Стандарты женской красоты из прошлого, которые современному человеку покажутся безумием Рейтинг 9.6 Идеалы женской красоты постоянно меняются и то, что считалось эталоном 100, 50 и даже 10 лет тому назад сейчас будет казаться уродством. На протяжении всех времён женщины постоянно меняли свою внешность и часто кидались в крайности от чрезмерной полноты до болезненной худобы, чтобы соответствовать идеалу присущему тому или иному периоду времени. Стандарты красоты будут меняться бесконечно, такова уж человеческая природа, и на какую фигуру будет «мода» в следующем десятилетии можно только догадываться. Мы предлагаем вам узнать, на что приходилось идти женщинам прошлого, чтобы выглядеть привлекательно. Эпоха Ренессанса

Стандарты красоты гласили, что у девушки должен быть высокий, непременно округлый лоб,а линия роста волос должна была располагаться как можно дальше. Сейчас мы бы назвали такое строение последствиями тяжелого рахита, но наши предки считали иначе. В результате большинству девушек приходилось сбривать волосы надо лбом, чтобы сформировать «правильные» черты лица. Вторая мировая война

Голые женские ноги считались верхом неприличия, а тратить деньги на нейлоновые колготки было недопустимой роскошью. В результате каждое утро девушки красили ноги специальной краской, имитировавшей темные колготки. Более состоятельные могли себе позволить вечером краску смыть, чтобы дать коже дышать, а бедные девушки носили ее, пока не сотрется. Краска у многих вызывала аллергию, но выбора не было. Китайские традиции

Бинтование ног в Китае изредка встречается до сих пор! Некогда сформировавшееся представление об идеальной женской стопе — точная дата неизвестна,но большинство историков склоняются к возникновению этой традиции в ХIII веке — привело к тому, что 5-летним девочкам туго бинтовали стопы, чтобы нога не увеличивалась в размере. Это приводило к ужасной деформации костей и суставов, многие утрачивали возможность ходить в принципе. Но красота и — как следствие — возможность удачно выйти замуж были важнее. Древние майя

У майя были свои представления о красоте, в частности — о форме черепа. Линия от кончика носа до макушки должна была быть максимально ровной, что, как мы понимаем,начисто противоречит человеческой анатомии. Но индейцы нашли решение: новорожденным младенцам изготавливали деревянные «чепчики» с регулируемым углом наклона доски. Мягкие кости легко меняют форму даже под незначительным давлением,и к трехлетнему возрасту требуемый идеал достигался практически у всех. Китай времен династии Цин

Женщины той эпохи отращивали ногти на руках: чем длиннее, тем лучше. Это символизировало благополучие: дескать, эта красотка руками ничего не делает. Вот когда сломанный ноготь превращался в настоящую трагедию! 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров