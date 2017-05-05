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Высокорослые спортсмены, которые выбрали в жены сексуальных коротышек

04.05.2017 23:01
Рейтинг 9.8

В некоторых видах спорта высокий рост играет огромную роль - достаточно посмотреть хотя бы на баскетболистов. Но в других областях жизни эти высокие и сильные мужчины иногда сталкиваются с проблемами, и одна из проблем - найти себе пару подходящего роста. Приходится довольствоваться красотками, которые вдвое меньше и вдвое ниже! Хотя, возможно, в этом есть свои преимущества... Вот несколько таких пар, взгляните: они явно привлекают внимание.

Кевин Гарнетт - Бранди Падилла
Кевин Гарнетт - бывший профессиональный баскетболист, окончил карьеру год назад. Кевин был одним из лучших игроков NBA более двадцати лет и его карьеру можно назвать блестящей. Таким же блестящим можно назвать и его брак: он уже много лет женат на миниатюрной красотке Бранди, которая подарила ему двух детей и поддерживала его все это время. Рост Кевина - 2 м 11 см, ну а жена, как мы видим, ему примерно по плечо.

Кевин Гарнетт - Бранди ПадиллаКевин Гарнетт - бывший профессиональный баскетболист, окончил карьеру год назад. Кевин был одним из лучших игроков NBA более двадцати лет и его карьеру можно назвать блестящей. Таким же блестящим можно назвать и его брак: он уже много лет женат на миниатюрной красотке Бранди, которая подарила ему двух детей и поддерживала его все это время. Рост Кевина - 2 м 11 см, ну а жена, как мы видим, ему примерно по плечо.

Крис Бош - Адриенн Уильямс
Крис Бош на баскетбольной площадке уже давно, с 2003 года, и хотя он не суперзвезда, все же является хорошим приобретением для любой команды. Раньше он выступал за команду Toronto Raptors, сейчас - за Miami Heat. Благодаря переезду в Майями Крис Бош познакомился со своей женой Эдриенн, бывшей моделью. Рост Эдриенн - 152 см, рост ее мужа - 2 метра 11 см.

Крис Бош - Адриенн УильямсКрис Бош на баскетбольной площадке уже давно, с 2003 года, и хотя он не суперзвезда, все же является хорошим приобретением для любой команды. Раньше он выступал за команду Toronto Raptors, сейчас - за Miami Heat. Благодаря переезду в Майями Крис Бош познакомился со своей женой Эдриенн, бывшей моделью. Рост Эдриенн - 152 см, рост ее мужа - 2 метра 11 см.

Мэджик Джонсон - Эрлиза Келли
Мэджик Джонсон - человек-гора ростом 2 м 6 см, звезда профессионального баскетболла, один из величайших игроков всех времен и народов. С нынешней женой, Эрлизой "Куки" Келли, Мэджик с 1991 года, и она помогла ему через многое пройти. В то время Джонсон как раз узнал о том, что у него СПИД. Несмотря на то, что Эрлиза - малышка по сравнению с мужем, она является для него настоящей опорой.

Мэджик Джонсон - Эрлиза КеллиМэджик Джонсон - человек-гора ростом 2 м 6 см, звезда профессионального баскетболла, один из величайших игроков всех времен и народов. С нынешней женой, Эрлизой "Куки" Келли, Мэджик с 1991 года, и она помогла ему через многое пройти. В то время Джонсон как раз узнал о том, что у него СПИД. Несмотря на то, что Эрлиза - малышка по сравнению с мужем, она является для него настоящей опорой.

Иво Карлович - Алси
Иво Карлович - один из самых высоких профессиональных теннисистов в истории этого спорта и любимец болельщиков. Но самой преданной его болельщицей вот уже 12 лет является его жена Алси и, судя по фотографиям, Алси примерно в два раза меньше своего мужа. Немудрено: его рост составляет 2 м 11 см.

Иво Карлович - Алси Иво Карлович - один из самых высоких профессиональных теннисистов в истории этого спорта и любимец болельщиков. Но самой преданной его болельщицей вот уже 12 лет является его жена Алси и, судя по фотографиям, Алси примерно в два раза меньше своего мужа. Немудрено: его рост составляет 2 м 11 см.

Биг Шоу - Бесс Катрамодос
Биг Шоу - известный рестлер. Он настоящий гигант весом 174 кг и ростом 2 м 13 см. От таких габаритов даже самые крепкие женщины могут упасть в обморок. Но нынешняя жена спортсмена, Бесс, как-то держится - и она прекрасна!

Биг Шоу - Бесс КатрамодосБиг Шоу - известный рестлер. Он настоящий гигант весом 174 кг и ростом 2 м 13 см. От таких габаритов даже самые крепкие женщины могут упасть в обморок. Но нынешняя жена спортсмена, Бесс, как-то держится - и она прекрасна!
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