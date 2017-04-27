15 правдивых историй о происхождении шрамов звёзд Рейтинг 9.4 Говорят, что шрамы украшают мужчину и являются символом мужества и храбрости так вот в нашей статье предостаточно популярных знаменитостей помеченных этими «символами мужественности», которые они получили отнюдь не в бою, сражаясь за честь дамы. Да и известных женщин в нашей статье хватает, которые к слову говоря, не только не стесняются своих шрамов, но и не пытаются их маскировать. Сил Певец, 54 года

После перенесенной в детстве красной волчанки у певца Сила остались характерные шрамы на лице. Внешние проявления болезни артисту удалось вылечить, но врожденный иммунодефицит не позволяет музыканту жить без лекарств, которые поддерживают защитные функции организма. Лиза Боярская Актриса, 31 год

«Шрам на щеке — это моя метка, — рассказывала сама Елизавета в интервью Cosmopolitan почти 10 лет назад. — В 9 месяцев я сидела у мамы на руках. Вдруг резко повернулась и дернула лампу, которая разбилась на осколки, один из них порезал мне щеку. Мама тихо,без истерик, поднялась и сказала: «Спокойно. Собираемся. Мы едем в «травму»!" Сохранять спокойствие в критических ситуациях — очень ценное качество. Я научилась ему у мамы. А шрам считаю своей особенностью — не спешу избавиться от него или замазать тональным кремом». Сандра Баллок Актриса, 52 года

У актрисы есть шрам возле левого глаза — результат прыжков в детстве по камням через реку. Кроме того, в детстве младшая сестра актрисы ударила ее локтем по лицу и сломала нос. Сандра перенесла вынужденную пластическую операцию. Оуэн Уилсон Актер, 48 лет

Герой комедий около 10 лет назад пытался покончить с собой. Актер тяжело переживал разрыв с Кейт Хадсон, своей партнершей по фильму «Он, я и его друзья». Уилсон пытался убить себя лекарствами, также актер порезал запястья, но, к счастью, его вовремя доставили в больницу. После этого у актера остались шрамы на руках. Вера Брежнева Певица, 35 лет

«У меня тату в виде сердечка на месте шрама после удаления паховой грыжи», — однажды призналась артистка. На другой стороне живота у Веры остался шрам от кесарева сечения,с помощью которого на свет родилась ее вторая дочка Сара. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров