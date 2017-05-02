Одержимые коллекционеры со своими коллекциями Рейтинг 9.3 Некоторые коллекционеры, одержимые идеей пополнения своих собраний, со временем превращают хобби в профессию, открыв в своих жилищах настоящие музеи, а самые необычные коллекции удостаиваются права быть занесёнными в Книгу рекордов Гиннеса. Предлагаем вашему вниманию фотографии некоторых коллекционеров на фоне их странных, порой даже жутковатых коллекций. Герберт Чавес позирует в образе Кларка Кента, героя сериала «Тайны Смолвиля» — адаптированной для телевидения версии комиксов о Супермене

Герберт Чавес из города Каламба в филиппинской провинции Лагуна собрал огромное количество самых разных сувениров, связанных с Суперменом, включая одежду супергероя, миниатюрные фигурки, плакаты, статуи в натуральную величину и другие предметы. Для того чтобы добраться до некоторых экспонатов своей обширной коллекции, хранящейся в доме коллекционера в Сингапуре, Цзянь Яню приходится вставать на табурет

Цзянь Янь из Сингапура начал собирать кукол ещё, будучи подростком. Он никогда не обращал внимания на распространённое убеждение, будто коллекционирование кукол интересует только слабую половину человечества. Сегодня Цзянь Янь является владельцем девяти тысяч кукол, шесть тысяч из которых составляют популярные во всём мире куклы Барби. Необычный балкон Этаниса Гонсалеса в Венесуэльской столице вызывает ужас у соседей художника

Популярный художник из Венесуэлы Этанис Гонсалес поместил огромное количество жутких кукол на своем балконе в Каракасе. Андреа Рохас позирует на фоне собственной коллекции кукол у себя дома в городе Эредия, расположенном в нескольких километрах к северу от столицы страны Сан-Хосе

Жительница Коста-Рики Андреа Рохас тоже собирает кукол. В её коллекции их набралось уже более четырёх с половиной тысяч. Лондонский дом Маргарет Тайлер превратился в святилище Британской королевской семьи. Хозяйка дома в гостиной в окружении своих сокровищ

Убеждённая роялистка Маргарет Тайлер за тридцать лет собрала самую большую в мире коллекцию памятных предметов, имеющих отношение к Британской королевской семье: посуду, статуэтки, книги, журналы, картины, плакаты, фотографии и т.д. В общей сложности коллекция Маргарет Тайлер насчитывает сегодня десять тысяч наименований. 1-56-1011-1516-17далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...