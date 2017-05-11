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Мировые шедевры, когда-то купленные за сущие копейки

10.05.2017 21:29
Рейтинг 9.6

В этом выпуске вы найдете невероятные истории о людях, которым несказанно повезло купить бесценные произведения искусства за дешево.

Огюст Ренуар «Пейзаж на берегу Сены»
«Пейзаж на берегу Сены». Огюст Ренуар, 1879 год. В 2009 году некая американка купила на обычном блошином рынке в штате Вирджиния картину, написанную маслом. Покупка обошлась ей всего в 7 долларов. По признанию женщины, ее больше заинтересовало не само полотно, а красивая рама. По совету матери она отнесла покупку в аукционный дом. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что это подлинник импрессиониста Огюста Ренуара «Пейзаж на берегу Сены». Стоимость картины оценили в 75 000 долларов.

Огюст Ренуар «Пейзаж на берегу Сены» «Пейзаж на берегу Сены». Огюст Ренуар, 1879 год. В 2009 году некая американка купила на обычном блошином рынке в штате Вирджиния картину, написанную маслом. Покупка обошлась ей всего в 7 долларов. По признанию женщины, ее больше заинтересовало не само полотно, а красивая рама. По совету матери она отнесла покупку в аукционный дом. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что это подлинник импрессиониста Огюста Ренуара «Пейзаж на берегу Сены». Стоимость картины оценили в 75 000 долларов.

К разочарованию девушки, оказалось, что картина была когда-то украдена из музея, поэтому перепродать ее было бы незаконно. Этот пейзаж в стиле импрессионизма попал в Штаты в 1926 году благодаря коллекционеру Герберту Мею. Потом полотно экспонировалось в Музее искусств Балтимора, откуда было украдено в 1951 году. В итоге, спустя 5 лет после находки на блошином рынке, в 2014 году картину вернули в музей.

К разочарованию девушки, оказалось, что картина была когда-то украдена из музея, поэтому перепродать ее было бы незаконно. Этот пейзаж в стиле импрессионизма попал в Штаты в 1926 году благодаря коллекционеру Герберту Мею. Потом полотно экспонировалось в Музее искусств Балтимора, откуда было украдено в 1951 году. В итоге, спустя 5 лет после находки на блошином рынке, в 2014 году картину вернули в музей.

Поль Гоген «Когда свадьба?»
«Когда свадьба?» Поль Гоген, 1892. При жизни Поль Гоген, один из классиков постимпрессионизма, был никому не известен. Художник едва сводил концы с концами. В письме друзьям он писал, что у него нет денег даже на краюху хлеба, поэтому приходится питаться только водой и фруктами, благо в тропиках, где они жил, фруктов было в достатке. Полотно Поля Гогена «Когда свадьба?» было написано им в 1892 году во время жизни на Таити. В начале прошлого века ее купил за бесценок коллекционер Рудольф Штеффи Лин. В течение полувека она принадлежала его семье, а недавно была продана катарской государственной организации Qatar Museums приблизительно за 300 миллионов долларов. Таким образом, эта картина стала самым дорогим в мире когда-либо проданным произведением искусства.

Поль Гоген «Когда свадьба?» «Когда свадьба?» Поль Гоген, 1892. При жизни Поль Гоген, один из классиков постимпрессионизма, был никому не известен. Художник едва сводил концы с концами. В письме друзьям он писал, что у него нет денег даже на краюху хлеба, поэтому приходится питаться только водой и фруктами, благо в тропиках, где они жил, фруктов было в достатке. Полотно Поля Гогена «Когда свадьба?» было написано им в 1892 году во время жизни на Таити. В начале прошлого века ее купил за бесценок коллекционер Рудольф Штеффи Лин. В течение полувека она принадлежала его семье, а недавно была продана катарской государственной организации Qatar Museums приблизительно за 300 миллионов долларов. Таким образом, эта картина стала самым дорогим в мире когда-либо проданным произведением искусства.

Яйцо Фаберже за 33 миллиона долларов
Яйцо Фаберже — подарок императора Александра III супруге Марии Федоровне на Пасху в 1887 году. Американский торговец, купивший золотое изделие на антикварной ярмарке на Среднем Западе США, планировал переплавить его на металлолом, пока не выяснил, что его находка — редчайшее яйцо Фаберже, которое считалось утраченным.

Яйцо Фаберже за 33 миллиона долларов Яйцо Фаберже — подарок императора Александра III супруге Марии Федоровне на Пасху в 1887 году. Американский торговец, купивший золотое изделие на антикварной ярмарке на Среднем Западе США, планировал переплавить его на металлолом, пока не выяснил, что его находка — редчайшее яйцо Фаберже, которое считалось утраченным.

Яйцо Фаберже с часовым механизмом.
Предприниматель купил изделие за 14 тысяч долларов и намеревался быстро перепродать его чуть дороже, ведь внутри оказались часы от Vacheron Constantin. Но яйцом никто не заинтересовался. Делец уже было решил переплавить его, но потом в отчаянии набрал в сети поисковый запрос: «яйцо», «Vacheron Constantin» (надпись на часах) — и вскоре наткнулся на статью британского издания The Telegraph, в которой рассказывалось о яйцах Фаберже. Увидев в статье фото с ювелирным изделием, точь-в-точь похожим на его покупку, торговец помчался на первом самолете в Лондон, чтобы встретиться с директором лондонской антикварной галереи Wartski Кайреном Маккарти.

Яйцо Фаберже с часовым механизмом. Предприниматель купил изделие за 14 тысяч долларов и намеревался быстро перепродать его чуть дороже, ведь внутри оказались часы от Vacheron Constantin. Но яйцом никто не заинтересовался. Делец уже было решил переплавить его, но потом в отчаянии набрал в сети поисковый запрос: «яйцо», «Vacheron Constantin» (надпись на часах) — и вскоре наткнулся на статью британского издания The Telegraph, в которой рассказывалось о яйцах Фаберже. Увидев в статье фото с ювелирным изделием, точь-в-точь похожим на его покупку, торговец помчался на первом самолете в Лондон, чтобы встретиться с директором лондонской антикварной галереи Wartski Кайреном Маккарти.
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