис-Кайе, Белиз

Остров Амбергрис-Кайе имеет богатую историю. В разные времена здесь жили индейцы майя, китобои и буканьеры. Сегодня Амбергрис-Кайе привлекает дайверов со всего мира — рядом находится Белизский Барьерный риф, который занимает второе место по протяженности в мире. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров