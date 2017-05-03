Животные прошлого, которых могут вернуть к жизни Рейтинг 9.3 Ученые уверены: мамонты и саблезубые кошки будут вновь шагать уверенной походкой по нашей Земле. Это не фантастика, а вполне реальный результат клонирования, которого осталось только дождаться. Шерстистый мамонт

Мамонта можно назвать родственником современного слона: он тоже крупный и с хоботом, вот только уши поменьше, бивни закручены винтом, а тело – в густой жесткой шерсти. Мамонты исчезли около 6 тысяч лет назад. Первые останки были обнаружены 500 лет назад и, что важно, они неплохо сохранились, это и дало шанс на воскрешение исчезнувшего вида. Ученые за два года создали зародыш, который подсадили суррогатной матери – особи африканского слона. Через 600 дней вынашивания детеныш шерстистого мамонта может появиться на свет. Возможно, что уже к 2030-му году клонированного мамонта можно будет увидеть в зоопарке. Тасманский тигр

Ученые умы корпят и над воссозданием Тасманского тигра. Эти чудные представители семейства сумчатых волков были истреблены в 30-х годах прошлого столетия. Впрочем, иногда местные жители говорят, что видят «тасманца», но ученым он не попадался. На основании экземпляров ДНК, что остались в пробирках, специалисты ведут работы по воскрешению этого создания с особым строением пасти… открывалась она на 120 градусов! Пиренейский козерог

Пиренейский козерог вымер в начале нулевых. Последнее животное женского пола придавило деревом. Тогда же у козерога взяли образцы ДНК, и почти сразу же началась работа по возвращению. Эксперимент удался, правда, у детеныша были проблемы с легкими и ликование длилось не более 7 минут, после – клон скончался. Но ученые надежд не теряют, ведь до этого все и вовсе заканчивалось преждевременными выкидышами. Саблезубые кошки

Ученые продолжают выяснять, что стало причиной вымирания этих милых созданий 11 тысяч лет назад. Исследования найденных останков показали, что от голода животные не страдали, а, наоборот – перед вымиранием их рацион был немного расширен. В списке причин остаются: изменение климата и истребление древним человеком. Впрочем, пока одни ученые думают о прошлом, другие работают над будущим и пытаются вдохнуть в саблезубых кошек жизнь. Несколько экземпляров ДНК были обнаружены в котлованах в районе Лос-Анджелеса, на их основании ученые создают клона. Хотя, глядя на эти клыки, некоторые могут задаться вопросом – стоит ли? Гигантский ленивец

На кого похож больше: на гигантского медведя или большого ленивца? Возможно, скоро учёные нам об этом расскажут. Неповрежденные остатки волос вымершего животного стали основанием для второго пришествия этого медведя. Правда, есть одна большая проблема – отсутствие суррогатной матери – современные наземные ленивцы слишком малы для этого, не исключено, что понадобится искусственная матка. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров