Сколько знаменитости тратят на уход за собой Рейтинг 9.7 Никого не удивляет, что звезды живут шикарной жизнью, у них доходы, которые нам и не снились, виллы-самолеты-бриллианты… Но что можно тратить такие суммы на свою внешность, признаться, даже мы не ожидали. 1. Кайли Дженнер

За прошедший год Кайли перекрасила волосы 51 раз. Пятьдесят один, мы посчитали. У Кайли личный стилист, которому она платит от 1000 до 2000 долларов за каждое преображение, в зависимости от сложности процесса. После столь частых окрашиваний волосы портятся, и до 5000 долларов в месяц Кайли тратит на восстанавливающие процедуры. Раз в неделю звезда делает пятичасовой маникюр: столько времени уходит на массажи, обертывания и другие процедуры по уходу за кистями рук и ногтями. Стоит это удовольствие около 1000 долларов. 2. Кэндис Свейнпол

Кэндис по сравнению с другими звездами даже не шикует, напротив, экономит на себе, как может. Раз в неделю косметолог ($500), раз в две недели — полный spa-курс (обертывания, массажи, хаммам, пилинг) — 1500 долларов, да раз в месяц комплексные процедуры для лица с особым авторским массажем и нанесением индивидуально изготовленных для Кэндис косметологических препаратов ($2000). 3. Гвинет Пэлтроу

21 000 долларов — таков бюджет Гвинет на ежемесячный уход за собой. Сюда входят микродермабразия за 2250 $, электромиостимуляция (проработка мышц разрядами тока), оксигенация, использование эксклюзивных препаратов из растительных стволовых клеток и несколько личных визитов косметолога (от 2 до 4 раз в неделю) для проведения массажей и других косметических процедур. 4. Крисси Тейген

Крисси — нечастый гость у косметологов, но на косметике не экономит: на все лицо и тело она дважды в день наносит концентрат La Mer, который стоит почти 400 долларов за бутылочку объемом 30 мл. Одной бутылочки хватает на целых 2 дня, то есть в месяц только на это средство Крисси тратит 6000 долларов. 5. Джессика Симпсон

Джессика богата и не жалеет денег на красоту. Помимо регулярного использования индивидуально разработанной для нее сыворотки с омолаживающим эффектом (флакончика стоимостью $500 хватает на 3 дня) Джессика тратит на наращивание ресниц 52 000 долларов в год. Пятьдесят две тысячи долларов в год. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров