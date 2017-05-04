Самые модные купальники 2017 года Рейтинг 9.5 Купальник можно смело считать одним из самых динамично развивающихся предметов женского гардероба. Каждый новый сезон приносит все более и более смелые модели. Именно такие и были собраны автором в самом знойном обзоре. Приятного просмотра. 1. Майо

Купальники майо с глубоким вырезом. Фасон майо – это одна из разновидностей слитных купальников – неоспоримых фаворитов этого лета. Особенностью этой модели является глубокий V-образный вырез на груди. Купальники майо лучше всего подойдут девушкам с широкими бедрами, а также счастливым обладательницам фигуры типа песочные часы. 2. Монокини

Оригинальные сдельные купальники монокини. Монокини – это достаточно интересный и популярный фасон сдельного купальника, у которого лиф и трусики соединены лишь спереди. Очень стильно выглядят купальники черного цвета, также в тренде модели с яркими принтами, ремешками, бахромой и необычными разрезами. 3. Анималистичный принт

Купальники с анималистичными принтами. Все любительницы животных расцветок могут ликовать, ведь в этом году купальники с анималистичными принтами являются едва ли не фаворитами пляжной моды. Среди самых популярных моделей – закрытые купальники с изображениями животных и монокини в тигровой и леопардовой расцветке. 4. Спортивный стиль

Купальники в спортивном стиле. Несмотря на то, что спортивные купальники немного утратили свои позиции по сравнению с прошлым сезоном, они все равно не остались без внимания дизайнеров. Поэтому любительницам комфорта и активного отдыха в этом сезоне стоит отдать предпочтения раздельным купальникам самых ярких оттенков. 5. Халтер

Раздельные купальники с топом халтер. Купальники с необычными топами халтер, завязывающимися или застегивающими на шее, были единогласно признаны хитом этого лета. Такие купальники ничуть не уступают по удобству моделям спортивного стиля, а благодаря завязкам на шее, его обладательница сможет получить ровный и красивый загар, просто развязав их. Кроме того, огромный ассортимент самых разных моделей и расцветок подобных купальников позволят выбрать наиболее подходящий вариант для себя. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...