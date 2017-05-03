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Миллиардеры, заработавшие на технологиях: рейтинг Forbes

02.05.2017 20:22
Рейтинг 9.6

Совладелец Mail.ru Group и DST Global Юрий Мильнер F 31 вновь больше всех в России заработал на технологиях. В прошлом году он удивил всех тем, что в апреле совместно со Стивеном Хокингом представил устройство StarChip, которое двигается благодаря солнечному парусу и, как надеются Мильнер с Хокингом, способно достичь Альфа-Центавры, путь к которой продлится около 20 лет. Кто еще из российских миллиардеров зарабатывает на технологических компаниях или инвестициях в такие компании, смотрите в галерее Forbes.

Юрий Мильнер
Место в рейтинге: 31
Состояние: $3,5 млрд
Миллиардер заработал свое состояние, удачно инвестируя в технологичные компании, среди которых Xiaomi, Spotify, Airbnb, и продолжает это делать. Бизнесмен получил наличные от продажи акций Facebook, Twitter, Alibaba, JD.com. Основным активом предпринимателя является фонд DST Global, через который он и проводит свои инвестиции. В этом году Мильнер F 31 вновь стал единственным россиянином в рейтинге самых успешных венчурных инвесторов мира по версии американского Forbes.

Юрий Мильнер Место в рейтинге: 31 Состояние: $3,5 млрд Миллиардер заработал свое состояние, удачно инвестируя в технологичные компании, среди которых Xiaomi, Spotify, Airbnb, и продолжает это делать. Бизнесмен получил наличные от продажи акций Facebook, Twitter, Alibaba, JD.com. Основным активом предпринимателя является фонд DST Global, через который он и проводит свои инвестиции. В этом году Мильнер F 31 вновь стал единственным россиянином в рейтинге самых успешных венчурных инвесторов мира по версии американского Forbes.

Аркадий Волож
Место в рейтинге: 85
Состояние: $1,1 млрд
Основатель и генеральный директор «Яндекса» F 120 в 2015 году инвестировал в турецкий мобильный сервис быстрой доставки Getir и израильский проект Neurosteer, который занимается распознаванием сигналов мозга и их анализом. Волож F 85 также заведует кафедрой «Анализ данных» в МФТИ. Основной актив миллиардера — «Яндекс».

Аркадий Волож Место в рейтинге: 85 Состояние: $1,1 млрд Основатель и генеральный директор «Яндекса» F 120 в 2015 году инвестировал в турецкий мобильный сервис быстрой доставки Getir и израильский проект Neurosteer, который занимается распознаванием сигналов мозга и их анализом. Волож F 85 также заведует кафедрой «Анализ данных» в МФТИ. Основной актив миллиардера — «Яндекс».

Павел Дуров
Место в рейтинге: 100
Состояние: $950 млн
Основным активом миллиардера является мессенджер Telegram, который был предварительно оценен в $1 млрд. Так программу оценили во время переговоров о продаже мессенджера Google, однако сделка в итоге не состоялась. В апреле миллиардер всех удивил, удалив своих друзей из соцсетей и призвав окружающих переходить в мессенджеры. «Читать чьи-то новости — засорение мозга», — подчеркивал предприниматель. Впервые в рейтинг Forbes Дуров попал в прошлом, 2016 году с состоянием $600 млн, которое за год значительно увеличил.

Павел Дуров Место в рейтинге: 100 Состояние: $950 млн Основным активом миллиардера является мессенджер Telegram, который был предварительно оценен в $1 млрд. Так программу оценили во время переговоров о продаже мессенджера Google, однако сделка в итоге не состоялась. В апреле миллиардер всех удивил, удалив своих друзей из соцсетей и призвав окружающих переходить в мессенджеры. «Читать чьи-то новости — засорение мозга», — подчеркивал предприниматель. Впервые в рейтинг Forbes Дуров попал в прошлом, 2016 году с состоянием $600 млн, которое за год значительно увеличил.

Леонид Богуславский
Место в рейтинге: 84
Состояние: $1,1 млрд
Основным активом миллиардера является фонд ru-Net, через который он инвестирует интернет- и IT-компании в России. Большую часть средств Богуславскому приносят его доли в Ozon, немецкий интернет-сервис доставки еды Delivery Hero, а также индийский маркет-плейс Snapdeal.

Леонид Богуславский Место в рейтинге: 84 Состояние: $1,1 млрд Основным активом миллиардера является фонд ru-Net, через который он инвестирует интернет- и IT-компании в России. Большую часть средств Богуславскому приносят его доли в Ozon, немецкий интернет-сервис доставки еды Delivery Hero, а также индийский маркет-плейс Snapdeal.

Ратмир Тимашев
Место в рейтинге: 118
Состояние: $900 млн
В начале 1990-х, когда Тимашев F 118 учился в аспирантуре Университета штата Огайо в США, он организовал продажу компьютерных комплектующих в Москве. Позже основал вместе с Андреем Бароновым F 113 компанию Veeam Software, которая занимается разработками в области резервного копирования виртуальных машин, мониторинга виртуальных сред, а также защиты данных. Примечательно, что лишь 2% выручки Veeam Software приходится на Россию. В 2016 году исследовательская и консалтинговая компания Gartner, составляя «Магический квадрант» сегмента ПО для резервного копирования и восстановления дата-центров, включила компанию в категорию «Лидеры».

Ратмир Тимашев Место в рейтинге: 118 Состояние: $900 млн В начале 1990-х, когда Тимашев F 118 учился в аспирантуре Университета штата Огайо в США, он организовал продажу компьютерных комплектующих в Москве. Позже основал вместе с Андреем Бароновым F 113 компанию Veeam Software, которая занимается разработками в области резервного копирования виртуальных машин, мониторинга виртуальных сред, а также защиты данных. Примечательно, что лишь 2% выручки Veeam Software приходится на Россию. В 2016 году исследовательская и консалтинговая компания Gartner, составляя «Магический квадрант» сегмента ПО для резервного копирования и восстановления дата-центров, включила компанию в категорию «Лидеры».
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