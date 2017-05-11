Самые знаменитые короны мира Рейтинг 9.3 Главной регалией, подтверждающей власть монархов, считается венец или корона. Правители, соревнуясь в великолепии и роскоши символов власти, украшали свои короны, сделанные из золота и серебра, редкими и очень дорогими камнями. В этом обзоре – самые известные короны мира, определить среди которых саму-самую не так уж просто. Корона королей и императоров Священной Римской империи.

Корона королей и императоров Священной Римской империи имеет несколько названий, одно из самых известных – корона Карла Великого, и изготовлена она в конце 10 века. Этот старейший ювелирный шедевр, непохожий на другие короны, оригинальной формы в виде восьмигранника, украшают 144 драгоценных камня и жемчуг. Первоначально хранившуюся в Нюрнберге, при возникновении угрозы захвата этого города войсками Наполеона, стремившегося заполучить ее для своей коронации, корону перевезли в Вену и там спрятали. В музее Вены она сейчас и хранится. Корона Британской империи.

Знаменитая драгоценность, изготовленная в 1911 году, не является собственностью королевы, а принадлежит государству, и основным ее хранилищем является крепость-музей Тауэр, а правящая ныне королева Елизавета II надевает корону лишь по случаю церемонии ежегодного открытия Парламента или других государственных торжеств. И хотя корона имеет относительно небольшой вес, 910 грамм, королева, чтобы привыкнуть к ней и не оконфузиться на церемонии, надевает корону заранее и ходит в ней несколько часов. В эти редкие дни можно увидеть королеву с красующейся на голове великолепной короной за завтраком в домашней обстановке или за просмотром газет. Большая Корона Российской империи.

Эта драгоценность, затмившая своим блеском и великолепием короны всех иноземных правителей, была задумана Екатериной II для своей коронации в 1762 году. Известные ювелиры, трудившиеся над ее созданием, всего за два месяца умудрились сотворить это чудо. Ажурный каркас изящной формы в виде двух полушарий (символизирующих Восток и Запад) из золота и серебра,напоминающий восточный головной убор, изготовил главный придворный ювелир Экарт. Но подбор камней для короны и ее украшение Экарт доверил ювелиру Позье, который блистательно с этим справился. Ряды матовых жемчужин как нельзя лучше подчеркивают сверкание россыпи бриллиантов, а венчает корону настоящее сокровище – редкий минерал, ярко-красный рубин весом около 400 карат, привезенный еще в 16 веке из Китая. Сегодня это национальное достояние выставлено в знаменитом Алмазном фонде. Бриллианты и жемчуга Большой короны. Венцы и короны России, Знаменитая Шапка Мономаха.

В то время, когда Европа венчала своих правителей роскошными коронами, в России их заменяли усыпанные самоцветами шапки-венцы, самая известная из которых – шапка Мономаха. Первым ею венчали на царствование Иван Грозного. Переход к императорском коронам в России произошел благодаря Петру I. Сам венчаный Шапкой Мономаха, он приказал изготовить первую русскую корону из позолоченного серебра, обладательницей которой посчастливилось стать его супруге Екатерине I. 1-56-9далее Твитнуть Новости наших партнеров