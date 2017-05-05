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Сколько знаменитости тратят на уход за собой

03.05.2017 13:34
Рейтинг 9.7

Никого не удивляет, что звезды живут шикарной жизнью, у них доходы, которые нам и не снились, виллы-самолеты-бриллианты… Но что можно тратить такие суммы на свою внешность, признаться, даже мы не ожидали.

1. Кайли Дженнер
За прошедший год Кайли перекрасила волосы 51 раз. Пятьдесят один, мы посчитали. У Кайли личный стилист, которому она платит от 1000 до 2000 долларов за каждое преображение, в зависимости от сложности процесса. После столь частых окрашиваний волосы портятся, и до 5000 долларов в месяц Кайли тратит на восстанавливающие процедуры. Раз в неделю звезда делает пятичасовой маникюр: столько времени уходит на массажи, обертывания и другие процедуры по уходу за кистями рук и ногтями. Стоит это удовольствие около 1000 долларов.

1. Кайли Дженнер За прошедший год Кайли перекрасила волосы 51 раз. Пятьдесят один, мы посчитали. У Кайли личный стилист, которому она платит от 1000 до 2000 долларов за каждое преображение, в зависимости от сложности процесса. После столь частых окрашиваний волосы портятся, и до 5000 долларов в месяц Кайли тратит на восстанавливающие процедуры. Раз в неделю звезда делает пятичасовой маникюр: столько времени уходит на массажи, обертывания и другие процедуры по уходу за кистями рук и ногтями. Стоит это удовольствие около 1000 долларов.

2. Кэндис Свейнпол
Кэндис по сравнению с другими звездами даже не шикует, напротив, экономит на себе, как может. Раз в неделю косметолог ($500), раз в две недели — полный spa-курс (обертывания, массажи, хаммам, пилинг) — 1500 долларов, да раз в месяц комплексные процедуры для лица с особым авторским массажем и нанесением индивидуально изготовленных для Кэндис косметологических препаратов ($2000).

2. Кэндис Свейнпол Кэндис по сравнению с другими звездами даже не шикует, напротив, экономит на себе, как может. Раз в неделю косметолог ($500), раз в две недели — полный spa-курс (обертывания, массажи, хаммам, пилинг) — 1500 долларов, да раз в месяц комплексные процедуры для лица с особым авторским массажем и нанесением индивидуально изготовленных для Кэндис косметологических препаратов ($2000).

3. Гвинет Пэлтроу
21 000 долларов — таков бюджет Гвинет на ежемесячный уход за собой. Сюда входят микродермабразия за 2250 $, электромиостимуляция (проработка мышц разрядами тока), оксигенация, использование эксклюзивных препаратов из растительных стволовых клеток и несколько личных визитов косметолога (от 2 до 4 раз в неделю) для проведения массажей и других косметических процедур.

3. Гвинет Пэлтроу 21&#8201;000 долларов — таков бюджет Гвинет на ежемесячный уход за собой. Сюда входят микродермабразия за 2250 $, электромиостимуляция (проработка мышц разрядами тока), оксигенация, использование эксклюзивных препаратов из растительных стволовых клеток и несколько личных визитов косметолога (от 2 до 4 раз в неделю) для проведения массажей и других косметических процедур.

4. Крисси Тейген
Крисси — нечастый гость у косметологов, но на косметике не экономит: на все лицо и тело она дважды в день наносит концентрат La Mer, который стоит почти 400 долларов за бутылочку объемом 30 мл. Одной бутылочки хватает на целых 2 дня, то есть в месяц только на это средство Крисси тратит 6000 долларов.

4. Крисси Тейген Крисси — нечастый гость у косметологов, но на косметике не экономит: на все лицо и тело она дважды в день наносит концентрат La Mer, который стоит почти 400 долларов за бутылочку объемом 30 мл. Одной бутылочки хватает на целых 2 дня, то есть в месяц только на это средство Крисси тратит 6000 долларов.

5. Джессика Симпсон
Джессика богата и не жалеет денег на красоту. Помимо регулярного использования индивидуально разработанной для нее сыворотки с омолаживающим эффектом (флакончика стоимостью $500 хватает на 3 дня) Джессика тратит на наращивание ресниц 52 000 долларов в год. Пятьдесят две тысячи долларов в год.

5. Джессика Симпсон Джессика богата и не жалеет денег на красоту. Помимо регулярного использования индивидуально разработанной для нее сыворотки с омолаживающим эффектом (флакончика стоимостью $500 хватает на 3 дня) Джессика тратит на наращивание ресниц 52&#8201;000 долларов в год. Пятьдесят две тысячи долларов в год.
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